Kuulemistilaisuus oli Kyynämöisten koulun ylistys

Kyynämöisten koulun lakkauttamista koskeva kuulemistilaisuus järjestettiin Uuraisten koulukeskuksen ruokalassa viime keskiviikkoiltana.

125-vuotiaan koulun lakkauttaminen herättää voimakkaita tunteita, mutta lakisääteisen kuulemistilaisuuden keskustelu käytiin asiallisessa hengessä. Puhetta johtanut perusopetuksen kouluverkkotyöryhmän puheenjohtaja Antti-Pekka Kotilainen sai ansaitusti kiitosta tilaisuuden vetämisestä.

– En olisi toivonut, että tällaiseen tilanteeseen Uuraisilla joudutaan, totesi peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen.

Syyt, miksi lähikouluperiaatteeseen siirtymistä ja siitä seurauksena olevaa Kyynämöisten koulun lakkauttamista esitetään, ovat oppilasmäärän merkittävä väheneminen ja kunnan taloudellinen tilanne.

Uurainen on edelleenkin ikärakenteeltaan hyvin nuori kunta, mutta oppilasennusteet näyttävät kuitenkin tällä hetkellä siltä, että vuoteen 2030 mennessä koululaisia olisi noin sata vähemmän. Eniten lapsimäärät vähenevät koulukeskuksen lähikoulualueella. Tällä alueella sijaitsevat myös esimerkiksi Sarkolan ja Kisatien uudet asuinalueet, joiden markkinointi on aloitettu.

Mikäli oppilaaksiottoalueet säilyisivät nykyisellään, ei Kyynämöisten koulun tilanne muuttuisi juurikaan, vaan vähimmilläänkin kouluun tulisi noin 35 lasta. Myös Kyynämöisten kylällä on kunnan tontteja Heikkilänlahdella ja Hepokalliontiellä, eli potentiaalista kasvuvaraa.

Kyynämöisten kouluun siirryttiin kuljettamaan oppilaita Jyväskyläntien varrelta läheltä keskustaa ja Tehlolta parikymmentä vuotta sitten kun koulukeskus ja Höytiän koulu pullistelivat. Siirto säästi kunnan suuremmalta uudisrakentamiselta, Kyynämöisten koululle sijoitettiin valmistalo ja koulukeskusta laajennettiin sen verran, että Höytiän 5.-6.-luokkalaiset mahtuivat siirtymään sinne ja Höytiän kyläkoulusta tuli yksisarjaisten luokkien koulu. Kyynämöisillä on opiskeltu yhdysluokissa.

Kyynämöisten koulu sijaitsee kahdeksan kilometriä Uuraisten keskustasta, joten kohtuuttoman pitkäksi bussimatka ei ole pienille koululaisille muodostunut. Moni vanhempi on myös kokenut, että matka turvallisen aikuisen kyydissä on jopa pedagogisesti arvokas osa koulupäivää ja että kyydeissä on lasten kertoman mukaan hauskaa.

Kyynämöisten koulun lakkauttamisesta on laskettu saatavan noin

200 000-250 000 euron säästöt vuositasolla. Kustannusvaikutuksiin on laskettu henkilöstön palkat sivu- ja sijaiskuluineen, ateriakustannukset, sekä siivous- ja ylläpitokustannusten väheneminen. Koulurakennuksen myynnin suhteen kunnan johto ei ole toiveikas, vaan todennäköisesti kiinteistön ylläpitokulut säilyisivät lähes ennallaan, vaikka koulunkäynti Kyynämöisillä loppuisikin.

Kuulemistilaisuudessa esitettiin vanhempien ja kuntalaisten taholta useita mielipiteitä ja tutkimustuloksia, jotka voivat aiheuttaa sen, että säästöjä ei sittenkään synny ainakaan oletettua määrää.

Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi kunnan vetovoiman ja sen myötä veroeurojen selkeä lasku. Tilaisuudessa oli useampi perhe, joka kertoi paikkakunnalle muuton tärkeimmäksi syyksi lasten mahdollisuuden päästä kyläkouluun. Koulun lakkautuksen ei suoranaisesti nähty edistävän visiota Kestävällä kasvu-uralla, eikä myöskään yhteys kunnan arvoihin: inhimillinen, hyväntuulinen ja uudistuva, ollut kaikille täysin selkeä.

– Jos Kyynämöisten koulu lakkaa, lähdemme myös me, totesi kahden koululaisen äiti Satu Mansikkaviita. Hän ja Heikkilänlahdelle vähän aikaa sitten rakentanut Samuli Aunala kokivat tulleensa kunnan taholta huijatuiksi.

– Kyläkouluja lakkauttamalla kunnat toteuttavat negatiivisia väestöennustuksia ja hyöty on syöty muutamassa vuodessa, totesi Marja Pajunen ja perusti väitteensä maaseutupolitiikan erityisasiantuntija Sami Tantarimäen tutkimukseen.

Toiseksi moni epäili, että siirryttäessä suurempiin, enimmillään noin 25 lapsen oppilasryhmiin, lisääntyy erityisen tuen tarve ja sitä kautta myös kustannukset. Lapsivaikutusten arviointia peräänkuulutettiin useammassa puheenvuorossa.

– Tunnetasolla vaikutus on ilman muuta merkittävä. Uuteen koulupaikkaan siirtyminen tuo jännitystä ja pelkoja, uudet rutiinit on opeteltava. Kokemus on kuitenkin näyttänyt, että muutoksesta selvitään hyvin, kun siihen valmistaudutaan ja siirtyvät oppilaat ohjataan uuteen kouluun turvallisesti ja ystävällisesti, todetaan kouluverkon muutoksen käsittelyn prosessikuvauksessa Uuraisten kunnan sivuilla.

Yksi hämmennystä aiheuttava seikka on koulukeskuksen vanhan osan, kivikoulun, sisäilman laatu. Vaikka tutkimustuloksissa ei mitään hälyttävää näy, moni lapsi ja nuori kokee oireilevansa kivikoulun luokissa.

– Lapsella on oikeus puhtaaseen tilaan, painotti paluumuuttaja Pauliina Orrensuo ja totesi järkyttyneensä myös kunnan nykyisestä negatiivisesta suhtautumisesta pienryhmäpedagogiikkaan.

Useammassa puheenvuorossa myös korostettiin, että hyvien kyläkoulujen joukossakin Kyynämöinen on erityinen helmi, jossa lapsen etu tulee kaikessa ensimmäisenä. Tästä osoituksena on esimerkiksi taannoinen Uuraisille saapuneiden ukrainalaislasten koulunkäynnin toteutus Kyynämöisillä.

Koulun lakkauttaminen ei koskettaisi ainoastaan koululaisten perheitä, vaan koko Kyynämöisten kylää. Kyynämöisillä side koulun, vanhempien ja kyläyhdistyksen välillä on ollut erityisen vahva.

– Kyynämöisten koulu on kylän sydän, toimivat tilat mahdollistavat koulutyön lisäksi harrastamisen ja erilaisten tapahtumien järjestämisen, tämä on suuri voimavara, totesi Jani Ojanperä, jonka lapsi kertoo päivittäin, kuinka mukavaa kyläkoulussa on.

– Koulun lopettaminen tarkoittaisi kylän kuolemaa, huokaisi hunajatarhuri Antti Heinonen.

Eläkkeellä oleva opetuksen kehittämisen ammattilainen Hannu Koskinen totesi, että jo Kyynämöisten koulun sijainti antaisi mahdollisuuden tehdä koulusta jonkinlainen humanistis-ekologinen erityiskoulu, mikä todennäköisesti lisäisi vetovoimaa

Tämän jälkeen prosessi etenee siten, että kaikkiin kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin on luvattu vastata viimeistään kuulemisajan päätyttyä. Mielipiteiden ja lausuntojen jättämiseen varattu aika päättyy 7.10.2024.

Tämän jälkeen asiaa käsittelee sivistyslautakunta, jonka päätökset eivät kuitenkaan sido kunnanjohtajaa, vaan hän tekee esityksensä itse kunnanhallitukselle. Lopullisesti asiasta päättää kunnanhallituksen esityksen pohjalta kunnanvaltuusto.

Uuraisten kunnanvaltuustossa ei perinteisesti ole ollut kovin vahvaa ryhmäkuria ja tuskin sellaista koetaan koulua koskevassakaan äänestyksessä, vaan kukin valtuutettu äänestänee oman näkemyksensä mukaisesti.

Kyynämöisten koulun kohtalo liittyy kuitenkin vahvasti myös kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan, jonka olennainen osa on lähikouluperiaatteeseen siirtyminen ja siitä lasketut säästöt. Kunnanvaltuusto hyväksyi ohjelman sisällön jo kesäkuussa.

Kovia aikoja kuntataloudessa

Uuraisten kunnan talouden sukeltamisen miinuksen puolelle ovat aiheuttaneet monet seikat.

Suurin yksittäinen taloutta vuonna 2023 rasittanut asia oli Uuraisten Valokuituverkot Oy:n talouden tervehdyttämistoimenpiteet. Uuraisten kunnan omistama yhtiö myytiin Valokuituset Oy:lle 19.12.2023. Uuraisten Valokuituverkot Oy:n huonon taloustilanteen selvittämisen takia vuoden 2023 tilinpäätöksessä on tilikauden tulosta heikentäviä kirjauksia. Näitä olivat satunnainen reilun puolen miljoonan euron erä ja muissa rahoituskuluissa arvottomien osakkeiden yli

200 000 euron alaskirjaus. Valokuituverkko on Uuraisille selkeä vetovoimatekijä, mutta kalliiksi se on tullut. Uurainen ei ole ongelmien kanssa yksin, vaan kuitulaskuja on maksellut moni muukin kunta.

Nyt verkko on kuitenkin täysin uuden omistajan vastuulla, eikä aiheuta ikäviä taloudellisia yllätyksiä tulevaisuudessa. Yllätyksiä ei tule enää myöskään esimerkiksi sairaanhoitopiiriltä, koska sote siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Näistä huolimatta kuntatalouden ennakoitavuus ei ole parantunut, vaan jopa päinvastoin. Uusi asia on, että TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025, tämäkin todennäköisesti rasittaa kuntien taloutta.

Uuraisten kunnan taloutta on heikentänyt myös huomattavasti ennakoitua pienempi verotulokertymä, vaikka väkiluku on jälleen kasvussa.

Kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan, että Uuraisten kunta hakee vuonna 2024 kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

500 000 euroa. Perusteluna ovat poikkeukselliset kunnallistaloudelliset vaikeudet, joiden vuoksi Uuraisten kunta on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Kuulemistilaisuudessa kunnanjohtaja Juha Valkama ei ollut erityisen toiveikas, että kunta myös avustuksen saa.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemisen perusteena on, että kunta on laatinut talouden tasapainottamisohjelman. Uuraisten kunnan talouden tasapainottamisohjelma 2025-28 oli käsittelyssä kesäkuussa ja suurimman huomion luonnollisesti vei Kyynämöisten koulun kohtalo.

Ohjelma sisältää pääosin kulujen minimointiin pyrkiviä toimenpiteitä, joita ovat myös kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshankkeen lopettaminen ja perhepäivähoidon lakkautus, mutta ei juurikaan omaisuuden myyntiä tai sijoitusten kotiutusta.

Hanna Lahtinen