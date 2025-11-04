East Hill Ranch – cowboykulttuuria Uuraisilla

Uuraisilta löytyy yksi suomalaisen ratsastuskulttuurin harvinaisuus, East Hill Ranch.

Tila ja sen emäntä Essi Hotakainen, 31, ovat erikoistuneet lännenratsastukseen. Kyseessä on siis ratsastuslaji, johon erikoistuneita tiloja ei kovin monta Suomessa ole.

Koska kyseessä on lännenratsastus, tilasta voi puhua ranchina (karja- tai maatila). Ranchin Hotakainen hankki yhdessä miehensä Teemu Hotakaisen kanssa vuonna 2018. Mutta kun on suuria unelmia ja on ollut laukaalainen heppatyttö koko ikänsä, niin mikä ettei… Vaikka eihän Hotakainen alun perin pelkästään hevosalalle lähtenyt, vaan hankki merkonomin koulutuksen ja työskenteli kaupan alalla sekä Valiolla.

Brahen koulutuskeskuksessa Hotakainen opiskelee hevostalouden perustutkintoa ja valmistuu aikanaan hevospalvelu- ja lännenratsastusohjaajaksi. Kun hänen oppituntiaan ranchilla kuuntelee, vakuuttuu siitä, että laji on jo nyt hyvin hallussa.

Tällä kertaa ohjeita radalla kuuntelee Minna Ikonen, joka on tullut Logi-ratsunsa kanssa tunnille. Oppilaita Hotakaisella on kerrallaan korkeintaan kaksi, jotta opettaja voi keskittyä sekä ratsastajaan että ratsuun.

Ajoittain Ikonen saa Hotakaiselta kehuja, kun jokin suoritus onnistuu. Ikonen puolestaan palkitsee Logia pienin taputuksin.

Maallikolle se, mitä radalla tapahtuu, voi jäädä täysin mysteeriksi. – Ratsasta takaa eteen, Hotakainen huikkaa Ikoselle.

Anteeksi, mutta mitä tuo tarkoitti?

– Halutaan, että hevosen takajalat työskentelevät aktiivisesti rungon alla. Etuosa kevenee ja liike suuntautuu eteenpäin. Ratsun selän pitää kantaa ratsastajaa, Hotakainen selventää ja myöntää, että ratsastuksessa käytetään usein hienoja termejä.

Ranchin koko on kolme hehtaaria. Seitsemän vakituisen ratsun lisäksi tilalla on nautakarjaa – kuten oikealla ranchilla kuuluukin olla. Hotakaisen mukaan tarkoituksena on säilyttää itäsuomenkarja rotuna.

Hotakainen pitää ranchilla tunteja, käy opettamassa ja valmentamassa siellä, minne kutsutaan, ja haaveilee kilpailuista ensi kesänä.

– Viime kesänä ranchilla ei järjestetty kilpailuja, mutta sitä edellisenä vuonna paikalla oli korkeatasoisia ratsukoita. Siihen pyritään ensi kesänäkin.

Hotakainen kilpailee itse ranch-lajeissa. Hänellä on muun muassa vuoden 2024 Suomen all-around-rankingin 2. sija, Greatest Horseman Challengen 3. sija sekä useita sijoituksia kansallisella tasolla. Uuraisten kunta on palkinnut hänet Palkittava valmentaja -meriitillä.

Hotakaisen mukaan lännenratsastuksen suosio on kasvussa. Yksi syy siihen on Yellowstone-draamasarja, jossa ison tilan isäntä puolustaa katoavaa cowboy-elämäntapaa liikemiesten ja poliitikkojen juoniessa häntä vastaan. Kun muissa ratsastuslajeissa kaivataan poikia ja miehiä harrastuksen pariin, lännenratsastuksella ei ole samaa ongelmaa cowboy-kulttuurin ansiosta.

Onko tarkoitus laajentaa toimintaa?

– Ei isosti. Olen tyytyväinen siihen, mitä on saatu luotua, ja voin seistä kaiken takana.

Loppuun sitten vielä, miksi lännenratsastus olisi hyvä harrastus ikään tai sukupuoleen katsomatta?

– Työskentely hevosen kanssa luo ainutlaatuisen tunnelman. Nämä ovat työhevosia, jotka on koulutettu toimimaan ihmisen kanssa. Oli sitten kyse kaatuneen puun siirtämisestä aidan päältä tai vasikan auttamisesta ojasta. Voit vain nauttia, kun hevonen tekee juuri niin kuin sen pitääkin, Essi Hotakainen sanoo.

Seppo Pänkäläinen