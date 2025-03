Korpilahtelaisia tarjolla sekä kaupunginvaltuustoon että aluevaltuustoon

Eniten korpilahtelaisia ehdokkaita Jyväskylän kaupunginvaltuustoon pyrkii Keskustan listalta. Listan 94 ehdokkaasta 13 on korpilahtelaisia. Mukana ovat Hannu Ikonen (sitoutumaton), Jari Jokinen, Sirpa Kaikkonen, Matti Kekäläinen, Vesa Koskinen, Markku Lahti, Jussi Lehtimäki, Mervi Mäntynen, Anne Paasonen, Mauri Pekkarinen, Katri Ruth, Moona Seppä ja Ilse Weijo. Ehdokkaista Jyväskylän kaupunginvaltuutettuja ovat tällä hetkellä Markku Lahti ja Ilse Weijo, sen sijaan viime vaaleissa valtuustoon valittu Ari Laitinen ei nyt lähtenyt ehdolle.

Aluevaaliehdokkaina Keskustalla on korpilahtelaisia kuusi: Sirpa Kaikkonen, Mervi Mäntynen, Anne Paasonen, Katri Ruth, Moona Seppä ja Ilse Weijo. Ehdokkaista Ruth ja Weijo ovat tällä hetkellä hyvinvointialueen varavaltuutettuja, myös varavaltuutetuksi hyvinvointialueelle viime vaaleissa päässyt Markku Lahti ei tällä kertaa ole aluevaaliehdokkaana. Myöskään aluevaltuustoon viime vaaleissa päässyt Matias Lahti ei ole nyt ehdolla.

Sekä kuntavaaleissa että aluevaaleissa Keskustalla on täysi lista, kuntavaaleissa 94 ehdokasta ja aluevaaleissa 86 ehdokasta.

– Ehdokkaita sai hyvin, tulijoita olisi ollut enemmänkin kuin listalle mahtui, Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja Ilse Weijo kertoo.

– Nuoriakin on melko paljon ja eri ammattiryhmiä on hyvin edustettuna. Nyt istuvassa kaupunginvaltuustossa meillä on kolme korpilahtelaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu, toivottavasti saisimme nyt ainakin yhtä paljon korpilahtelaisia valtuustoon puolustamaan Korpilahden elinvoimaisuutta ja Korpilahden palveluja. Olisi hyvä, että sekä kaupunginvaltuustossa että aluevaltuustossa olisi ihmisiä, jotka tietävät ja tuntevat Korpilahden olosuhteet, Weijo sanoo.

Nykyisessä kaupunginvaltuustossa istuva Vihreiden Helinä Lähdesluoma on ehdolla sekä kunta- että aluevaaleissa. Vihreiden 89 ehdokkaan listalla on myös osa-aikainen putkilahtelainen Mauno Harju.

– Ehdokkaita on ollut nyt haastavampaa saada kuin aiemmin, mutta meillä oli kuitenkin ihan hyvä loppukiri ehdokashankinnassa, vaikka emme kuntavaaleihin ihan täyttä listaa saaneetkaan. Aluevaaleissa meillä on täysi lista, Jyväskylän Vihreiden toiminnanjohtaja Lassi Niininen kertoo.

Vasemmistolla on kuntavaaleissa listoillaan yhteensä 81 ehdokasta, aluevaaleissa 85 ehdokasta. Useamman vaalikauden Jyväskylän kunnallispolitiikassa mukana olleet Vasemmiston Paul Abbey ja Mette Toikkanen ovat nyt jäämässä kumpikin pois.

– Saimme kuitenkin ehdokkaaksi melko tuoreen korpilahtelaisen, Into Hiltusen, Korpilahden Vasemmiston puheenjohtaja Mette Toikkanen kertoo ja toteaa, että ehdokkaita on saatu kohtuullisen hyvin. Aluevaleissa Vasemmiston listalla ei ole yhtään korpilahtelaista ehdokasta.

Nykyisessä kaupunginvaltuustossa varavaltuutettuna oleva Kokoomuksen Markku Aarnos on mukana Kokoomuksen kuntavaalilistalla, toinen korpilahtelainen listalla on myös pitkään kuntapolitiikassa mukana ollut Arja Sahlberg. Kokoomuksen aluevaalilistalla ei ole korpilahtelaisia, viime kerralla varavaltuutetuksi aluevaltuustoon päässyt Päivi Ikkala ei ole nyt mukana.

– Tuntuu, että ehdokkaiden saaminen on aina vain vaikeampaa. Saimme täydet listat sekä kunta- että aluevaaleihin, mutta töitä sen eteen joutui tekemään. Halusimme molemmille listoille hyvän kattavuuden, kuntavaalilistallakin katsoimme sukupuoli- ja ammattijakauman lisäksi maantieteellistä jakaumaa, ja saimmekin kattavan listan, Kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jooel Niittynen sanoo.

SDP:llä on tällä kertaa kuntavaalilistallaan neljä korpilahtelaista ehdokasta. Mukana ovat Muuramen kunnallispolitiikassa aiemmin vaikuttanut, Korpilahdelle muuttanut Arto Liikanen sekä Petteri Kaura-aho, Petri Jalonen ja Rita Kortesalo. Aluevaaleissa SDP:llä ei ole korpilahtelaisia ehdokkaita.

– Nyt saimme ehdokkaita paremmin kuin viime vaaleissa, tosin viimeiseen asti piti tehdä töitä. Nyt meillä on sekä kunta- että aluevaaleissa täysi lista. Molempiin vaaleihin riitti kiinnostusta, ja saimme uusiakin ihmisiä listoille hyvin, vaalityöntekijä Jarno Kemiläinen Jyväskylän sosialidemokraattisesta kunnallisjärjestöstä kertoo.

Perussuomalaisilla on kuntavaaleissa 51 ehdokkaan lista, aluevaltuustoon pyrkii 63 perussuomalaista ehdokasta. Korpilahdella kuntavaaliehdokkaista asuvat Aulis Levänen ja Matti Sarmanne, Jarmo Nahkamäki on syntyisin Korpilahdelta. Levänen ja Nahkamäki ovat ehdolla myös aluevaaleissa, jatkokautta aluevaaleissa hakee myös Korpilahdelta kotoisin oleva, nykyisessä hyvinvointialueen valtuustossa istuva Marko Kolula.

Kristillisdemokraattien listoilla sekä kuntavaaleissa että aluevaaleissa on korpilahtelainen Minna Mustonen. Yhteensä Krstillisdemokraateilla on 35 ehdokasta Jyväskylän kaupunginvaltuustoon, aluevaltuustoon Kristillisdemokraattien listalta pyrkii 66 henkeä.

– Kuntavaaleihin oli hankalampaa saada ehdokkaita kuin aiemmin, mutta aluevaaleihin maakunnasta löytyi hyvin ehdokkaita, Kristillisdemokraattien Jyväskylän paikallisosaston puheenjohtaja Mervi Turunen toteaa.

Kunta- ja aluevaalien ennakkoäänestys on 2. – 8. huhtikuuta, varsinainen vaalipäivä on 13. huhtikuuta.

Tiina Lamminaho