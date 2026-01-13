Yrittäjyyttä pienestä pitäen – Hirvasen koululla käynnistyy hanke, jolla hankitaan monitoimikenttä koko kylän käyttöön

Hirvasen koulun kuudesluokkalaiset ovat saaneet vieraan. Pihlan isä Marko Nieminen on tullut kertomaan semmoisesta asiasta kuin yrittäjyys.

Jokainen kyllä tietää, mitä yrittäminen tarkoittaa, ja koulussakin sanotaan, että riittää kun yrität parhaasi. Mutta mitä se yrittäjä sitten tekee – vai yrittääkö vain koko ajan tehdä jotakin?

Marko Nieminen on yrittäjä. Hänellä on Sisustusmiehet-niminen yritys, ja vaikka nimessä onkin monikko, hän työskentelee enimmäkseen yksin. Asuntojen remontointi ja rakentaminen on kuitenkin sellainen ala, että siinä on todella tärkeää tuntea muita alan ammattilaisia, eli verkostoitua ja hankkia yhteistyökumppaneita. Kun rakentajat, putki- ja sähköasentajat, maalarit ja muurarit tuntevat toisensa, homma hoituu sutjakkaasti ja yhteisymmärryksessä.

– Minun isänikin oli yrittäjä, ja olinkin hänellä ensin 11 vuotta töissä, ennen kuin perustin oman yrityksen vuonna 2012, Marko Nieminen kertoo.

Kun tuntia on hetken kulunut ja Marko on selittänyt monta tärkeää asiaa yrittäjyydestä, termi vaikuttaa jo paljon selkeämmältä. Kun vähän yhdessä mietitään, huomataan, että ilman yrittäjiä ei oikein mikään toimisi. Yrittäjän erottaa palkansaajasta se, että yrittäjä on itsensä pomo ja lopulta vastuussa koko yrityksen toiminnasta. Hänen pitää osata markkinoida yritystään niin, että töitä riittää ja hän saa rahaa, millä maksaa laskut, ostaa leipää, maitoa ja perjantaina karkkipussin. Hänen pitää tehdä työnsä hyvin ja antaa itsestään kaikin puolin asiakkaalle myönteinen vaikutelma. Kaiken perusta on se, että opiskelut pitää hoitaa hyvin, Marko muistuttaa.

– Yrittäminen on ongelmien ratkaisemista, ideoiden keksimistä ja kokeilemista, sekä asiakkaiden auttamista. Kuka tahansa voi yrittää, ja yrittämisen voi aloittaa hyvin kevyestikin. Ja vaikka ei olisi yrittäjä, niin aina voi olla ainakin yritteliäs, Marko Nieminen kertoo.

Joskus voi kuitenkin käydä niin, että vaikka kuinka yritteliäästi yrittäisi ja ahkeroisi, homma ei toimi, yritys kaatuu ja voi tulla vaikka konkurssi. Sitä ei kuitenkaan Markon mielestä kannata pelätä, sillä jos kaikki pelkäisivät epäonnistumista, jäisi moni hieno asia keksimättä. Ja konkurssi on usein uuden alku.

– Yritteliäs asenne on supervoima, Marko painottaa.

Isosta kokonaisuudesta siirrytään takaisin koulun kokoisiin asioihin ja siihen, mitä yritteliäisyyden avulla voitaisiin tehdä yhdessä. Kohde löytyykin ihan luokan ikkunasta vilkaisemalla. Siitä nimittäin näkyy hiekkamonttu, jonne on suunniteltu monitoimikenttää, vaikka kunta ei ole kentälle ja urheiluvälineille rahoitusta budjetoinut.

Luvassa on siis käytännön yrittäjyyskasvatusta. Koska kentälle tulee laidat, on tarjolla yrityksille positiivista näkyvyyttä korvausta vastaan, eli mainostilaa myytäväksi. Jos saadaan yksi oikein iso sponsori, koko areena voidaan nimetä vaikka sen mukaan. Ja tässä kohtaa tarvitaankin yritteliäisyyttä lapsilta ja varmasti vähän myös vanhemmilta. Pitää laatia suunnitelma, markkinointimateriaali ja lähestyä yrittäjiä.

– Tämä on poikkeuksellisen iso projekti ja vaatii paljon työtä, mutta uskon, että hyvä tästä tulee, sanoo 6B:n opettaja Anne Pihl ja lisää, että yrittäjyyskasvatus on juuri kuudennella luokalla suuressa roolissa muutenkin.

– Aivan mahtavaa, että pääsemme tällaista toteuttamaan. Tämä tukee hienosti myös keväällä koittavaa Yrityskylä-vierailua, 6A:n opettaja Mikko Romppanen lisää. Keski-Suomen Yrityskylä on Jyväskylässä sijaitseva oppimisympäristö kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille.

Marko Nieminen uskoo vahvasti, että jo kesällä uudella kentällä pelataan ystävyysottelu oppilaat vastaan sponsorit. Monitoimikenttä ja pelivälineet on tarkoitus antaa ensisijaisesti kyläläisten käyttöön ja koulu voi omassa opetuksessaan sitä hyödyntää.

– Kyseessä on myös pilottihanke. Jos me täällä Hirvasella onnistumme, niin konsepti on toteutettavissa myös muilla Uuraisten kouluilla. Kunnan ja valtion tehtävä on varmistaa perusopetus perustasolla. Jos siihen halutaan ekstraa, tarvitaan lisää hartioita. Minusta yhteiskunta olemme me, ja voimme olla koulujen tukena monessa asiassa, kunnanvaltuutettunakin toimiva Marko Nieminen päättää.

