Historiaa eläväksi perinnekierroksella Rutalahdessa

Rutalahden perinnekierros – Ei täällä kehnosti eletty, on pian valmis. Ydinkylälle on jo pystytetty kymmenen perinnetaulua, jotka kertovat napakasti juuri kyseisen alueen vaiheista. Lisätietoa löytyy runsaasti QR-koodien kautta, ne avautuivat 14.6. Avoimet Kylät -tapahtuman yhteydessä.

Rutalahden perinnekierros on avoin kaikille, joita entisajan elämä vähänkään kiinnostaa.

Parhaiten alkuun pääsee tutustumalla Tervetuloa-tauluun, joka sijaitsee kylän ilmoitustaulun luona koululla. Siitä selviävät myös välimatkat sekä muiden taulujen aiheet ja sijainnit.

Ensimmäisellä kerralla ei kannata ahmia liikaa, tietoa on niin paljon, että sitkeimmänkin kulkijan turnauskestävyys voi joutua koetukselle! Kaikki perinnetaulut ovat helposti saavutettavissa kävellen tai vaikka autolla. Jo pelkästään tauluihin perehtymällä saa hyvän kuvan siitä, miten Rutalahden seudulla on ennen eletty.

Vaikka taulut on numeroitu 1–10, niihin voi tutustua missä järjestyksessä tahansa – yksi kerrallaan tai kaikki kerralla. Sama pätee oheismateriaaliin. Parasta on, että perinnekierros on avoinna ympäri vuoden, vuorokauden ympäri, niin luonnossa kuin verkossakin – eikä se maksa mitään!

Perinnetaulut ovat kuin alkuruoka – ne herättävät toivottavasti halun syventyä aiheisiin tarkemmin. Kunkin taulun aiheista löytyy lisätietoa artikkeleina, lehtijuttuina, haastatteluina ja valokuvina Rutalahden kyläsivuilta tai QR-koodien kautta.

Sisältöä voi lukea tai kuunnella vaikka seuraavalle taululle kävellessä tai kotisohvalla pötkötellen. Taulut ovat pysyviä, mutta muuta materiaalia täydennetään jatkuvasti.

Rutalahdessa oli useita kylähistoriasta kiinnostuneita henkilöitä, joille oli vuosien varrella kertynyt runsaasti kylään liittyvää aineistoa. Yhteinen huoli heräsi: mihin nämä aineistot jatkossa päätyvät?

Niinpä he tekivät aloitteen Nuorisoseuralle ja Kyläyhdistykselle: voisiko Suojarinteelle perustaa Wanhan Rutalahden kyläarkiston, vaikka lukollisen kaapin? Vuosi oli 2021, kun molemmat järjestöt vastasivat myöntävästi, perustettiin kyläarkistotyöryhmä. Ensimmäinen tehtävä oli rahoituksen hankkiminen, ja lopulta syntyi hanke Rutalahden kulttuuriperinnön tallentaminen, joka sai Leader-rahoitusta Maaseutukehityksen kautta vuosille 2024–2025.

”Lukollinen kaappi Suojarinteellä” on matkan varrella paisunut kuin pullataikina. Kyläarkistoa on koottu ja digitoitu, on järjestetty Ilmavalokuvien iltapäivä, ja ydinkylän ilmakuvista on koottu pysyvä pienoisnäyttely Suojarinteelle. Lahjoitusten turvin on perustettu oma käsikirjasto, jossa on nyt noin 60 kirjaa, osa keskittyy kokonaan kylään, mutta kaikissa on jokin yhteys Wanhaan Rutalahteen.

Ja kuin kirsikkana kakun päällä on Ei täällä kehnosti eletty -perinnekierros! Siinä on hyödynnetty käsikirjastoa, kyläarkiston aineistoja sekä Kansallisarkiston ja lähiseudun muiden arkistojen aarteita.

Talkootyössä uurastaneiden kyläläisten ja kylän ystävien suurin toive on, että perinnekierros ”kuluisi” mahdollisimman monien askelparien alla ja että kauempana asuvat pääsisivät tutustumaan kylän historiaan kyläsivujen ja QR-koodien kautta.

Leila Backman