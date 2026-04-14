Matin maalisvitonen sai kylän liikkeelle Toivakassa

Perjantaina 27. maaliskuuta Toivakassa juostiin leikkimielinen juoksutapahtuma Matin maalisvitonen. Viiden kilometrin reitti kulki Aittojärveltä Viisarimäkeen halki Toivakan kirkonkylän, mutta tapahtuman ydin ei ollut pelkästään maaliviivalla. Päivä kokosi yhteen juoksijoita, kannustajia ja kyläläisiä yhteisen tekemisen äärelle.

Tapahtuma sai alkunsa yrittäjä Matti Tiaisen ideasta hänen 50-vuotispäivänsä kunniaksi. Tiainen kysyi kunnanjohtaja Touko Aallolta, millainen voisi olla mukava ja yhteisöllinen liikuntatapahtuma merkkipäivän ympärille. Aalto ehdotti viiden kilometrin juoksua, ja siitä syntyi Matin maalisvitonen.

Perjantaina idea toteutui tavalla, joka jätti järjestäjille ja osallistujille hyvän mielen.

– Ihan mahtava tapahtuma oli, Tiainen tiivistää.

Aallon mukaan sää suosi ja juoksijoita tuli paikalle lähes 40. Vielä enemmän häntä ilahdutti kuitenkin tapahtuman ympärille syntynyt tunnelma.

– Kaikkein hienointa oli, että täällä TeemaHostellilla oli yli sata ihmistä. Kukin osallistui tavallaan – osa tuli juoksemaan, osa kannustamaan, syömään, olemaan ja tekemään yhdessä. Se on se juttu, Aalto sanoo.

Tiaisen mukaan juuri tällaiset tapahtumat sopivat pienen paikkakunnan vahvuuksiin.

– Ajattelen, että tällaisella pienellä kylällä tämä on parasta, mitä voimme tehdä. Nykyään ei ehkä kyläillä niin useasti, joten tällaiset tapahtumat voivat olla niitä paikkoja, joissa nähdään ystäviä ja tuttuja. Tällaisia vain lisää – ja samalla pidetään kunnosta ja terveydestä huolta, Tiainen sanoo.

Tapahtuma oli samalla myös näyteikkuna toivakkalaiselle yhteishengelle. Tiaisen mukaan tapahtumaa rakennettiin alusta asti matalan kynnyksen ja yhteisöllisyyden varaan. Hän lähti itse sponsoroimaan tapahtumaa juoksupalkintojen ja tarjoilujen kautta, minkä jälkeen moni muukin lähti talkoohengessä mukaan.

Aallon mielestä juuri tällaiset hetket kertovat parhaiten siitä, mitä yhteisöllisyys käytännössä tarkoittaa.

– Jos tätä ajattelee myös kuntamarkkinointina, niin täällä kävi paljon ihmisiä muualtakin. Moni oli aivan ihmeissään, että hitsi vie, tällaista meininkiä. Tämä on parasta mahdollista kuntamarkkinointia, mutta ennen kaikkea sitä, että kuntalaiset tekevät yhdessä toisilleen. Kun puhutaan yhteisöllisyydestä, niin tämä on sitä konkretiaa eikä pelkkää puhetta, Aalto sanoo.

Juoksun nimihenkilö Matti Tiainen onnistui myös omassa tavoitteessaan. Tavoiteajaksi oli asetettu 24 minuuttia, ja maalissa kelloon pysähtyi aika 23.03.

– Todella hyvin meni. Touko on valmentanut minua, enkä parempaa koutsia olisi voinut saadakaan, Tiainen kiittelee.

Valmentaja itse ei peittele ylpeyttään.

– Matti on tehnyt kaiken pilkulleen. Vielä kisapäivän aamuna laitoin ohjeet, mitä ja milloin syödä, ja Matti teki juuri niin. Valmentaja on äärimmäisen ylpeä suojatistaan, Aalto nauraa.

Aallon mukaan onnistumisessa näkyi ennen kaikkea sisäinen motivaatio.

– Se motivaatio, joka syntyy sisältä, on hienoa nähdä. Suoritus on yksi juttu, mutta vielä tärkeämpää on se, että lähtee tekemään ja innostuu. Ihan sama, mitä tekee elämässä – se on se tärkein juttu.

Tuloksissa nopeinta vauhtia pitivät miesten sarjan Aki Tuovinen ajalla 17.09, naisten sarjan Nerea Abrego ajalla 19.50 sekä alle 18-vuotiaiden sarjan Oliver Pitkänen ajalla 21.18.

Miesten sarjan kärkikymmenikköön juoksivat Aki Tuovinen 17.09, Timo Honkonen 18.07, Jani Hämäläinen 18.30, Jani Ikäheimonen 19.35, Touko Aalto 20.32, Otto Ikonen 21.48, Roope Hokkanen 21.56, Teemu Minkkinen 21.58, Pasi Surakka 22.03 ja Juska Puikkonen 22.07.

Naisten sarjassa kärjen muodostivat Nerea Abrego 19.50, Inka Keteli 24.01, Satu Paalanen 27.47, Anna Puttonen 31.16 ja Elina Ikäheimonen 31.53.

Alle 18-vuotiaissa parhaat ajat juoksivat Oliver Pitkänen 21.18, Veikka Ripatti 23.32, Lyydia Honkonen 24.10, Emil Kovanen 24.41 ja Aaro Vilpponen 27.13.

Matin maalisvitosen tunnelma antoi vahvan viestin siitä, että Toivakassa osataan edelleen kokoontua yhteen hyvän asian äärelle. Tapahtumalle on luvassa jatkoa liikunnallisissa merkeissä jo pian, sillä seuraavaksi katseet kääntyvät 6. kesäkuuta järjestettävään Toivakka-hölkkään.

Samuli Turunen