Menovinkkejä Korpilahdelta

Satama-blues….. Satamakapteenin ja Korpilahden kesä huipentuu ensi lauantaina , 24.8. järjestettävään Satama-bluesiin. Tapahtuma on järjestyksessään yhdeksästoista.

Bluesissa esiintyvät tänä vuonna Lumberjacks, Jussi Syren & Groundbreakers ja Put One Band. Bändit aloittavat kello 19.

Lumberjacks on lähtöisin Etelä-Pohjanmaalta ja sekoittaa tyylejä musiikissaan. Jussi Syren & Groundbreakers on paljon Suomessa sekä ulkomailla keikkaillut bändi. Put One Band puolestaan on jyväskyläläinen pitkän linjan blues- ja rockbändi. Put One Band on perustettu 2000-luvun alussa ja nykyisellä kokoonpanolla se on soitellut noin vuoden päivät.

Satama-bluesin järjestää korpilahtelainen Musary yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Tapahtumaan on pääsymaksu.

Korpilahden Toimintakeskuksen syksyn ensimmäinen Musta Pannu -kahvila on avoinna torstaina 5.9.

Tarjolla on kukka-asetelmien sidontaa Kaukapellon Miian opastuksella. Opetustuokioon on tarvikemaksu. Kukka-asetelmien tekoon tulisi myös ilmoittautua, sillä paikkoja on tarjolla rajallinen määrä.

Toimintakeskuksella on myös kirpputori ja myyjiä pyydetään ilmoittamaan tulostaan edellisenä päivänä. Kirpputorille ei ole pöytämaksua.

Musta Pannu -kahvila avautuu kello 17.