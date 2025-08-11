Elmeri on matkalla kohti koripalloammattilaisuutta

Elmeri Abbeyn pitkäaikainen unelma koripalloammattilaisuudesta ottaa aimo harppauksen lähemmäs toteutumista, kun 19-vuotias Abbey aloittaa pelit Utahin yliopistojoukkueessa. Sunnuntaina Tikkalassa vietettiin läksiäisjuhlia.

– Hyvillä mielin olen lähdössä, pääsee katsomaan, millaista siellä on. Se on kuitenkin aika lailla toinen maailma kuin täällä, Elmeri Abbey toteaa.

– Muutama muukin yhdysvaltalaiskoulu oli kiinnostunut ja tarjosi paikkaa. Valitsin Utahin, koska se tuntui oman kehityksen ja tulevaisuuden kannalta parhaalta valinnalta. Utah on yksi kovimpia kouluja, ja siellä on hyvä valmennus.

Opinnoistaan Utahin yliopistossa tai tulevasta kotikaupungistaan Salt Lake Citystä Abbey ei vielä tiedä paljoakaan.

– En ole vielä päättänyt, mitä opiskelen. Kaksi ensimmäistä vuotta saa opiskella vähän kaikkea ja pääaine pitää valita vasta sitten. Minulla on tavoitteena valita pääaine vuoden päästä, Abbey kertoo ja sanoo olevansa kiinnostunut kaupalliseen alaan ja liiketalouteen liittyvistä opinnoista.

– Asunto järjestyy yliopiston kautta. Se on tietääkseni joku vähän isompi asunto, jossa asuu muitakin pelaajia. Itse kaupungista en tiedä mitään, ilmasto siellä on vähän samanlainen kuin Suomessa. Utahissa on kesällä lämpimämpää kuin Suomessa, mutta on siellä vuodenajat nähtävissä, Abbey toteaa.

Koripallon pelaamisen Elmeri Abbey aloitti neljävuotiaana HoNsU:ssa, jo sitä ennen hän oli mukana katsomassa isompien sisarustensa pelaamista.

– Elmeri kokeili pienenä myös jalkapalloa ja vähän voimistelua. Koripallo oli kuitenkin se, joka kiinnosti eniten. Ja se oli luonnollista, kun isommat sisaruksetkin pelasivat koripalloa, Elmerin isä Paul Abbey kertoo. Elmerin äiti Reena Laukkanen-Abbey toteaa, että koripallo on ollut koko perheen harrastus; kaikki lapset ovat pelanneet koripalloa ja Paul Abbey on valmentanut.

– Kyllä minä varmaan ajattelin heti, kun sain pallon käteen, että minusta tulee joskus koripalloammattilainen, Elmeri Abbey toteaa.

– Koripallo valikoitui lajiksi, kun siinä olin ehkä luontaisesti hyvä ja se sujui, joten sitä oli hauska jatkaa.

Viime kaudet Elmeri Abbey pelasi jyväskyläläisessä JBA:ssa, viime kaudella hänet valittiin Suomen ykkösdivisioona A:n parhaaksi pelaajaksi. Maajoukkueissa Elmeri Abbey on edustanut Suomea U15-tasolta lähtien.

– Miesten maajoukkueenkin kanssa olen käynyt kokeilemassa, Abbey kertoo.

Yhdysvalloissa Abbey odottaa saavansa vastaansa hieman fyysisempiä pelaajia kuin Suomessa.

– Yliopistosarjassa pelaajat ovat luultavasti pidempiä, voimakkaampia ja nopeampia, mutta eivät varmaan mitenkään fiksumpia kuin täällä. Uskon, että oma harjoitteluni hieman lisääntyy, vaikka on minulla täälläkin ollut harjoitukset kaksi kertaa joka arkipäivä ja pelit viikonloppuisin, Abbey sanoo.

– Minun pitäisi kehittää etenkin heittämistä ja kentällä johtamista.

Abbey pelaa Utahin yliopiston joukkueessa ainakin ensi kauden.

– Nykyään siellä on yliopistopuolellakin enemmän yhden vuoden juttujakin, lähtökohta on kuitenkin, että olisin Utahissa kaksi vuotta, Abbey sanoo.

– Tavoitteena minulla on jäädä pelaamaan Yhdysvaltoihin ja päästä joku päivä NBA:han. Jos se ei toteudu, sitten lähdetään tavoittelemaan haaveita jostain muualta, Abbey toteaa ja kertoo, että nykyään Euroopassakin on useampia hyviä koripalloliigoja, joissa voi pelata ammattilaisena.

Tiina Lamminaho