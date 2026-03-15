Kesästä lähtien lääkärille Muurameen tai Jämsään – Muurameen palkataan lisää lääkäreitä ja hoitajia

Tiina Lamminaho

Hyvinvointialueen palveluverkkopäätöksen mukaisesti Korpilahden sosiaali- ja terveysaseman toiminta loppuu toukokuun lopussa. Siihen asti lääkärille ja hoitajan vastaanotolle pääsee Korpilahdella normaalisti, kesäkuun alusta lähtien potilaat ohjataan Muuramen sosiaali- ja terveysasemalle tai Jämsän sosiaali- ja terveyskeskukseen. Halutessaan korpilahtelaiset voivat valita omaksi asiointipaikakseen myös jonkun muun sosiaali- ja terveysaseman Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

– Potilaiden ei tarvitse tehdä itse mitään, heidät ohjataan oikeaan paikkaan, palvelupäällikkö Minna Leppäkynnäs Keski-Suomen hyvinvointialueelta toteaa.

– Ajatuksena on, että suurin osa korpilahtelaista ohjataan käyttämään Muuramen sosiaali- ja terveysasemaa, eteläisellä reunalla Korpilahtea asuvat on tarkoitus ohjata käyttämään Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita, Leppäkynnäs selvittää ja sanoo, että halutessaan korpilahtelaiset voivat valita itselleen sopivan asioimispaikan.

– Mikäli valitsee jonkun muun sosiaali- ja terveysaseman, valinta sitoo vuoden ajan, Leppäkynnäs sanoo.

Omahoitaja – omalääkärimalli toimii jo tällä hetkellä Muuramen sosiaali- ja terveysasemalla, Jämsässä siihen on tarkoitus siirtyä ensi syksyn aikana. Omahoitajalle ja omalääkärille potilaat on jaettu asuinpaikan mukaan.

– Muurameen olemme perustamassa uusia lääkärin virkoja potilaiden tarvitseman määrän verran, samoin uusia hoitajia palkataan. Määrät eivät ole vielä täsmentyneet, eikä virkoja ole ehditty vielä perustaa, joten heti kesäkuun alussa Muuramessa ei välttämättä ole omaa vakituista lääkäriä korpilahtelaisille, Minna Leppäkynnäs kertoo.

– Tällä hetkellä sekä Muuramessa että Jämsässä on hyvä lääkäritilanne. Muuramessa kaikki olemassa olevat lääkärinvirat on täytetty, Jämsässä ihan kaikissa viroissa ei ole vakinaista viranhaltijaa, mutta sielläkin tilanne on hyvä.

Leppäkynnään mukaan lääkäriin pääsee sekä Muuramessa että Jämsässä noin kahdessa viikossa, mikäli vaiva ei kaipaa kiireellistä hoitoa.

– Toki hoidontarpeen arvioinnissa voidaan katsoa, että ennen lääkäriin menoa tarvitaan esimerkiksi verenpaineen seurantaa tai laboratoriotutkimuksia, joten aina ei välttämättä anneta sitä ensimmäistä vapaata aikaan, vaan katsotaan, että tarvittavat tutkimukset ehditään tehdä ensin, Leppäkynnäs sanoo.

Jämsässä palveluita tarjoaa sosiaali- ja terveyskeskus, Muuramessa sosiaali- ja terveysasema.

– Meillähän on hyvinvointialueella kolme laajaa sosiaali- ja terveyskeskusta, Jämsän lisäksi Äänekoskella ja Novassa. Niihin on keskitetty lääkärin lähetteellä tehtäviä erikoistutkimuksia ja niissä on kiirevastaanotot arki-iltaisin kello 16 – 20 ja viikonloppuisin kello 8 – 20, Minna Leppäkynnäs kertoo.

– Esimerkiksi röntgeniin pääsee sekä Jämsässä että Muuramessa, samoin laboratorioon. Jämsän kiirevastaanotto iltaisin ja viikonloppuisin on tarkoitettu myös muuramelaisille eli vaikka olisi muuten Muuramen sosiaali- ja terveysaseman asiakas, voi käydä kiirevastaanotolla Jämsässä.

Palveluverkon muutosten yhteydessä myös laboratoriopalvelut loppuvat Korpilahdelta, sen sijaan neuvola jatkaa täällä, samoin suun terveydenhuolto. Leppäkynnään mukaan hyvinvointialueen ajatuksena olisi, että neuvola muuttaisi samaan kerrokseen hammashoitolan kanssa, mutta tilakysymyksistä neuvottelut kaupungin kanssa ovat vielä kesken. Jämsään ollaan suunnittelemassa uutta sosiaali- ja terveyskeskusta, uuden rakennuksen odotetaan valmistuvan vuonna 2029.

Lisää tietoa palveluverkon muutoksiin liittyen hyvinvointialue lupaa sitä mukaa kun asiat varmistuvat.

– Korpilahdella pidämme asukasillan 28. huhtikuuta, Minna Leppäkynnäs kertoo.