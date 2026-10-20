Inka Ikonen edusti näyttävästi Toivakkaa Miss Jyväskylä -kisassa – Menestystä ei tullut mutta uusia kokemuksi senkin edestä

Toivakkalaisilla oli tänä vuonna oma ehdokas Miss Jyväskyläksi, kun Inka Ikonen, 26, oli mukana kisassa. Kirkkaimpia kruunuja ei tällä kertaa matkaan tarttunut, mutta uudenlaisia kokemuksia ja elämyksiä senkin edestä. Ikonen toimii Toivassa päivätoiminnnan ohjaajana. Hän muutti perheensä kanssa Toivakan Ruuhimäkeen 5-vuotiaana.

Mikä sai sinut lähtemään Miss Jyväskylä -kisaan?

– Kisassa annetaan koulutusta myös juontamiseen, puhumiseen, pr-hommiin ja some-juttuihin kaiken misseilyn lisäksi. Koulutus kuulosti minulle sopivalta, sitä kautta sitten kiinnostuin myös misseilystä. Tajusin sen monipuolisuuden ja mahdollisuudet. Olin myös seurannut edellisvuoden kisoja ja ne lisäsivät kiinnostustani, Ikonen kertoo.

Oliko sinulla aiempaa missikokemusta?

– Ei ollut. Tämä oli täysin uusi kokemus.

Entä oletko työskennellyt mallina? Catwalk-liikkeet kisalavalla näyttivät varsin luontevilta…

– Minulla ei ole kokemusta mallintöistäkään.

Millainen kokemus kisa sinulle oli?

– Ennen finaalia meillä oli tuomarihaastattelut ja koin epäonnistuneeni niissä. Tuomarihaastattelujen kerrottiin olevan iso osa valintaa. Eli tiesin jo ennen finaalilavalle astumista, etten tule kruunua päähäni saamaan.

– Tuomarihaastattelussa minulta kysyttiin pari englanninkielistä kysymystä ja enkku ei ole vahvuuksiani. Niiden enkku-kysymyksien jälkeen oli vaikea saada muista vastauksista kiinni, koska olin joutunut epävarmalle pohjalle. Koen kuitenkin tämän missikokonaisuuden nimenomaan kivana kokemuksena, mihin en kuitenkaan lähtisi uudelleen. Tykkään esiintymisestä mutta misseily ei ole minua varten. Muut urasuunnitelmat odottavat.

Jännittikö kuinka paljon ja missä kohtaa eniten?

– Finaalia edeltäneenä päivänä jännitti eniten, koska meillä oli silloin ensimmäiset näytökset. Minulla on esiintymiskokemusta mutta missinä tai mallina oleminen oli minulle uutta. Uudessa roolissa oleminen jännitti hieman.

Millainen henki teillä oli tiimissä?

– Meillä oli hyvä tiimi. Tuettiin ja kannustettiin toisiamme kisan aikana. Ollaan järjestämässä pikkujouluja missisiskojen kanssa.

Tuli siis uusia ystäviä?

– Ainakin kavereita, joita mielellään moikkaa ja halaa tavatessa. Toivon, että kaveruus kantaa ja muuttuu oikeaksi ystävyydeksi, kunhan päästään tutustumaan toisiimme rauhassa ilman stressiä.

Voittiko paras ehdokas?

– Anni (Vuori) on upea ja oikein perinteinen missi. Annista olisi varmasti myös Miss Suomi -kisaan.

Oliko perhettäsi paikalla kannustamassa sinua?

– Kyllä oli, paljonkin. Tästä olin otettu.

Jos olen oikein ymmärtänyt, olet vahva someihminen. Oliko kisa jonkinlainen keino lisätä somenäkyvyyttäsi?

–Totta kai se oli iso syy kisaan lähtemiseen. Urahaaveeni ovat juurikin somen puolella.

Millainen paikka Toivakka on asua ja elää? Kunnan parhaat ja huonoimmat puolet?

– Toivakka on turvallinen ja erittäin lapsiystävällinen kunta. Toivakassa maksetaan muksurahaa ja täällä on myös ilmainen varhaiskasvatus. Olemme näistä päässeet perheeni kanssa nauttimaan.

– Toivakassa parasta on se, että kaikki tuntevat toisensa. Kylältä löytyy aina juttukavereita. Toivakasta on myös lyhyt matka isompien palvelujen ääreen. Omalla kohdallani huono puoli on, että vaikka minulla onneksi on Toivakassa nykyään paljon ystäviä, suuri osa ystävistäni asuu muualla.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

– Olen nuoruuteni harrastanut jalkapalloa ja lasten saamisen jälkeen olen aloittanut juoksuharrastuksen.

Mikä on viestisi nuorille naisille suhteessa sosiaaliseen mediaan?

– Älä usko kaikkeen, mitä somessa näet. Usein some on kiiltokuvaa ja todellisuus saattaa olla paljon muutakin. Mikäli haaveilet somettamisesta, niin alota se omalla tyylilläsi, älä tee niin kuin muut ja laita someen asioita, jotka tuntuvat sinusta hyvältä.

Entäpä missikisioihin?

– Lähde kisaamaan, kun olet sinut itsesi kanssa. Yritä vertailla itseäsi muihin mahdollisimman vähän. Ajattelen, että on hyvä aloittaa pienemmistä missikisoista ja saada hyvää kokemusta niiden kautta, ennen kuin tähyää esimerkiksi Miss Suomi -kisaan.

Ja mitä ajattelet tulevaisuudesta

– Tehkää omaa juttua. Jos elämä ei ole sitä, mistä haaveilet, niin ala tehdä asioita, mitkä vievät sinua niitä unelmia kohti. Uskokaa itseenne!

Seppo Pänkäläinen