Kotipalveluyrittäjä kotiutui Toivakkaan

Kangasniemeltä viime vuoden lopulla puolisonsa kanssa Toivakkaan muuttanut Marika Väänänen on tuore yrittäjä. PirtinTaika tarjoaa erilaisia kotipalveluja.

– Se voi olla siivousta tai asiointi- ja kauppa-apua. Teen myös kuolinpesien tyhjennyksiä. Lemmikkien hoitaminen on myös mahdollista, Marika kertoo.

Marika on koulutukseltaan lähihoitaja ja on tehnyt sitä työtä muun muassa Sulkavalla ja Kangasniemellä. Sekä Marikan että puolisonsa juuret ovat Juvalla. Marikan puoliso on myös yrittäjä; hän tekee metsätöitä.

– Olen erikoistunut opinnoissani sairaanhoitoon ja huolenpitoon. Myöhemmin tein vielä päihde- ja mielenterveyspuolen tutkinnon. Olen tehnyt suurimmaksi osaksi töitä vanhustenhuollossa. Se työ on joissain yksiköissä raskasta, kun ei ole riittävästi henkilökuntaa ja siihen vaikuttaa jatkuva hoitajamitoituksien pienentäminen ja muut leikkaukset, jolloin vähäinenkin henkilökunta väsyy ja tulee sairaslomia. Sijaisia on vaikea saada varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Katsotaan, miten yritystoiminta lähtee käyntiin. Onhan se mahdollista, että teen lähihoitajankin töitä yrittäjyyden rinnalla tulevaisuudessa, Marika pohtii.

Yritysajatus on saanut alkunsa siitä, mitä Marika on työssään lähihoitajana vanhuspalveluissa nähnyt.

– Kyllähän se kodin siisteys saattaa olla mitä sattuu, samoin ruokapuoli. Ajatuksena olisi, että voisin käydä asiakkaan kanssa vaikka yhdessä kaupassa, valmistaa ruokaa ja niin edelleen. Työn ohessa olisi läsnäoloa, kun ei ole niin kiire koko ajan. Haluaisin omalla yritystoiminnallani vahvistaa sitä, että vanhukset voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Pariskunta on viihtynyt Toivakassa.

– Viime kesästä saakka etsiskelimme sopivaa taloa esimerkiksi Kangasniemeltä ja lähiseuduilta. Sitten törmäsimme tähän taloon täällä Huikossa. Olimme ajaneet tästä muutaman kerran ohitse ja sitten päätimme tulla katsomaan.

Marika sanoo, että Huikon alue on osoittautunut mukavaksi asuinpaikaksi.

– Olemme tutustuneet nopeasti kyläläisiin. Olemme käyneet myös yrittäjien aamukahveilla ja meidät on otettu mukavasti vastaan Toivakassa. Ihmiset ovat olleet kannustavia. Asuinpaikka on täällä maaseudulla, mutta tästä on lyhyt matka Jyväskylään.

Maarit Nurminen