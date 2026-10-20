Apteekeista rokotuksia; Korpilahdella otetaan myös verinäytteitä

Tiina Lamminaho

Syyskuusta lähtien Korpilahden apteekissa on voitu ottaa verinäytteitä ja sydänfilmiä sairaanhoitajan vastaanotolla.

– Näytteitä on ottanut sairaanhoitaja, joka on tehnyt laboratoriotöitä usean vuoden ajan, hän on hyvä näytteenottaja, sairaanhoitaja Hanna Tiihonen kertoo.

– Ajatuksena on, että näytteenottomahdollisuutta tarjotaan kaksi kertaa kuukaudessa. Toiminta on vielä aivan alussa ja hakee muotoaan ja asiakaskuntaansa, tällä hetkellä emme pysty ottamaan näytteitä kotikäynneillä emmekä julkisen puolen lähetteillä, Tiihonen kertoo ja toteaa, että näytteenottoon on varattava aika etukäteen, mutta sinne voi tulla ilman tutkimuspyyntöä. Yhteistyötä näytteenottoasioissakin Tiihonen tekee lääkäri Oleg Jokelaisen kanssa.

– Jos yli 65-vuotias haluaa näytteenoton valinnanvapauskokeilun hinnalla, hän tarvitsee tutkintapyynnön lääkäriltä. Se onnistuu esimerkiksi Oleg Jokelaisen kautta joko etävastaanotolla tai paikan päällä Korpilahdella. Olemme pitäneet Jokelaisen kanssa nyt kerran kuukaudessa ajokorttitarkastuspäiviä Korpilahdella, ja jos päivässä on tilaa, Jokelaisen vastaanotolle pääsee muussakin asiassa. Aina kannattaa soittaa minulle ja kysyä, Tiihonen sanoo.

Hanna Tiihonen on pitänyt sairaanhoitajan vastaanottoa Korpilahden apteekissa viime vuoden joulukuusta lähtien.

– Se, että ihmiset löytävät uuden palvelun, vie aina aikansa. Asiakasmäärät rupesivat selkeästi nousemaan elokuussa, Tiihonen kertoo.

– Korpilahden terveyskeskuksen lopettaminen ei näkynyt heti, mutta kesällä alkoi tulla lisää kyselyitä. Lääkärinvastaanottoa kokeilimme keväällä, mutta ainakaan silloin kävijöitä ei ollut niin paljoa, että se olisi kannattanut. Olemme miettineet tilojakin lääkärinvastaanotolle, mutta tilojen vuokraus edellyttäisi, että tietäisimme asiakkaita olevan, jotta saisimme vuokrat maksettua.

Eniten Hanna Tiihosen vastaanotolla on käyty korvahuuhtelussa.

– Myös erilaisia lääkeinjektioita olen tehnyt, eli kun asiakkaalla on jokin pistettävä lääke, minä voin pistää sen. Muistitestejä olen myös tehnyt, samoin ompeleitten ja hakasten poistoja on ollut useita, Tiihonen kertoo.

Hanna Tiihonen myös rokottaa.

– Maksuttomia riskiryhmille tarkoitettuja rokotuksia en valitettavasti pysty täällä antamaan, hyvinvointialue hoitaa ne joukkorokotuspäivissä. Influenssarokotuksen tai koronarokotuksen toki saa maksua vastaan myös minulta tai apteekista, ja moni on laskenutkin, että tulee halvemmaksi ottaa maksullinen rokotus täällä, kun lähteä rokotettavaksi Jyväskylään, Tiihonen toteaa.

Apteekin henkilökunta on antanut rokotuksia tammikuusta lähtien.

– Rokotusajan voi varata apteekin nettisivun kautta. Perusrokotuksia meiltä löytyy ihan hyllystä, esimerkiksi influenssarokotukseen voi tulla periaatteessa aikaa varaamattakin, mutta suosittelemme ajanvarausta, apteekkari Lauri Viitanen sanoo. Korpilahden apteekin kuudesta työntekijästä neljä on kouluttautunut antamaan rokotuksia.

Viitasen mukaan apteekin rokotuspalvelu on löydetty.

– Nyt on mennyt influenssarokotuksia heti kun rokotteet tulivat, keväällä ja kesällä meni puutiaisaivokuumerokotteita, Viitanen kertoo.

– Asiakkaiden mielestä rokotuspalvelu on ollut erittäin tervetullut. Esimerkiksi monet karttavat joukkorokotuspäiviä ja tulevat mieluummin tänne rokotettavaksi. Ja kun terveysasema lopetettiin, monet ovat kiitelleet sitä, että esimerkiksi punkkipiikin on voinut hakea täältä, farmaseutti Sami Pentinmikko kertoo.

– Omaan työhön rokottamisen on saanut sopimaan hyvin, töitä on pystynyt järjestämään aika helposti ja rokottaminen on lähellä omaa työtä. Koulutuskin oli hyvin järjestetty, Pentinmikko kehuu.

Petäjävedellä joukkorokotuspäiviä

Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa maksuttomia influenssarokotuksia riskiryhmiin kuuluville kolmena joukkorokotuspäivänä Petäjäveden terveysasemalla, riskiryhmiin kuulumattomat voivat hakea influenssarokotuksen vaikkapa Petäjäveden apteekista.

– Toki meille voi tulla rokotettavaksi myös riskiryhmään kuuluva, jos hän ei esimerkiksi pääse joukkorokotuspäivänä paikalle, apteekkari Ulla Tuomi toteaa. Apteekissa rokotukset ovat maksullisia.

Petäjäveden apteekki kuuluu Aina Apteekkiklinkka -verkostoon, apteekissa on annettu rokotuksia aikuisille vuoden verran.

– Lisäksi meillä tehdään korvahuuhteluja, mutta mitään lääkäripalveluja meillä ei ole. En ole nähnyt siihen tarvetta, kun Petäjävedellä on oma, hyvä terveyskeskus. Rokotuksille apteekista tuntuu olevan kysyntää, esimerkiksi punkkirokotukset ja matkailijoiden rokotukset ajoittuvatkin usein kesään, kun terveyskeskus on kiinni, Ulla Tuomi sanoo.

– Koen, että se on hyvä, kun rokotuksia saa helposti, se ehkä nostaa rokotuskattavuuttakin. Ja se on kaikkien yhteinen etu.

Petäjäveden apteekin henkilökunnasta puolet on kouluttautunut antamaan rokotuksia.

– Eli välttämättä joka päivä meillä ei ole paikalla henkilöä, joka voisi rokottaa, mutta useimmiten kyllä on. Asian voi varmistaa vaikkapa puhelimitse, meillä on myös ajanvaraus netissä, Ulla Tuomi kertoo.

Influenssa altistaa jälkitaudeille

Maksuttoman influenssarokotuksen julkisessa terveydenhuollossa saavat 65 vuotta täyttäneet, raskaana olevat, alle 7-vuotiaat, vakavasti immuunipuuttoiset henkilöt, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat, lintuinfluenssan altistumisriskissä olevat sekä vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden läheiset.

– Influenssa voi olla raju tauti myös terveille työikäisille. Lisäksi influenssaan liittyy jälkitautien riski, se altistaa muun muassa keuhkokuumeelle ja lapsilla korvatulehduksille. Myös pitkäaikaissairaudet, kuten esimerkiksi sydänsairaudet, astma, keuhkoahtaumatauti ja diabetes, voivat pahentua influenssan takia, Ulla Tuomi kertoo.

– Influenssan takia voi päätyä jopa kuukaudeksi työkyvyttömäksi, jos sairastaa ensin influenssan ja sen jälkeen saa jonkun jälkitaudin. Rokotus ei anna sataprosenttista suojaa, mutta jos rokotettu saa influenssan, tauti on lievempi, eikä silloin yleensä tule jälkitauteja. Rokotuksella suojaa myös läheisiään tartunnalta.

Ulla Tuomen mukaan influenssan oireita ovat kova kuume, lihaskivut ja päänsärky sekä yskä, nuha ja kurkkukipu.

– Influenssaa hoidetaan oireiden mukaan. Tärkeää on lepo ja riittävä nesteytys. Kuumetta voi alentaa ja kipua hoitaa siihen tarkoitetuilla lääkkeillä, myös tavallisen flunssan hoitoon tarkoitettuja nenäsumutteita ja kurkkutabletteja voi käyttää lievittämään oireita. Kuume on yleensä influenssassa korkea, joten kuumeen alentaminen on perusteltua, Tuomi sanoo.

– Lääkäriin pitää mennä, jos yleiskunto heikkenee tai tulee hengitysvaikeuksia. Myös silloin, jos influenssa on jo hellittänyt, mutta vointi heikkenee uudelleen, kannattaa käydä lääkärissä.

Influenssavirukset muuntuvat vuosittain, myös influenssarokote päivitetään vuosittain.

– Siksi influenssarokotuksen ottamista suositellaan joka vuosi, Ulla Tuomi toteaa.