Hehkuva arjen apu – Nuori siivousyrittäjä tarjoaa laadukasta palvelua ja läsnäoloa

Siivouspalvelu Hehkuva on uusi toivakkalainen yritys, jonka takaa löytyy ahkera nuori nainen, Iida Oittinen. Yritys on tällä hetkellä sivutyö, sillä Iida valmistui tammikuussa oppisopimusopiskelujen kautta klinikkaeläinhoitajaksi ja jatkaa töitä Jyväskylän eläinsairaalassa.

Yrityksen hän perusti jo noin vuosi sitten, mutta on aloitellut toimintaa varovaisesti. Nyt keväällä kalenterissa olisi tilaa uusillekin asiakkaille. Tähän asti asiakkuudet ovat löytyneet lähinnä tuttujen ja puskaradion kautta.

– Työ eläinklinikalla on kolmivuorotyötä, ja siihen on helppo yhdistää kotisiivouksia, kun olen välillä arkipäivisin vapaalla. Päivystystyössä kohtaan joskus henkisesti aika raskaitakin tilanteita, ja on hyvä päästä tuulettamaan aivoja siivoamalla, Iida Oittinen kertoo.

Joutsalaissyntyinen Iida on asunut Toivakassa kolmisen vuotta ja tykästynyt paikkakuntaan niin, että osti viime kesänä puolisonsa kanssa omakotitalon. Perheeseen kuuluu myös kolme kissaa ja kaksi koiraa.

Siivousala on ollut Iidalle luonteva valinta aina, ja hän on tehnyt alan töitä opiskelujen ohessa. Käytössä on laadukas, ammattitasoinen välineistö aina tekstiili- ja painepesureita myöten.

– Minusta on kuva noin kuusivuotiaana pesemässä ikkunoita. Siivouksessa parasta on se, että työn jäljen näkee heti. Lisäksi oman yrityksen kautta olen huomannut, miten tärkeää iäkkäämmille asiakkaille on jutella hetki ja juoda vaikka kahvit siivouksen lomassa. Siivouksen lisäksi voin auttaa esimerkiksi kaupassa käynnissä tai muussa asioinnissa.

Siivoustyö oli pitkään aliarvostettua, mutta esimerkiksi somen myötä siitä on tullut jopa trendikästä, ja alalle tulee paljon uusia yrittäjiä.

– Tarjontaa on, mutta uskon, että tarvetta riittää. Lika ei tästä maailmasta lopu, ja etenkin tällaisilla paikkakunnilla, missä ikäihmisiä on paljon, siivous- ja muun auttamispalvelun tarve kasvaa jatkuvasti, Iida sanoo.

Auttaminen onkin Iidalle työssä tärkeintä. – Siivoustyössä pystyn auttamaan ihmisiä, ja eläinklinikalla autan eläimiä.

Ikäihmisten lisäksi Iida kannustaa myös lapsiperheitä käyttämään siivoojan palveluja.

– Vaikka perussiivouksen ehtisi tehdä itsekin, esimerkiksi keittiön tai kylpyhuoneen syväpuhdistus kannattaa antaa ammattilaisen hoidettavaksi ja käyttää se aika vaikka perheen kanssa olemiseen.

Kotisiivousten lisäksi Iida tekee muuttosiivouksia, joissa ammattilainen on usein tehokkaampi ja järjestelmällisempi kuin muuttokiireiden keskellä oleva asukas.

Lopuksi Iidalla on yksi toive nykyisille ja tuleville asiakkailleen:

– Älkää siivotko ennen siivoojan tuloa. On paljon mielekkäämpää tulla paikkaan, jossa oikeasti riittää siivottavaa.

siivouspalveluhehkuva.com

Hanna Lahtinen