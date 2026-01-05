Sairaanhoitajan vastaanotolle Korpilahden apteekkiin

Tiina Lamminaho

Hanna Tiihonen aloitti sairaanhoitajan vastaanoton Korpilahden apteekissa joulukuun puolivälissä.

– Tarkoitus on nyt pitää vastaanottoa kerran viikossa. Jos tarvetta on, voin lisätä päiviä tai tunteja päiviin, Tiihonen kertoo.

Toiminimiyrityksen Hanna Tiihonen perusti reilu vuosi sitten, elokuussa 2024.

– Aloitin ihan puhtaasti ensiapukoulutuksilla, niitä olen pitänyt työn ohessa jo kauan. Reilu vuosi sitten jäin pois työstäni hyvinvointialueella ja keskityin ensiapukoulutuksiin oman yritykseni kautta. Koulutukset pyörivät edelleen, ja nyt kurssitoiminta on vilkastunutkin, yritykset ovat tilanneet kursseja enemmän kuin vuosi sitten, Tiihonen kertoo.

– Kyläsairaanhoitajan työ minulla on ollut mielessä koko ajan. Olen tehnyt päätyöni ohella kyläsairaanhoitajan töitä vuodesta 2015 lähtien, ensin erilaisten hankkeitten kautta ja sitten neljä vuotta Mediverstaalla. Mehän kokeilimme Mediverstaan kanssa täällä apteekillakin, mutta Fimea kielsi lääkärin vastaanoton apteekin yhteydessä.

Nyt Hanna Tiihonen pitää apteekin sivuhuoneessa sairaanhoitajan vastaanottoa. Koska laki, jonka nojalla Fimea kielsi lääkärin vastaanoton apteekissa, on edelleen voimassa, ei apteekissa ole fyysisesti lääkärin vastaanottoa.

– Minulla on yhteistyötä Esculmedin Oleg Jokelaisen kanssa, hän voi tehdä kotikäyntejä ja esimerkiksi ajokorttitarkastukset hoituvat täältä etänä, Hanna Tiihonen kertoo.

– Meillä on suunnitelmia jatkostakin. Mikäli näyttää siltä, että lääkäripalveluille on kysyntää, mietimme mahdollisesti jotain muuta tilaa Korpilahdella, mutta se jää nähtäväksi.

Tiihosen mukaan idea sairaanhoitajan vastaanotosta Korpilahdella ei lähtenyt Korpilahden terveyskeskuksen sulkemissuunnitelmista.

– Minä kävin juttelemassa ensimmäisen kerran apteekkarin kanssa jo kesällä, Tiihonen toteaa.

Tiihosen vastaanotolla hoituvat samat asiat kuin terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanotolla.

– Tarjoan kiireetöntä hoitoa, eli päivystysvastaanotto tämä ei ole. Toki vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta, jos olen paikalla eikä minulla ole muita potilaita, mutta mieluiten toivoisin ajanvarausta. Teen täällä muun muassa korvahuuhteluita, ajokorttitarkastuksia, rokotuksia, muistitestejä ja pieniä haavanhoitoja. Voin myös laittaa pistettäviä lääkkeitä, joita pistetään korkeintaan kerran viikossa, jos asiakas tuo oman lääkkeen, lääkevarastoa minulla ei tässä ole, Tiihonen kertoo.

– Kun teen tätä yrityksen kautta, en voi tarjota ilmaista palvelua, mutta yritän pitää hinnat järkevinä.

Rokotuksia saa jatkossa myös apteekin henkilökunnalta.

– Henkilökunta on koulutettu rokotuksiin, nyt vain odottelemme Valviran lupia. Sitten, kun luvat saamme, apteekissa voidaan antaa rokotuksia ilman lääkärin reseptiä, apteekkari Lauri Viitanen kertoo ja toteaa, että suunnitelmissa on pitää apteekissa rokotuspäivä kerran viikossa.

– Apteekin henkilökunta voi antaa rokotuksia yli 18-vuotiaille, Hanna voi rokottaa myös lapsia ja nuoria, Viitanen sanoo.

Hanna Tiihonen kertoo pitävänsä vastaanottoa ainakin aluksi eri viikonpäivinä.

– Sivukyliltä pääsee kirkonkylälle palvelulinjalla maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin, joten ne sopivat hyvin vastaanottopäiviksi, joskus pidän vastaanottoa myös perjantaisin, Tiihonen kertoo. Tammikuun vastaanottopäivät ovat kahdeksas, kuudestoista, kahdeskymmenes ja kahdeskymmeneskuudes päivä.

– Kun saamme luvat Valviralta, laitamme Hannan ajanvarauksen apteekin nettisivuille, Lauri Viitanen kertoo. Nyt Hanna Tiihosen ajanvaraus hoituu puhelimitse.