Miikka Virtanen kokkaa Euroopassa ja ulkomailla Uuraisilla – M&M Catering vastaa juhlaherkkujen kysyntään

Uuraisten Selma-tilassa aloitti kesällä ja jatkoi syksyllä pop up -lounaskahvilaa 17-vuotias Miikka Virtanen, joka suorittaa opintojaan Pokessa.

– Kesällä oli toki vilkkaampaa, mutta ihan hyvin nytkin on asiakkaita käynyt. Olen aina tykännyt tehdä ruokaa, olen vähän kuin reikäkauha kädessä syntynyt, ja minulle oli ihan selvää, minne peruskoulun jälkeen lähden opiskelemaan, hän kertoo.

Syksyllä vitriiniin ilmestyi myös upeita konditoriatuotteita, joiden tekijä on hiukan varttuneempi Marjaana Flyktman. Yhdessä he muodostavat M&M Cateringin ja ovat aloittaneet nyt myös pitopalvelun Uuraisilla. Yhteystiedot löytyvät Facebookista osoitteesta Catering MM.

– Rohkeasti vain kyselemään pieniinkin illanistujaisiin tarjottavaa, kannustaa kalenterinpitäjä Tiina Virtanen. Juhlatilana hän on ollut iloisesti yllättynyt Kyynämöisten Kynkkälästä ja sen ajanmukaisesta keittiöstä. Myös seurakuntakoti on tullut tutuksi.

Miikka Virtanen kertoo tekevänsä kaikkein mieluimmin rehtiä suomalaista liharuokaa, kun taas leipominen ei ole hänen juttunsa. Leivonnaisia kuitenkin kysytään jatkuvasti, joten oli järkevää perustaa yhteinen tiimi Tiina-äidin pitkäaikaisen ystävän Marjaanan kanssa, jolta sekä makeiden että suolaisten leivonnaisten loihtiminen käy käden käänteessä.

Kysynnän suuruus on suorastaan yllättänyt, ja tiskareiksi ovat päässeet myös isovanhemmat – siksi tiimiin etsitään jo lisäkäsiä. Ihmisillä on nyt selvästi tarve juhlistaa eri asioita hyvällä ruualla ja leivonnaisilla, ja pienempäänkin juhlaan tilataan helpommin tarjoilut ammattilaisilta. Tarvittaessa M&M Catering hoitaa myös tarjoilun.

Myös Toyotan rallitiimissä työskentelevän Miikan isän suhteista on ollut hyötyä omien taitojen lisäksi. sillä Miikka Virtanen on päässyt kokkaamaan ympäri Eurooppaa ralli teamin mukana, maailmanmestarikuljettajille. Vaihteleva työkuvio sopii hyvin nuorelle sinkkumiehelle. Seuraavana vuorossa olisi tammikuussa Monaco.

– Kokkaaminen tapahtuu teamin omassa kilpailuja kiertävässä keittiössä. Työssä oppii tosi paljon myös eri kulttuureista, sillä mukana on väkeä useista Euroopan maista ja myös Japanista, josta tulee myös yksi kokeista, Miikka Virtanen kertoo ja lisää, että työn ohessa ehtii onneksi myös tutustumaan kohdemaiden paikalliseen elämään.

Yllättäen jännittävin kokkauskeikka löytyykin melko läheltä:

– Jyväskylän MM ralli. Siellä oli ihan älyttömän kiirettä, kun kutsuvieraita oli noin 600 päivässä kolmen päivän ajan. Italiassa taas oli hienoa kokata, koska raaka-aineet olivat paikallisia ja toi oman tyylin ruuan valmistukseen, sekä Italia on muutenkin upea maa ja italialainen ruoka on itseni suosikkia. Selmassa ja Cateringissa kokkaaminen on huomattavasti rauhallisempaa kuin ralliviikkojen rupeamat, toteaa tuleva Ala-Carte kokki Miikka.

Hanna Lahtinen