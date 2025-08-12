Heiskan koulun pihalla soi saksofoni ja tuoksui kalakeitto

Toivakan Heiskan vanhalla kyläkoululla vietettiin viime torstaina Rantakalapäivää. Tapahtuman juonsi Eläkeliiton Toivakan yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen. Heiskan koulun omistavat nykyisin Anna-Mari ja Jouni Kristola.

– Ostimme tämän kyläkoulun Toivakan kunnalta 13 vuotta sitten. Koululla on aiemmin toiminut mm. Leila Ylösen keramiikkapaja. Olemme tehneet koululla varsin paljon remonttia, esimerkiksi vaihtamalla lämmityksen maalämpöön. Maalämpöputket vedimme Leppäveden puolelle, joten lämpö kotiimme tulee nyt Leppäveden aalloilta, kertoo Anna-Mari.

Rantakalatapahtumassa syödään kala-ateria, joka oli tällä kertaa laktoositon kalakeitto. Keiton oli valmistanut Laukaassa ja Toivakassa toimiva pitopalveluyritys Catering KatinCa. Makoisan kalakeiton ääreen kokoontui yli kuusikymmentä osallistujaa. Heidän joukossaan oli Heiskan kyläkoulun entisiä oppilaita, mm. Senja Koriseva.

– Kyllähän tämä tuttu paikka on, kun tuli koulua täällä käytyä. Tämän koulun penkkejä kuluttivat myös tyttäremme Arja ja Eija, kertoi Senja.

Rantakalatapahtuman järjestäjänä oli Eläkeliiton Toivakan yhdistys, Heiskan kyläyhdistyksen antaessa tapahtumalle vahvan tuen. Heiskan koulun historiikin luki opettajan toimessa elämäntyötään tehnyt Matti Anttila.

– Suomi otti käyttöön oppivelvollisuuden vuoden 1921 oppivelvollisuuslailla, joka määräsi kaikille pakolliseksi vähintään kuusivuotisen kansakoulun oppimäärän suorittamisen. Toivakan päättäjien hyväksyttyä Heiskan koulupiirin, sen piiriin tuli yhteensä 48 kouluikäistä lasta. Heiskan kansakoulu perustettiin vuonna 1921, ja sen piiriin tulivat kuulumaan muun muassa Heiskan, Matara-ahon, Syvälahden ja Majalahden talojen alueet, eli piiri kattoi alueita Leppäveden kummaltakin puolelta.

Aluksi koulu toimi Heiskan talon tiloissa, mutta koulurakennuksen paikkaa alettiin suunnitella jo pian. Sitä suunniteltiin aluksi rakennettavaksi Leppäveden länsipuolelle Peippolan torpan lähelle, mutta päätettiin rakentaa asukkaiden vaatimuksesta järven itäpuolelle. Rakennus valmistui vuonna 1930. Koulu lakkautettiin vuonna 1987, jonka jälkeen rakennusta on käytetty kylätalona vuoteen 2012 asti, josta lähtien se on ollut yksityisessä asuinkäytössä.

Rantakalatapahtuman laulajina esiintyi naiskuoro Vappujen HATS-kvartetti. Lauluina kuultiin mm. hauska Perunan keiton laulu ja Kellä kulta on, sillä onni on… Kvartetin nimi muodostuu laulajien etunimien etukirjaimista. Kvartetissa laulavat Hilkka Heikkilä, Sinikka Aihos, Anna-Mari Kristola ja Terhi Nykänen. Lisäksi musiikkia esitti saksofonilla Olavi Jouttijärvi.

– Jos vaikka vähän sataisikin, niin minkä sade kastelee, sen aurinko kuivailee. Meillä on täällä nyt hyvä olla ja saamme kiitollisuudella nauttia kaikesta tästä, myös ruoasta, jonka nyt siunaamme meille ravinnoksi, totesi Jouttijärvi.

Veikko Ripatti