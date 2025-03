Päiväkodin mahdollinen kesäsulku puhuttaa – adressiin ja kuntalaisaloitteeseen kerätään nimiä

Joukko Korpilahden päiväkodin vanhempia on aktivoitunut hyvissä ajoin taistelemaan päiväkodin aukiolon puolesta ensi kesänä.

Moona Seppä sanoo, että kaupunki on hänen tietojensa mukaan kysymässä vanhemmilta hoidon tarvetta kesälle toukokuussa.

-Se on ihan liian myöhäistä. Esimerkiksi omalla kohdallani ensi kesän lomia suunnitellaan jo nyt.

Seppä on avannut nettiin addressin ja vienyt niitä myös eri liikkeisiin Korpilahdella sen puolesta, että Korpilahden päiväkoti olisi ensi kesänä avoimena. Hän laati myös kuntalaisaloitteen asiasta.Näihin on kertynyt yhteensä noin 500 allekirjoitusta.

Viime kesäinen neljän viikon sulkuaika aiheutti monessa perheessä ongelmia.

Jenny Linna oli vielä viime kesänä äitiyslomalla perheen nuorimmaisen kanssa, mutta tänä kesänä tilanne on toinen.

-Lapsi oli talvilomaviikon Keljonkankaalla ja siihen me emme enää lähde. Minä työskentelen Korpilahdella ja mies tekee etätöitä kotona, joten meillä ei ole muuten mitään tarvetta ajella kaupungin suuntaan. Pienelle lapselle viikko oli myös hankala, Linna sanoo.

Edestakaisiin matkoihin kului päivän aikana vähintään puolitoista tuntia. Perheessä on yhteensä neljä lasta, joista kolme tarvitsevat päivähoitoa ensi kesänä heinäkuussa.

-Taloa valitessa päiväkodin ja koulun läheisyys vaikutti päätökseen. Siitäkin syystä nämä sulkuviikot harmittavat, Linna toteaa.

Moona Seppä laskee, että tähän mennessä hoidon tarve kesäaikaan on ilmoitettu 24 lapselle. Seppä on pyytänyt vanhempia ilmoittamaan, mikäli lapsi on tarvitsemassa hoitoa kesällä, jotta määrä saadaan tietoon hyvissä ajoin.

-Viime kesänä hoitoa tarvitsi Korpilahdella 45 lasta. Heitä kuljetettiin muun muassa Keljonkankaalle ja Muurameen. Keljonkankaan päiväkodissahan kävi niin, että lapsimäärä oli lopulta niin suuri, että käyttöön otettiin koulun tiloja.

Linna toteaaa, että lapsia oli hänen silmiinä paljon talvilomaviikon aikana.

-Oli se jotenkin aika surullista, kun muualta tulleilla lapsilla oli selässään maalarinteippi, jossa luki heidän nimensä.

Paula Pääkkösen perheessä päiväkotia tarvitaan perhepäivähoitajan loman ajaksi.

-Viime vuonna mummot ja papat hoitivat lasta vuorotellen. Toisilla heistä alkaa olla jo ikää ja toiset asuvat kauempana, Pääkkönen kertoo.

Samanlaisiin järjestelyihin perheessä joudutaan tulevanakin kesänä, mikäli päiväkodin sulku toteutuu.

-Kolmanteen hoitopaikkaan me emme lasta enää vie.

Pääkkönen kritisoi kaupunkia, joka etsii säästöjä lasten ja nuorten palveluista.

-Kyllähän se suututtaa, jos on varaa uusia lasisia linja-autopysäkkejä, mutta päiväkoteja ei ole varaa pitää kesällä auki. Nämä ovat valintakysymyksiä. Lasten ja nuorten palveluista säästäminen on lyhytnäköistä toimintaa.

Pääkköstä ärsyttää myös se, että kaupungin puolelta viestitään kesän olevan erityisaikaa.

-Monilla vanhemmilla, kuten meilläkin, kesä on töissä sesonkiaikaa.

Pääkkönen on suunnitellut, että myös ensi kesänä vanhemmat pitäisivät lomansa vuorotellen.

-Emme edes haaveile siitä, että olisimme lomalla yhtä aikaa.

Pääkkönen sanoo päiväkodin sulkuaikojen vaikuttavan lapsiperheiden muuttoajatuksiin.

-Jos palvelut ovat heikkoja, ei tänne kukaan halua muuttaa. Liekö se tarkoituskin, Pääkkönen pohtii.

Moona Seppä sanoo ymmärtävänsä kaupungin tarpeet säästää.

-Ymmärrän kyllä kaupungin osalta turhautumisen siihen, että hoitopaikkoja varataan loma-ajoiksi ikään kuin varmuuden varalle ja sitten ne paikat perutaan viikkoa ennen. Mielestäni olisi molemmin puolin reilua, jos loma-aikoina turhaan varatuista hoitopaikoista lähetettäisiin lasku vanhemmille. Vanhempien ja kaupungin tulisi yhdessä miettiä sellaisia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon sekä perheiden että kaupungin näkökulmat, Seppä pohtii.

