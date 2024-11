”Lentopallo on parasta paikan päällä”

Marjut Leikas aloitti Korpilahden Pyrinnön puheenjohtajana elokuussa.

– Pyrinnön toiminnassa olen ollut mukana muutaman kauden, mukaan tulin sitä kautta, kun tyttäreni rupesi pelaamaan kavereidensa houkuttelemana, Leikas kertoo.

– Pyrinnön hallituksessa olin puolitoista kautta, viime kauden olin myös B-tyttöjen joukkueenjohtajana. Kaikkihan tässä ovat vapaaehtoisia, pyrimme aina vaihtamaan hallituksen jäseniäkin, ettei homma käy liian raskaaksi kenellekään, Leikas sanoo ja kehuu pyrintöläisten talkoohenkeä.

– Tämä yhteisö on tosi hieno ja mukana on kivoja ihmisiä. Kun oma lapseni pelaa joukkueessa, koen tärkeänä olla itsekin mukana. Hallinnollinen puoli on minulle tuttua oman työni kautta, ja tällainen järjestelijän rooli on minulle luontainen, Leikas sanoo.

– Itse olen pelannut lentopalloa joskus yläkoulu- ja lukioikäisenä. Olen kotoisin Pieksämäeltä, Pieksämäen Namikan kaikki pelit tuli käytyä katsomassa silloin aikoinaan. Täällä Pyrinnössä nuoret saavat liikkua yhdessä ja kasvaa yhdessä, onhan se etuoikeus, että siinä saa olla mukana.

Pyrinnöllä on tällä kaudella B-tyttöjen, C-tyttöjen, D-ikäisten sekä naisten joukkueet, jotka pelaavat sarjoissa, E- ja F-ikäiset pallokerholaiset eivät ole vielä pelanneet sarjassa. Naiset ovat mukana aluesarjassa, D-ikäisillä on sekasarja, jossa pelaa sekä tyttöjä että poikia.

– Naisten joukkueessa meillä oli vähän katoa, nyt naisten joukkueessa pelaa myös C-tyttöjä, jotka haluavat haastaa itseään. B-tyttöjen joukkue meillä on tällä hetkellä suurin, mukana on 12 tyttöä, Marjut Leikas kertoo. B-tytöt ovat 15 – 16 -vuotiaita, C-tytöt 13 – 14 -vuotiaita, D-ikäiset 11 – 12 -vuotiaita ja pallokerholaiset 10-vuotiaita tai nuorempia.

– Pyrinnönkin jäsenmäärä on vähentynyt paljon, väheneminen alkoi korona-aikana. Sama näkyy muuallakin, Korpilahti ei ole poikkeus. Sarjoista on jäänyt poiskin joukkueita, kun he eivät ole saaneet tarpeeksi pelaajia, Leikas kertoo.

– Meille on tullut tänä vuonna uusiakin pelaajia ja se on kiva juttu, samoin se, että pelaajia, jotka ovat jo lopettaneet, on aloittanut uudestaan. Pidimme koululla koululentis-tapahtuman, ja sitäkin kautta on tullut jo kyselyjä. Uudet pelaajat ovat aina tervetulleita. Meillä on hallituksessakin uusia ihmisiä, yksi opettajakin, Kiia Aronen. Hänen kauttaan pystymme syventämään yhteistyötä koulun kanssa.

Vuosi sitten syksyllä kaupunki korotti salimaksuja ja aikaisemmin ilmaiset nuorten vuorotkin tulivat maksullisiksi.

– Se oli meille aikamoinen yllätys, mutta olemme selviytyneet. Olemme onnistuneet varainhankinnassa tosi hyvin. Meillä oli päättyneen tilikauden tulos plussalla, emmekä joutuneet nostamaan pelaajamaksuja. Tälle kaudelle teimme pelaajamaksuihin pienen indeksikorotuksen, mutta ne ovat edelleenkin tosi matalalla tasolla, Marjut Leikas kertoo.

– Haluammekin pitää pelaajamaksut alhaalla. Meille on kunnia-asia, että harrastaminen on kaikille mahdollista, eikä se jää kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta.

Rahaa Pyrintö on hankkinut muun muassa järjestämällä turnauksia ja tekemällä erilaisia talkoita.

– Varainhankinta on vaatinut työtä, ja haastavaakin se on, kun kaikilla on kaikkea muutakin tekemistä. Jokainen saa osallistua talkoisiin siten kuin pystyy. Jos ei pysty tulemaan paikan päälle, voi vaikka leipoa kahvilaan tai hankia arpajaispalkintoja. Talkootyötä on erilaista ja siihen on osallistuttu hyvin, iso kiitos siitä kaikille pelaajille ja vanhemmille, Leikas sanoo.

– Jos varainhankinta menee edelleen hyvin ja jos saamme sponsoreita, meillä on mahdollisuus uusia peliasut; sitä ei ole tehty moneen vuoteen.

Leikas haluaa myös tuoda lentopalloa ja Korpilahden Pyrintöä tutuksi korpilahtelaisille.

– Olemme esimerkiksi mukana Korpilahden joulunavauksessa ja muissa tapahtumissa ja teemme yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Osuuspankki on meille iso ja pitkäaikainen kumppani, nyt virittelemme yhteistyötä Hippo-hiihtojen ja Hippo-yleisurheilukisojen järjestämisessä. Toki Hippo-kisojen järjestäminen on meille varainhankintaa, mutta on se myös lentopallon ja Pyrinnön tunnetuksi tekemistä ja yhteisöllisyyden vaalimista, Leikas sanoo.

– Nyt olemme miettineet, miten saisimme korpilahtelaiset aktivoitua lentopallon pariin. Olemme laittaneet kotiturnauksista ilmoituksia kauppojen ilmoitustauluille. Pelit ovat avoimia kaikille, eikä niihin ole sisäänpääsymaksuja; nuorille olisi tärkeää, että kotipeleissä olisi katsojia kannustamassa. Kannattaa tulla aistimaan tunnelmaa, Kiian keksimän sloganin mukaan lentopallo on parasta paikan päällä.

Tiina Lamminaho