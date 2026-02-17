Kirjojen varaaminen entistä suositumpaa Korpilahden kirjastossa

Tiina Lamminaho

– Jyväskylän kirjastot saivat tälle vuodelle pitkästä aikaa hieman edellisvuosia isomman määrärahan aineiston hankintaan, kirjastonjohtaja Liina Mustonen-Luumi Korpilahden kirjastosta iloitsee. Aineistohankinnat tehdään keskitetysti, sillä kaikissa Jyväskylän kirjastoissa ja kirjastoautoissa on kelluva kokoelma eli aineistolla ei ole kotikirjastoa. Korpilahden kirjaston hyllyissä on tällä hetkellä vajaat 14 000 kirjaa.

– Uusilla kirjoilla on usein jo varausjono, joten kirjat lähtevät pyörimään varausten mukaisesti ja asiakkaat levittävät kirjat Jyväskylän eri kirjastoihin. Kelluvassa kokoelmassa kirja jää siihen kirjastoon, johon se palautetaan, jos siitä ei ole varausta, Liina Mustonen-Luumi selvittää.

Kirjojen varaaminen on suosittua, Mustonen-Luumin mukaan varausmäärät kasvavat koko ajan niin Korpilahdella kuin muuallakin Keskikirjastojen alueella.

– Varaaminen on maksutonta, ainoastaan noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Kuljetukset tulevat meille maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin; jos kirja, jonka varaa, on hyllyssä jossain Jyväskylän kirjastossa, se tulee yleensä heti seuraavassa kuljetuksessa, mutta muista Keskikirjaston yksiköistä aineiston tuleminen voi kestää kauemmin, Mustonen-Luumi sanoo ja kertoo, että varukset koskevat lähinnä aikuisten kirjoja, lastenkirjoissa ei pääsääntöisesti ole isoja varausmääriä.

Asiakkaiden tekemien varausten lisäksi Korpilahdellekin tulee kirjoja kirjaston omien kellutusvarausten kautta.

– Jos havaitsemme, että meillä on melko vähän jonkun tietyn kirjailijan tai jonkin tietyn aihepiirin kirjoja ja ne ovat olleet kysyttyjä, voimme kelluttaa aineistoa tänne eli tehdä kirjastolle varauksen esimerkiksi täällä suositun kirjailijan kirjasta, jota meillä ei ole hyllyssä, Mustonen-Luumi kertoo.

Korpilahden kirjastosta tehtiin viime vuonna yhteensä 42 575 lainausta eli reilut 2000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Käyntien määrä sen sijaan hieman laski.

Lainatuimpien aikuisten kirjojen ykköseksi Korpilahden kirjastossa päätyi viime vuonna Minna Ronkaisen Kyläkaupan Katja. Seuraavana listalla olivat islantilaisen Ragnar Jónassonin dekkari Repeämä, suomalaisen Nilla Kjellsdotterin dekkari Taivaankartano ja Enni Mustosen historiallinen romaani Kartanonrouva. Viidenneksi eniten lainattiin Marja Ahon rikosromaania Kuun kahdet kasvot, seuraavana tulivat Patricia Cornwellin dekkari Kalmankalpea ja Virpi Hämeen-Anttilan historiallinen romaani Sarastus.

Varatuimpien kirjojen listan kärkeä piti Korpilahdellakin Satu Rämö kirjallaan Tinna, varatuimpien listan kärkipäässä olivat myös Lisa Ridzenin Kurjet lentävät etelään, Kirsi Pehkosen Unelmien talo Jylhäsalmelta, Maija Kajannon Talvikaupungin valot sekä Minna Rytisalon Sylvia.

Lainatuimpien lastenkirjojen ykkönen oli Mestarietsivä Peppunen: hylätyn hotellin mysteeri. Saman sarjan toinen kirja, Mestarietsivä Peppunen: voittamaton rosvojoukko ylsi lainatuimpien sijalle neljä ja kolmas Mestarietsivä Peppunen -kirja, Kuuttoman yön jättiläinen, löytyi sijalta kahdeksan. Mestarietsivä Peppunen -kirjoja tekevät kirjailija Yoko Tanaka ja kuvittaja Masahide Fukasawa, jotka käyttävät yhteistä nimimerkkiä Troll. Suomalaisista kirjoista lasten luetuimpien kirjojen listalle pääsivät Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä ja viileä Venla ja Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu kesäleirillä. Sven Nordqvistin Viiru osaa pääsi sijalle kolme ja Dav Pilkeyn Kapteeni Kalsari ja puhuvat pöntöt sijalle viisi.

Nuorten kirjoissa ylivoimaisesti luetuin kirjailija oli Jeff Kinney; listalla on niin Neropatin päiväkirja -sarjaa kuin Maailman parhaan kaverin -sarjaa.

– Lasten ja nuorten aineistoa lainataan meiltä hieman enemmän kuin aikuisten aineistoa, mutta kovin isoa eroa lainamäärissä ei ole, Liina Mustonen-Luumi kertoo.

Lehtienlukutilaan tilattavien lehtien määrää Korpilahdellakin on Mustonen-Luumin mukaan jouduttu karsimaan. Sanomalehdistä Korpilahden kirjastoon tulevat edelleen Keskisuomalainen, Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Korpilahti-lehti, Jämsän Seutu sekä Muuramelainen.

– Aikakauslehtiäkin meille tulee, mutta niitä on pitänyt karsia, kun lehtien tilausmaksuista on pitänyt säästää, mutta toisaalta lehtien hinnat ovat nousseet, Mustonen-Luumi sanoo.

– Olemme muun muassa vaihtaneet hyvin kalliita lehtiä useampaan edullisempaan. Täällä luetaan tosi paljon lehtiä. Meille on haasteellista miettiä, mitä lehtiä tilaamme tänne ja mitä jätämme pois, kun siitä ei ole mitään tilastoja, mitä lehtiä ihmiset lukevat täällä paikan päällä, Mustonen-Luumi sanoo ja kertoo, että myös aikakauslehtiä voi lainata ja niitä pystyy varaamaankin.

Kirjojen ja lehtien lisäksi Korpilahden kirjastosta voi lainata av-aineistoa ja lautapelejä.