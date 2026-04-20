Kauneutta ja hemmottelua Paratiisissa

Paula Ylämäki, 47, on kolmen pojan äiti ja ehtinyt tehdä elämässään monenlaista. Nyt hän on myös tuore yrittäjä.

Yrityksen nimi on Paratiisin Lumo, ja nimi on ollut Paulalla mielessä jo pitkään. Paratiisi viittaa yrityksen ja kodin sijaintiin, joka on virallisesti Oikarin asuinalue Jokihaaran Kuikan puoleisella laidalla, mutta varsin yleisesti myös Paratiisina tunnettu.

– Nimen saaminen käyttöön ei kuitenkaan ollut ihan itsestään selvää. Ensin tuli YTJ:stä hylkäävä päätös, koska Suomessa on kaksi samantyyppistä nimeä. Minulla oli kuitenkin mahdollisuus saada suostumus kyseisiltä yrittäjiltä, jotka toimivat aivan muualla päin Suomea. Kummallakaan ei ollut mitään nimeäni vastaan, eikä sekaantumisen mahdollisuuksia käytännössä ole. Toinen oli lisäksi lopettanut yritystoiminnan jo aikaa sitten ja oli kiitollinen saadessaan tietää, että yritys näkyi vielä aktiivisena, ja ryhtyi heti korjaamaan asiaa, Paula kertoo.

Paratiisi on sijainnillisesti hyvässä paikassa, monen matkan varrella ja Tikkakoskeltakin alle kymmenen kilometrin päässä.

Kauneushoitola Paratiisin Lumo sai siis luvan aloittaa, ja avajaisia vietettiin viime viikolla. Paulan lempiväri näkyy sisustuksessa hyvin selvästi: jopa kahvinkeitin on pinkki, tapeteista ja tekstiileistä puhumattakaan.

Pinkkikantisessa kalenterissa on vielä hieman tyhjää, mutta Paula suhtautuu tulevaan toiveikkaasti.

– En ole mikään erityinen someihminen, mutta opettaja sanoi jo koulussa, että paras markkinointikeinoni on turpavärkkini. Uskon myös puskaradion voimaan. Haluan antaa asiakkailleni sellaisen kokemuksen, että he ovat tyytyväisiä ja suosittelevat palvelujaan kavereillekin.

Sosiaalisesta luonteesta on aina hyötyä palveluammatissa, sillä yhä enemmän etäpalveluihin siirtyvässä yhteiskunnassa jokainen ihmisten kanssa työtä tekevä on myös hitusen terapeutti.

Paratiisin Lumo tarjoaa kaikki yleisimmät kauneushoitolapalvelut, kuten kasvo-, käsi- ja jalkahoidot, ripsien ja kulmien värjäykset, kulmien laminoinnit, sokeroinnit, vahaukset sekä monia laitehoitoja. Erikoiskasvohoidoista hän tekee mikroneulausta ja ultraäänikasvohoitoja, sekä happokuorintaa ja timanttihiontaa. Paula Ylämäen tiedot ja taidot ovat tuoreita, sillä hän on vastikään valmistunut kosmetologiksi.

– Opiskelu tämän ikäisenä oli aivan erilaista kuin nuorena. Koko ajan oli valtava tiedonjano ja halu oppia – minulla on oikea kyselyikä. Peruskoulun jälkeen harkitsin jo kauneusalalle lähtemistä, mutta silloin vaatturin opinnot veivät voiton. Silti jäi tunne, että tämän kortin haluan vielä katsoa, hän kertoo.

Elämä on tarjonnut Paulalle paljon tekemistä ja kokemuksia, mutta nyt, kun lapsetkin ovat jo isompia, näytettiin äidille vihreää valoa toteuttaa unelmansa. Onnekseen hän sai vielä ystävän mukaan opintielle, jonka aikana selkeytyi myös ajatus omasta yrityksestä.

– Tulen yrittäjäperheestä, ja onhan meillä kotonakin toinen yrittäjä, joten asia ei tuntunut yhtään vieraalta. Olen saanut mukavasti apua käytännön asioissa, Paula sanoo. Aviomies Mika Ylämäki toimii autokorjaamoalalla.

Toistaiseksi Paulan tavoittaa parhaiten puhelimitse tai Facebookin kautta. Nettisivutkin ilmestyvät jossain vaiheessa.

– Näin kesää kohti mentäessä suosittelisin esimerkiksi kosteuttavaa ja heleyttävää kasvohoitoa. Tervetuloa kokeilemaan, Paula Ylämäki toivottaa.

teksti Hanna Lahtinen

kuva Hannamari Röntynen