Kouluruuan hintaa halutaan alemmas Petäjävedellä – vanhemmat huolissaan ruuan maistuvuudesta

Tiina Lamminaho

Osana Petäjäveden kunnan talouden tervehdyttämistä käydään läpi kaikki kunnan sopimukset. Yksi näistä on kunnan ja ruokapalveluita Petäjäveden koululle ja päiväkodeille tuottavan Keurusseudun ateria- ja tukipalvelut Kateria Oy:n välinen sopimus.

– Kun tervehdytämme kunnan taloutta, joudumme kääntämään kaikki kivet. Kunnalla on lukuisia sopimuksia ja nyt ne kaikki käydään läpi ja niiden sisältöjä tarkastellaan, vt. kunnanjohtaja Teppo Sirniö toteaa.

Ruokapalveluiden osalta Petäjävesi haluaa hintaa alaspäin.

– Vuonna 2024 kunta maksoi päiväkotien ja koulujen aterioista yhteensä noin 837 000 euroa, viime vuonna maksoimme noin 830 000 euroa. Se on merkittävä kuluerä kunnan taloudessa, sivistyspalvelujen johtaja Ville Metsäpelto sanoo ja kertoo, että Opetushallituksen raporttien perusteella moni keskisuomalainen kunta saa kouluruokansa halvemmalla.

– Kouluaterian hinta jää huomattavasti halvemmaksi esimerkiksi Uuraisilla, meihin verrattuna säästöä on pelkästään perusopetuksen ruokapalvelujen osalta lähes 130 000 euroa, Metsäpelto kertoo.

Uuraisilla ruokaa tehdään kouluille ja päiväkodeille ilman yhteistyötä muiden kuntien kanssa; yhdessä keskuskeittiössä Uuraisten koulukeskuksella tehdään ruoka yhtenäiskoululle, kolmelle kyläkoululle ja kolmeen päiväkotiin. Koulu- ja päiväkotiruoan laatuun Uuraisilla ollaan tyytyväisiä.

– Oleellista on saada laadukasta ruokaa, mutta vertailu osoittaa, että sitä on mahdollista saada nykyistä halvemmalla. Kateria Oy päättää osakeyhtiönä sille kuuluvista asioista, eli muun muassa siitä, miten ja missä se ateriat valmistaa, mutta me asiakkaana olemme kiinnittäneet huomiota hintoihin, Metsäpelto toteaa.

Vaihtoehtoja mietitään

Kateria Oy:n toimitusjohtajan Ulla Luoman mukaan Kateriassa selvitellään nyt, miten ateriahintaa saataisiin alemmaksi. Kintauden koululla ollut tuotantokeittiö muutettiin vuodenvaihteessa jakelukeittiöksi.

– Kintaudella oppilasmäärät ovat pudonneet, mutta kun tuotantokustannuksemme eivät laskeneet, hinta ateriaa kohden nousi, joten tuotantokustannuksia oli pakko saada alennettua, Ulla Luoma toteaa.

– Oppilasmäärien laskuhan on todellisuutta muuallakin. Elintarvikkeiden hinnat taas ovat nousseet. Nyt laskemme eri vaihtoehtoja, miten saisimme aterian hinnan sellaiseksi, että Petäjäveden kunta olisi sen valmis maksamaan. Kintauden tuotantokeittiön muuttamisella jakelukeittiöksi saimme stabiloitua tilannetta, mutta se ei luultavasti vielä riitä, Luoma sanoo ja kertoo, että Kateriassa käydään läpi myös ruokalistat.

– Muutokset haluamme tehdä niin, että ruoan laatu säilyy. Ruokalistoihin saatamme tehdä pieniä muutoksia, tarkoitus on kuitenkin miettiä sellaisia vaihtoehtoja, joissa pystymme säilyttämään ruokalistan tason, Luoma sanoo.

Luoman mukaan päätöksiä Petäjävedellä olevien tuotantokeittiöiden jatkosta ei ole tehty. Tällä hetkellä Petäjävedellä tehdään ruokaa yläasteen ja lukion keittiössä Masuunissa sekä Petäjäkodilla. Masuunissa tehdään ruokaa yläkoululaisille ja lukiolaisille, kirkonkylän alakoululaisille sekä Kintauden alakoululaisille ja päiväkotilaisille, Petäjäkodilta ruokaa toimitetaan hyvinvointialueen vanhuspalveluaterioiden lisäksi kirkonkylän päiväkotiin. Yhteensä Petäjävedellä tehdään noin 800 ateriaa päivässä.

– Jos ateriat kuljetetaan yhdestä keskuskeittiöstä, kustannukset jäävät paljon pienemmiksi kuin useamman tuotantokeittiön mallissa. Ruokakuljetuksiin olemme nyt tammikuusta lähtien käyttäneet lämpö- ja kylmäelementeillä varustettuja vaunuja, jotka ovat sähköpistokkeessa kuljetuksen lähtöön asti ja heti taas kuljetuksen saavuttua perille, Luoma kertoo.

Päätöksiä tuotantokeittiöiden jatkosta Kateria Oy:ssä tehdään Ulla Luoman mukaan keväällä, mahdolliset muutokset tehdään aikaisintaan elokuussa.

Kateria Oy on reilut kolme vuotta sitten perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Keuruun, Petäjäveden ja Multian kunnat sekä Keski-Suomen hyvinvointialue, hyvinvointialueen omistusosuus on hyvin pieni. Multian kunta päätti marraskuussa irtisanoa sopimuksensa aterioiden ostosta Kateria Oy:ltä ja myydä omistamansa Kateria Oy:n osakkeet. Petäjäveden keittiöiden lisäksi Katerialla on tuotantokeittiö Keuruulla, Multialla olleen tuotantokeittiön Kateria Oy:n yhtiökokous päätti sulkea viime vuonna.

Vanhemmat huolissaan ruoan maistuvuudesta

Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys on ollut yhteydessä Petäjäveden kunnan päättäjiin ja esittänyt huolensa mahdollisesta kouluruoan valmistuksen keskittämisestä Keuruulle.

”Keskittäminen suurella todennäköisyydellä johtaa siihen, että ruoka muuttuu vähemmän houkuttelevaksi ja tunnistettavaksi, mikä voi vähentää lasten ruokahalua ja heikentää ruokailukokemusta. Tämä taas vaikuttaa suuresti koulupäiviin. Nälkäisenä lapset oppivat huonommin ja energiaa saatetaan hakea muista nopeista lähteistä kuten energiajuomista tai paistopisteiltä”, kirkonkylän vanhempainyhdistyksen kannanotossa todetaan.

Vanhempainyhdistys tähdentää myös, että se ei vastusta tehokkuutta tai vastuullista taloudenpitoa, mutta se ei myöskään hyväksy lasten ruokailun ja hyvinvoinnin heikentämistä säästöjen nimissä ja pyytääkin kuntaa etsimään ratkaisuja, jotka turvaisivat Petäjäveden lasten terveyden ja kouluruoan korkean laadun myös tulevaisuudessa.

– Ymmärrämme, että jostain pitää säästää, mutta onko lasten ruoka oikea säästökohde. Petäjävedellä kouluruokaa syödään paljon paremmin kuin Keuruulla; jos koululaiset eivät syö kouluruokaa, sitä menee hävikkiin, eli siinä heitetään rahaa roskiin, kirkonkylän vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Eija Savela toteaa.

Viime vuoden kouluterveyskyselyn mukaan Petäjäveden yläkoululaisista 72 prosenttia syö koululounasta päivittäin, vastaava luku oli Keuruulla 54 prosenttia, Uuraisilla 82 prosenttia ja koko maassa 56 prosenttia. Kahden vuoden takaisesta ollaan tultu alaspäin niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin; vuoden 2023 kouluterveyskyselyssä petäjävetisistä yläkoululaisista koululounaan söi päivittäin 89 prosenttia, Keuruulla vastaava luku oli 60 prosenttia, Uuraisilla 89 prosenttia ja koko maassa 62 prosenttia.

Pitkä kuljetusmatka mietityttää

Myös MLL:n Petäjäveden yhdistyksessä ollaan huolissaan siitä, miten ruoanvalmistuksen siirtäminen 30 – 40 kilometrin päähän vaikuttaisi päiväkotilaisiin, koululaisiin ja vanhuksiin, jotka Katerian valmistamia aterioita syövät.

– Voidaan miettiä, miten sellainen kuljetusmatka vaikuttaa ruoan laatuun, tai saatavuuteen. Miten ruokaa saadaan lisää, jos se loppuu kesken, tai mitä tapahtuu, jos Keuruun ja Petäjäveden välinen tie on tukossa vaikkapa liikenneonnettomuuden takia, MLL:n Petäjäveden yhdistyksen puheenjohtaja Emmi Huovinen toteaa.

– Nyt keittiöhenkilökunta on oppilaille tuttuja ja esimerkiksi erityisruokavalioiden osalta yhteistyö keittiön kanssa on sujunut hyvin. Sekin mietityttää, miten yhteistyö sujuu, jos ruoanvalmistus keskitetään kauemmaksi, yhteen isoon yksikköön, Emmi Huovinen sanoo ja toteaa, että nykytilanteessa on kivaa se, että tietää, mistä ruoka tulee.

Kintaudella lapset kaipaavat entistä ruokaa

Kintauden koululla tuotantokeittiön muuttuminen jakelukeittiöksi on saanut koululaiset jättämään palautelaatikkoon viestejä, joissa toivotaan entisiä ruokia takaisin.

– Koululaisilla on ilmeisesti ollut jonkinlainen kampanja, että he jättävät viestejä palautelaatikkoon. Joidenkin mielestä ruoka on edelleen hyvää, mutta enemmistö mielipiteistä on ollut sellaisia, että nyt ruoka on huonontunut, Kintauden koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Antila kertoo.

– Vanhemmilta on tullut ymmärrystäkin säästöille, mutta toisaalta kysellään, onko tämä oikea paikka säästää. Monet ovat huolissaan huoltovarmuudesta, jos ruoanvalmistus ulkoistetaan kokonaan kunnan ulkopuolella, myös siitä ollaan huolissaan, että lasten kosketus ruoanvalmistukseen häviää ja valmistuskeittiön lopettamisen myötä koetaan, että tietynlainen yhteisöllisyys, jota Kintaudella on pidetty arvossaan, on vaarassa, Antila kertoo ja lisää vanhempien muistuttavan myös, että keittiötyöntekijät tuovat verotuloja kunnalle.

– Myös Kintauden houkuttelevuudesta ja vetovoimasta ollaan huolissaan, kun koulun oppilasmäärät ovat vähentyneet. Nyt, kun valmistuskeittiö lopetettiin, täällä mietitään, että mitähän täältä karsitaan seuraavaksi. Lapsiperheet olisivat kuitenkin tärkeä kohderyhmä, mikäli Kintaudelle halutaan lisää asukkaita, Antila sanoo.

Kintauden koulunjohtajan Riikka Pellisen mukaan ruoan menekissä tuotantokeittiön muuttuminen jakelukeittiöksi ei ole juuri näkynyt.

– Kintaudella ollaan kouluterveyskyselyn mukaan oltu hyvin tyytyväisiä kouluruoan laatuun, viime vuoden kyselyssä 72 prosenttia oppilaista oli sitä miltä, että koululounas maistuu hyvältä. Toivottavasti kouluruoka maistuu oppilaille edelleen, se on tärkeä osa lasten hyvinvointia ja tärkeä tekijä myös koulussa jaksamisen ja oppimisen kannalta, Riikka Pellinen sanoo.