Uurainen siirtyy Avoimeen Kuituun

Uuraisten valokuituverkon nykyisin omistava Valokuitunen on siirtämässä liittymiä Avoimeen Kuituun, mikä tarkoittaa, että asiakas voi valita käyttämänsä netti- ja lisäpalvelut. Näin ollen asiakas ei joudu sitoutumaan vain yhteen toimijaan, joka voi päättää yksipuolisesti muun muassa nettipalveluiden hinnoista.

– Avoin Kuitu -valokuituverkossa on ihan sama juttu kuin sähkömarkkinoilla; voit kilpailuttaa ja vaihtaa palveluntarjoajaa, eli sähkön myyjää ihan niin usein kuin haluat, tehdyn sopimuksen puitteissa, toki. Tällä hetkellä verkossa palveluntarjoajia on 13 ja tarjonta kasvaa jatkuvasti. Kaikki liittymät toimivat kaikkialla Suomessa. Avoin Kuitu -runkoverkkoa hallinnoi Telia, ja Valokuitunen kytkee kaikki rakentamansa pientalojen valokuituyhteydet tähän runkoverkkoon. Se on meidän mielestämme kaikista fiksuin juttu asiakkaalle, koska palveluntarjoajien kisa asiakkaista pakottaa hinnat markkinaehtoiseksi. Asiakas voi aina vaihtaa toiseen liittymään tai palveluntarjoajaan, kertoo Valokuitusen viestintäpäällikkö Kirsi Jännes.

–Verkon muutoksen jälkeen asiakas voi halutessaan jatkaa myös nykyisten, eli Keski-Suomen valokuituverkot Oy:n tarjoamien nettipalveluiden käyttöä, mikäli haluaa, eli nettipalveluita ei ole pakko vaihtaa. Keski-Suomen Valokuituverkot jatkaa Avoin Kuitu -palveluntarjoajana KyberNET-brändillä, Jännes täsmentää.

Jotta Avoimeen Kuituun siirtyminen on teknisesti mahdollista, kaikkien asiakkaiden verkkopäätelaitteet eli valokuitupäätelaitteet vaihdetaan uusiin. Vaihtoprosessi on jo käynnistynyt ja asiakaskäyntejä Uuraisten keskustassa tehty. Kaikki asiakkaat ovat saaneet tai saavat tulevista muutoksista kirjeen kotiinsa. Verkon muutokset avoimeksi tehdään kesäkuuhun 2025 mennessä

– Ennen kuin päätelaite asennetaan, paikallinen urakoitsija on yhteydessä ja sopii asiakkaalle sopivan ajankohdan päätelaitteen vaihtoa varten. Olemme infonneet myös kirjeitse tammikuussa niitä asiakkaita, joiden päätelaitteet vaihdetaan ensimmäisten joukossa, Jännes kertoo.

Myös hinnoittelu tulee muuttumaan.

– Kun asiakkaan yhteys on vaihtunut avoimeen kuituun, verkkomaksu on jatkossa 19,90 euroa kuussa nykyisen noin 37 euron sijaan. Sen lisäksi asiakas hankkii verkon palveluntarjoajien valikoimista nettiliittymän eli laajakaistan, jotta pääsee nettiin. Sen hinta vaihtelee palveluntarjoajien, nopeuden yms. asioiden mukaan. Asiakas voi aina vaihtaa toiseen palveluntarjoajaan. Näin tietää täsmälleen, mistä maksaa, Kirsi Jännes kertoo.

Vaikka verkkomaksu laskee ja vaihtoehdot monipuolistuvat, ei kokonaisuus juurikaan halpene. Kilpailutus saattaa olla muuttumassa samankaltaiseksi kuin esimerkiksi sähkössä tai puhelinliittymissä, jonka jälkeen hinnat elävät ja aktiivisesti tarjouksia seuraava ja innokas kilpailuttaja voi säästää euroja.

Tällä hetkellä Valokuitusen tarjoamissa nettipalveluissa on useimmissa 12 kuukauden tarjousjakso, jonka jälkeen hinnat vaihtelevat 40-60 euron välillä, johon lisätään siis vielä verkkomaksu.

Valokuitunen myös laajentaa verkkoa Uuraisilla. – Myymme alueella myös uusia liittymiä. Haluamme mahdollistaa mahdollisimman moneen kotiin sujuvan digiarjen valokuidun avulla. Eli mikäli on kiinnostunut tilaamaan yhteyden, kannattaa ensin tarkistaa valokuidun saatavuus omaan osoitteeseensa verkkosivuillamme tai soittaa myyntipalveluumme. Uuraisten valokuituverkossa on jo tehty runkoverkon laajentamista Uuraisten keskustassa ja Jokihaarassa. Rakentamistoimenpiteillä on valmistauduttu Uuraisten Valokuituverkon modernisointiin ja verkon muuttamiseksi avoimeksi verkoksi, Jännes päättää.

Uusille asiakkaille on tarjolla kuukausimaksun sijaan myös kertamaksu, joka on tällä hetkellä 2390 euroa.

Alkuperäiset asiakkaat maksoivat rakennusvaiheessa jokainen noin 1500 euroa liittymästä oheislaitteineen. Tämän jälkeen asiakkaat ovat maksaneet kuukausittaista verkon ylläpitomaksua ja internet-maksua valitun nopeuden perusteella yhteensä 50-75 euroa kuussa, eivätkä siis vieläkään pääse eroon verkkomaksusta.

Hanna Lahtinen