Highway Haukanmaalle

Oravasaaren uusi eritasoliittymä Nelostiellä Jyväskylässä otetaan osittain käyttöön maanantaina 10. marraskuuta 2025. Liikenteelle avataan neljästä rampista kaksi. Toista ramppia pitkin pääsee liittymään Haukanmaantieltä valtatielle pohjoisen suuntaan ja toisesta puolestaan nousemaan valtatieltä pohjoisen suunnasta tultaessa Haukanmaantielle.

-Rakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin, ja pääsemme avaamaan eritasoliittymän osittain jo marraskuussa. Etelän suunnan rampeilla pohjaolosuhteet vaativat rakenteille painuma-ajan talven yli ennen viimeisten pintojen rakentamista, ja viimeistelytyöt tehdään näiltä osin kesäkaudella 2026. Kokonaisuudessaan eritasoliittymä otetaan käyttöön ensi vuonna”, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Valtatieltä pääsee siirtymään rinnakkaistielle Oravasaaren kohdalla

-Uusi eritasoliittymä tuo kaivatun yhteyden 21 kilometrin mittaiselle moottoriliikennetien osuudelle, jolla ei ole ollut yhtään liittymää. Liittymä helpottaa asukkaiden arkea ja lyhentää matka-aikoja, kun valtatieltä pääsee siirtymään Haukanmaantielle. Myös pelastuslaitoksen ja poliisin yhteydet alueella paranevat. Lisäksi valtatien mahdollisissa häiriötilanteissa liikenne voidaan ohjata kulkemaan rinnakkaistien kautta, Hämäläinen sanoo.

Samassa yhteydessä on parannettu Haukanmaantietä maantien 644 liittymän ja Oravasaaren risteyssillan välillä, jotta yhteys palvelisi kasvavaa liikennemäärää sekä raskasta liikennettä. Työt Haukanmaantiellä ja Oravasaarentiellä saatiin valmiiksi lokakuun lopussa. Haukanmaantietä levennettiin, ja sen rinnalle rakennettiin jalankulun ja pyöräilyn väylä sekä tievalaistus. Lisäksi Haukanmaantien ja Oravasaarentien liittymä linjattiin uudelleen. Oravasaarentiellä tehtiin myös muutoksia yksityistieliittymiin. Oravasaaren eritasoliittymän yhteyteen on rakennettu linja-autopysäkit ja uusi liityntäpysäköintialue, jotka otetaan käyttöön kesäkaudella 2026, kun koko eritasoliittymä valmistuu.