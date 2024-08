Jyväskylän kirjastoautot aloittivat uusilla reiteillä

Jyväskylän kirjastoautot starttasivat uusille iltareiteilleen elokuun ensimmäisenä maanantaina. Koko kaupungin alue hoidetaan nyt kahdella kirjastoautolla, reitit on jaettu puoliksi Wivin ja uuden auton, Wäinön, kesken. Wivi kiertää Korpilahdella kahta eri reittiä, Wäinöllä on yksi reitti.

– Reitit ovat kokonaan uusia, mutta mukana on paljon vanhoja pysäkkejä. Kirjastoauton pysähtymispäivä ja -aika on monella pysäkillä muuttunut, joten oman pysäkin aikataulu kannattaa tarkistaa, osastonjohtaja Minna Myllylä Jyväskylän kaupunginkirjastosta kertoo.

Viimetalvisista muutama pysäkki on jäänyt pois, mutta toisaalta joitain on tullut lisääkin.

– Katsoimme pysäkkejä käytön mukaan ja myös viime keväänä keräämämme palautteen mukaan, Myllylä kertoo.

– Toiveitten ansiosta Putkilahden pysäkki otettiin uudelleen mukaan reitille, sitä toivottiin kovasti.

Nyt kirjastoauto käy jokaisella iltapysäkillä kahden viikon välein. Wivi kiertää Vespuolella parillisen viikon maanantaina, pysäkkejä on Synsiässä, Putkilahdessa ja kaksi Raidanlahdentien varrella. Parittoman viikon maanantai-iltaisin Wivi käy Kotamäessä, Saakoskella, Korpiahossa ja Savipohjassa. Wäinö kiertää parillisten viikkojen tiistai-iltaisin Korpilahden pohjoisilla kylillä, pysäkkejä on Saukkolassa, Tikkalassa, Ylä-Muuratjärvellä, Parkkolassa ja Moksissa. Sarvenperällä Wäinö käy Kuohun-lenkillään parittomien viikkojen keskiviikkoiltana ja Tikkalan päiväkoti-koululla torstaiaamupäivisin.

– Wäinö on lasten ja nuorten kirjasto- ja kulttuuriauto. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kulttuuritapahtumissa, auton sivulle saa ulkokatoksen ja autossa pystyy muun muassa katsomaan elokuvaa tai laulamaan karaokea, Minna Myllylä kertoo.

– Wäinön reitit on suunnattu etenkin alueille, joissa on paljon lapsiperheitä, ja kokoelmassa on painotettu lasten ja nuorten aineistoa. Kokoelmaa voidaan vaihdella reittien mukaan, moduulikärryjen ansiosta mukaan voidaan ottaa jollekin reitille vaikkapa lisää aikuisten aineistoa. Ja entiseen tapaan autoon voi myös varata aineistoa, Myllylä toteaa.

Koulureiteille kirjastoautot lähtivät 26. elokuuta, kouluilla käydään joka viikko. Tikkalan koululaiset pääsevät tutustumaan Wäinöön torstaina.

Tikkalassa kirjastoauton kesätauon loppumista oli odotettu. Iltareitin pysäkillä autoa odotti niin lapsiperheitä kuin varttuneempaakin väkeä. Mirkka Siitari ja neljävuotias Leevi Santalahti olivat ensimmäistä kertaa kirjastoautolla.

– Muutimme kesän aikana Tikkalaan. Kun asuimme kaupungissa, kävimme usein kirjastossa. Täällä kirjastoon on pitkä matka, tämä kirjastoauto on tosi hyvä meille. Tulemme varmasti uudestaankin, tämä on kiva asia, jota odottaa, Mirkka Siitari kertoi.

– Wäinö-kirjastoauto näyttää todella hyvältä, siistiltä ja selkeältä, Siitari kehui.

– Asiakkaat ovat olleet innoissaan ja ihmeissään uudesta, upeasta autosta, kirjastoautovirkailija-kuljettaja Heidi Pellonpää kertoi.

– Ihmiset ovat kehuneet autoa. Uudet pysäkkiaikataulummekin on löydetty hyvin ja pysäkeillä on ollut lainaajia, Pellonpää totesi.

– Minä käyn kirjastoautolla joka kerta, kun se täällä käy. Tämä on kyllä tärkeä palvelu, Hellevi Paappanen totesi.

Tiina Lamminaho