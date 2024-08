Korpilahden kirkossa piipahtivat ohikulkijatkin

– Yhtään sellaista työpäivää ei ole ollut, ettei täällä olisi käynyt yhtään ihmistä, Korpilahden kirkon oppaana tämän kesän työskennellyt Tuukka Kärkkäinen toteaa. Korpilahden kirkko on ollut avoinna ja opas on ollut paikalla juhannuksen jälkeisestä tiistaista lähtien neljänä päivänä viikossa.

– Sunnuntaisin kirkkoa ovat esitelleet vapaaehtoiset ja seurakunnan henkilökunta on päästänyt kävijöitä kirkkoon silloin, kun opas ei ole ollut paikalla, kävijöitä on siis ollut virallisten opastusaikojen ulkopuolellakin, suntio Tuula Liukko kertoo.

Tuukka Kärkkäisen mukaan heinäkuussa kävijöitä oli reilut kaksikymmentä päivittäin, elokuussa on ollut hieman hiljaisempaa.

– Nyt täällä on käynyt viidestä viiteentoista henkeä päivittäin, Kärkkäinen kertoo. Viimeistä päivää opas oli paikalla viime viikon perjantaina.

Kirkkoon on käynyt tutustumassa niin ohikulkijoita kuin paikkakuntalaisiakin, ja myös joitakin ulkomaalaisia.

– Kirkko näkyy sekä valtatielle että satamaan, ja täällä onkin käynyt niin autolla ohikulkumatkalla olevia kuin veneilijöitäkin. Ulkomaalaisia turisteja on käynyt ainakin Ranskasta ja Saksasta, mutta pääasiassa vierailijat ovat olleet suomalaisia. Ohikulkumatkalla olevien ja paikallisten lisäksi täällä on käynyt muun muassa entisiä korpilahtelaisia, jotka ovat halunneet tulla katsomaan, miltä vanhassa rippikirkossa näyttää nyt, Tuukka Kärkkäinen kertoo.

– Eniten kävijöiltä tulee kommentteja hienosta paikasta ja hienoista näkymistä. Kirkon sisällä on monien mielestä tyylikästä ja lämmin tunnelma. Osa kävijöistä on perehtynyt kirkon historiaan etukäteen ja tietää esimerkiksi, että vuonna 2018 valmistuneessa remontissa tänne palautettiin Alvar Aallon vuonna 1927 kirkkosaliin suunnittelemat värit, osalle kävijöistä taas yhteys Alvar Aaltoon tulee yllätyksenä.

Korpilahden nykyinen kirkko on valmistunut vuonna 1827, Alvar Aallon suunnittelema mittava peruskorjaus tehtiin kirkon 100-vuotisjuhliin.

– Kirkon historia kiinnostaa kävijöitä, ja etenkin paikalliset ovat tutkineet tarkasti kirkon eteisessä esillä olevaa Korpilahden toisen kirkon istumajärjestystä. Siitä on etsitty tuttuja sukunimiä, Kärkkäinen kertoo.

– Lapsiperheitä kävi paljon varsinkin silloin, kun lampaat olivat kirkon vieressä aitauksessa. Monet ovat myös käyneet kirkkosaliin rakennetussa leikkipaikassa leikkimässä.

Tänä kesänä kesälampaat lähtivät kotiin jo elokuun alussa.

– Lampaita oli nyt kolme. Ne tulivat tänne Laukaasta kesäkuussa ja niitä kyllä odotettiin, Tuula Liukko kertoo.

– Tämän kesän lampaat olivat valitettavasti vähän arkoja. Kyllä ne näkösällä olivat, mutta eivät päästäneet rapsuttamaan.

Tuukka Kärkkäinen on ollut kahtena edellisenä kesänä oppaana Kuokkalan kirkossa.

– Kuokkalan kirkko ja Korpilahden kirkko ovat hyvin erilaisia ja kävijätkin ovat erilaisia. Kuokkalassa ei juuri käy ohikulkijoita, vaan sinne tullaan varta vasten. Kuokkalan kirkko on melko uusi rakennus, ja se kiinnostaa muun muassa arkkitehtejä, Tuukka Kärkkäinen kertoo.

– Minusta parasta tässä työssä on se, kun tapaa erilaisia ihmisiä ja saa jutella heidän kanssaan. Tykkään myös kuunnella ihmisten kertomuksia esimerkiksi siitä, miltä täällä näytti ennen. Sitä en osaa sanoa, pidänkö enemmän Korpilahden vai Kuokkalan kirkosta; molemmat ovat mahtavia paikkoja ja ovat olleet mukavia kesätyöpaikkoja.

Tiina Lamminaho