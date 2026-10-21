Kolmas datakeskushanke Petäjävedelle – Pohjan Voima ja Finsilva suunnittelevat datakeskusta Petäjäveden Metsonmäkeen

Pohjan Voima ja Finsilva ehdottavat datakeskushankkeen kaavoituksen käynnistämistä Petäjäveden kunnalle. Alue sijaitsee Petäjäveden länsiosassa, lähellä Keuruun rajaa. Kunnanhallitus käsittelee kaavoitusaloitetta kokouksessaan ensi maanantaina ja hanketoimijoiden mukaan hankkeesta järjestetään avoin yleisötilaisuus pian kaavoitusaloitetta koskevan päätöksen jälkeen.

Energiayhtiö Pohjan Voima kehittää datakeskushanketta Petäjävedellä yhdessä metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilvan kanssa. Suunnittelualue on alustavasti noin sata hehtaaria, mutta hankkeen lopullinen koko tarkentuu selvitysten perusteella. Alue on kokonaisuudessaan Finsilvan omistuksessa, ja se on hoidettua talousmetsää.

-Olemme vasta hankkeen alkuvaiheessa. Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi antavat tietoa siitä, sopiiko hanke tänne ja millaisilla reunaehdoilla. Samalla asukkaat pääsevät kertomaan, mitä heidän mielestään on tärkeää ottaa huomioon suunnittelussa, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

Seuraavassa vaiheessa hankkeen vaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Selvityksissä tarkastellaan muun muassa alueen luontoarvoja ja hankkeen vaikutuksia lähiympäristöön sekä kerätään paikallisten asukkaiden näkemyksiä.

Alueen läpi kulkee 110 kilovoltin voimajohto ja välittömässä läheisyydessä sijaitsee Fingridin Petäjäveden sähköasema. Sähköverkkoliitynnän vaihtoehdot selvitetään hankesuunnittelun aikana.

Toimitusjohtaja Mäkipelto pitää datakeskuksista käytävää julkista keskustelua tärkeänä. Hänen mukaansa myös Metsonmäen hankkeesta pitää voida kysyä vaikeita kysymyksiä jo suunnittelun alkuvaiheessa.

-On ymmärrettävää, että datakeskusten sähkönkulutus ja sen vaikutus sähkön hintaan mietityttävät. Meidän tavoitteenamme on suunnitella ja toteuttaa hanke, joka on sähköjärjestelmän kannalta mahdollisimman kestävä. Pohjan Voimalla on Lehmikorven tuulipuistohanke samalla sähköverkkoalueella, minkä ansiosta pystymme tuomaan alueelle myös uutta sähköntuotantoa.

Lehmikorven tuulivoimala-alue sijaitsee Keuruun puolella. Hankealueelle kaavaillaan enintään 12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on korkeintaan 14 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Tuulivoimala-aluetta kehittävät Pohjan Voima ja Metsähallitus. -MN