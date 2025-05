Ysitien suunnitelmat tuovat kaavamuutoksia

Reivilän alueen asemakaavamuutoksen laatiminen on aloitettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin nettisivuilla.

– Asemakaavan muutos liittyy valtatie 9:n parannussuunnitelmiin. Alueelle on tulossa rinnakkaistie ja kaavassa on tarkoitus osoittaa rinnakkaistielinjaus tiesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti, kaavoitusinsinööri Outi Toikkanen Jyväskylän kaupungilta toteaa.

Rinnakkaistie on tulossa Reiviläntien ja ysitien väliselle alueelle. Outi Toikkasen mukaan tiesuunnitelma aiheuttaa muutoksia Reiviläntien alkuosaan, tien loppuosan ympäristö säilyy kaavassa nykyisellään.

– Tiesuunnitelma on tulossa nähtäville todennäköisesti kesän aikana. Kaavaluonnos tehdään sen jälkeen, koska kaavamuutos perustuu tiesuunnitelmaan, Toikkanen sanoo.

Valtatie 9:n suunnitelmista riippuvat myös kaupungin kaavoitusohjelmassa olevat Pihlajamäen ja Huovilan alueiden kaavoitukset. Molemmilla alueilla kyse on työpaikkarakentamisesta sekä liikennejärjestelyistä. Pihlajamäen alue on valtatie 9:n ja Petäjävedentien risteyksen tuntumassa, Seon huoltoaseman paikkeilla, Huovilan alue taas samalla puolella ysitietä, mutta hieman kaupunkiin päin.

– Pihlajamäen alueelle on olemassa tiesuunnitelmaan liittyvä aluevaraus, siihenhän suunnitellaan eritasoliittymää. Pihlajamäen kaavaa on mahdollista edistää nopeammin kuin Huovilan kaavaa, alueella tehdään luontoselvityksiä kesällä ja kaavan laadinta käynnistetään niiden jälkeen. Kaava tarkistetaan vastaamaan nykytilannetta sekä valtatie 9:n suunnitelmia, Outi Toikkanen kertoo.

Huovilan alueen kaava on laitettu vireille jo vuonna 2009.

– Kaavoituksen käynnistäminen on viivästynyt valtatie 9:n suunnitelmien takia. Alue on sijainniltaan erittäin hyvä työpaikkarakentamiseen, ja se pidetään kaavoituskohteiden joukossa, mutta kaavaa ei voida tehdä, ennen kuin valtatie 9:n suunnitelmat on ratkaistu riittävän pitkälle ja esimerkiksi alueen liittymäjärjestelyt ovat tiedossa, Outi Toikkanen sanoo ja toteaa, että valtatie 9:n parantamiseen liittyen välin Korpilahti – Keljonkangas ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä, tietoa hankkeista löytyy Ely-keskuksen ja Väyläviraston nettisivuilta.

Kärkisten pohjoisrannan osayleiskaavan muutos on tarkoitus käynnistää loppuvuoden aikana. Lopullinen aluerajaus ratkaistaan Jyväskylän yleiskaava 2050 -luonnoksen yhteydessä. Luonnos oli nähtävillä, ja nyt käydään läpi saatua palautetta.

– Kärkisten pohjoisrannan kaavamuutoksella on tarkoitus lisätä vakituisen asumisen mahdollisuuksia ranta-alueilla. Kärkisten alue on lähellä taajamaa, sinne on edellytyksiä osoittaa vakituisen asumisen paikkoja, Outi Toikkanen kertoo.

– Suunnitelma-aluetta laajennetaan mahdollisesti Iloniemen suuntaan, kokonaisuus ei ole vielä ihan ratkennut. Päätöksiä aluerajauksesta tehdään loppuvuoteen mennessä.

Toinen Korpilahtea koskeva, asumiseen liittyvä kaava kaupungin kaavoitusohjelmassa on Teletien ja Martinpolun asemakaavamuutos, jolla on tarkoitus mahdollistaa alueelle pientalorakentamista. Tällä hetkellä alue on merkitty kaavassa yleiseen rakentamiseen tarkoitetuksi alueeksi.

– Teletien ja Martinpolun asemakaavamuutos ei ole vielä aktiivisessa vaiheessa, Toikkanen toteaa. Tavoiteaikatauluksi kaavalle on asetettu ensi vuosi.

Tiina Lamminaho