Avoimet kylät kutsuvat lauantaina 14.6.

Avoimet Kylät -päivä lähestyy. Tänä vuonna Suomen suurin kylätapahtuma järjestetään ensi lauantaina. Valtakunnallinen teemapäivä juhlistaa paikallista kulttuuria, yhteisöllisyyttä ja ainutlaatuisia elämyksiä jo yhdettätoista kertaa.

Luvassa on vauhdikasta menoa ja unohtumattomia hetkiä, kun yli 100 000 innokasta kylämatkailijaa vierailee kylissä ympäri Suomen. Tapahtuma nostaa esiin satoja kyliä ja tuo ne lähimatkailukohteiksi, päivä on täynnä kylien lumoa ja elämää. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua kyläelämään ja suomalaiseen maaseutuun. Tavoitteena on nostaa kylät esiin matkailukohteina ja rohkaista uusia asukkaita löytämään kodin kylien sydämestä.

Päivä on tarkoitettu kaikille kyläyhdistysten tai vastaavien toimijoiden järjestämille tapahtumille. Toivakassa on osallistuttu Avoimiin Kyliin jo vuosia, mutta Uuraisilla kesäkuinen teemapäivä on ollut hiljaisempi, mahdollisesti siksi, että yhdistykset keskittyvät Uuraisten viikkoon heinäkuussa. Tänä vuonna Kyynämöisillä kuitenkin riittää virtaa myös Avoimiin Kyliin.

Toivakassa lähes kaikki kylät osallistuvat, sillä kunta järjestää maksuttoman kiertoajelun kylien tapahtumiin. Bussi starttaa aamulla klo 9.30 kirjaston pysäkiltä, ja oppaana toimii Kati Markkanen, joka kertoo kohteista historiallisesta näkökulmasta urheiluseura- ja osuuskauppa-tietoiskuin. Mukana on myös kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander.

Ensimmäinen pysähdys on Nisulassa, jossa kylätalolla on mahdollisuus nauttia maalaisbrunssia, ennakkoilmoittautuminen tapahtuu Nisulan kyläseuralle.

Matka jatkuu Viisarimäkeen, jossa vanhan kyläkoulun pihamaalla on rompetori, peräkonttikirppis ja grillikahvio. Sisätiloissa on 300 neliötä keräilykohteiden myyntiä ja arviointia, mukana asiantuntijoita filateliasta, numismatiikasta ja militariasta. Paikalla on myös pienoismalli-, automobiili- ja moottoripyöräharrastajia.

Huikossa järjestetään Keski-Suomen kestävät kylät -hankkeen vieraslajien torjuntatalkoot, kylätalolla on ruokamyyntiä ja paikallisten yrittäjien esittelyjä.

Ruuhimäessä ihastellaan vastaremontoitua kylätaloa ja käsityönäyttelyä. Lisäksi kylällä on peräkonttikirppis, myyjäiset, keppihevostyöpaja ja keppihevoskilparata. Lettukahvilasta saa pientä purtavaa.

Tämän jälleen palataan kirkonkylälle ja illalla on vielä vuorossa kesäasukasilta Vanhassa pappilassa. Illassa pääsee tutustumaan Toivakan kunnan henkilöstöön ja kuulemaan kunnan palveluista sekä tulevista suunnitelmista.

– Haluamme myös kuulla juuri sinun kehitysideoita kesäasukkaan näkökulmasta, kunnasta toivotaan.

Vanhan Pappilan sauna lämpiää myös teitä varten tapahtuman yhteydessä.Kesäpäivä Kyynämöisillä tarjoaa elämyksiä koko perheelle useassa eri kohteessa. Huutoniemen luontopolulla tutustutaan kasveihin, puihin ja metsän moniaistisiin terveysvaikutuksiin. Retkellä rentoudutaan luonnon helmassa kylän luontoyrittäjien Satu Flyktmanin ja Johanna Teräväisen johdolla. Koko perhe on tervetullut klo 13 alkavalle retkelle, jonka pienet osallistumismaksut ohjataan kyläyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Kyynämöisten koululla ovet ovat avoinna iltapäivän ajan. Vierailijat pääsevät tutustumaan kauniisiin maalaismaisemiin, kyläkoulun tunnelmaan ja paikalliseen elämään. Tarjolla on ohjattuja koulukierroksia ja vanhempaintoimikunnan kesäkahvila. Kahvittelun lomassa Essi Paananen ja Sari Rimmi esittävät kesäisiä sävelmiä ja musiikkimuistoja.

YTM Sari Rimmi opastaa myös sukututkimuksen saloihin avoimessa työpajassa. Hän neuvoo alkuun pääsemisessä ja lähteiden käytössä, erityisesti Uuraisten ja keskisuomalaisen maaseudun osalta.

Koululla on esillä myös taiteilija Päivi Latvalan näyttely Rakkaudesta lehmiin ja taiteeseen, joka esittelee lehmämaalauksia ja maaseudun eläimiä.

Iltapäivällä lämpiää Yrttitarhan tuoksusauna osoitteessa Sahinahontie 36. Kauniin Kukkaroisen rannalla sijaitsevassa Niittyrannan tilan rantasaunassa ja telttasaunassa pääsee saunomaan yrttien huumaavassa tuoksussa pientä maksua vastaan. Saunaa lämmittää perinnesaunottaja Johanna Teräväinen. Mukaan tulee ottaa omat pyyhkeet, laudeliinat, saunajuomat ja eväät. Lähilaitumella voi ihailla ja rapsutella Tuunasen hevosia.