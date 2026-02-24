Hanna hiihti veteraanien maastohiihdon MM-kisojen kultajoukkueessa

Maarit Nurminen

Korpilahtelainen Hanna Kovasiipi osallistui veteraanien maastohiihdon MM-kisoihin Italian Sappadassa helmikuun alussa. Paras sijoitus oli viestikulta.

-Sappadassa oli mielestäni hyvin samanlaisia latuprofiileja kuin mitä oli olympialaisissa. Hienoa oli niissä maisemissa hiihtää, Kovasiipi sanoi.

Tänä vuonna paras sijoitus oli viestissä saatu kultamitali. 15 kilometrin vapaan hiihtotyylin kisassa Kovasiipi sijoittui neljänneksi, kymmenen kilometrin matkalla sijoitus oli seitsemäs ja 30 kilometrillä sijoitus oli viides.

Viestikulta lämmitti mieltä, mutta henkilökohtaisten matkojen tuloksiin Kovasiipi oli lievästi pettynyt.

-Sappadassa ajattelin, että olisi pitänyt tutkia latuprofiileja vieläkin tarkemmin. Toisaalta olin kyllä harjoitellut vauhdikkaitakin mäkiä. Toisaalta tänä vuonna mukana oli enemmän kovatasoisia hiihtäjiä. Italialaiset antoivat kovan vastuksen, mutta Suomi voitti mitalitilaston.

Viestipäivänä taivaalta satoi märkää lunta ja Kovasiipi kuvasi viiden kilometrin osuutta raskaaksi.

Tänä vuonna veteraanien MM-hiihdot olivat kalenterissa vähän aikaisemmin kuin viime vuonna.

-Lumella olen harjoitellut syyskuusta saakka. Viime kesän rullahiihto-treenit toivat lisää voimaa yläkroppaan.

Ensi vuonna kisat pidetään Norjan Tromssassa helmi-maaliskuussa.