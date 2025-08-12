Partiotoimintaan kaivataan Uuraisilla lisää aikuisia

Uuraisten partiolaisten samoajavartio Lentävät lehemät teki heinäkuun alussa vaelluksen Hetta-Pallas-välillä. Mukana oli neljä reipasta 16-17-vuotiasta nuorta ja heidän johtajansa Satu Mansikkaviita. Ryhmä on vaeltanut jo aiemmin monissa lähialueiden kansallispuistoissa. Lähes viikon vaellus tunturissa vaatiikin harjoittelun lisäksi hyvää valmistautumista. Sää suosi vaeltajia, eikä kävelyn aikana satanut tippaakaan. Poroja ei matkalla näkynyt kuin yksi, se teki polulla ohituksen aivan ryhmän vierestä.

Kuva

Partiolaiseksi kasvetaan partio-ohjelman mukaisesti vähitellen ja uusia taitoja opitaan sudenpennusta aikuiseksi asti. Uuraisten partiolaisilla on toiminut viime talven aikana ryhmät kaikissa partion ikäkausissa, mutta kuten monissa harrastuksissa nykyään, vapaaehtoisia aikuisia tarvittaisiin toimintaan lisää, jota ryhmiin voidaan ottaa uusia lapsia myös tulevana talvena. Lippukunnan eli yhdistyksen uutena johtajana aloitti talvella Saija Luodes Lannevedeltä ja hänelle tai muille partion aktiiveille voi ilmoittaa, jos olisi innokas tulemaan mukaan toimintaan (uuraisten.partiolaiset@gmail.com). Uuraisten partiolaisten toimintakausi alkaa Leinikinpuistossa ensi tiistaina klo 18.30. Kaikki uudetkin ovat tervetulleita ottamaan selvää partiotoiminnasta ja ikäkausista. Ryhmät kokoontuvat talven aikana pääsääntöisesti joka toinen viikko tiistai- tai torstai-iltana srk-kodilla ja luonnossa.

Partiolupaus annetaan yleensä itsenäisyyspäivänä, mutta huhtikuun lopussa partioviikolla pidettiin Uuraisilla lippukunnan yhteinen iltanuotio tulevalla laavupaikalla. Siellä oli mahdollisuus antaa lupaus, mikäli ei päässyt mukaan joulukuussa. Mukana oli ilahduttavasti lapsia ja heidän perheitään kaikista ikäkausista.

Muusta toiminnasta kevään ja kesän aikana voi mainita esimerkiksi seikkailijoiden partiotaitokilpailumatkan Punkaharjulle. Mukana oli kaksi joukkuetta, jotka yöpyivät matkalla Savonlinnan seurakuntatalolla. Toinen Uuraisten joukkueista sijoittui kisassa hienosti toiseksi ja kaikki suoriutuivat tehtävistä hyvin.

Saija Luodes organisoi omana partionjohtajakurssin lopputyönään lippukuntaleirin kesäkuussa Saarijärven maisemissa. Mukana oli myös lasten vanhempia ja leiri sujui tuulisista ja sateisista keleistä huolimatta hienosti. Partiossa aikuisenkin on halutessaan mahdollista kouluttautua vapaaehtoistehtävään.

Partiossa onkin mahdollista oppia monenlaisia hyödyllisiä taitoja, joista vähäisin ei ole muiden ihmisten ja luonnon kunnioittaminen sekä vastuun kantaminen omien taitojen ja ikätason mukaisesti.

Kati Toivio