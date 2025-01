Maailman ympäri kävellen!

Taina Liekari on 55-vuotias Espanjassa viimeisimmät vuodet asunut suomalaisnainen, joka on viime vuoden elokuussa aloittanut varsin hurjalta kuulostavan urakan. Hän nimittäin kiertää maailman, eikä suinkaan lentäen tai autolla, vaan kävellen. Matkalla maailman ympäri Taina on jo nyt tutustunut moniin ystävällisiin ihmisiin eri kulttuureista. Kuvassa hänen kanssaan 18-vuotias espanjalainen kamppailulajien taitaja, Jordi Vela, joka taittoi Tainan seurana matkaa yhden päivän ajan. Hänen taustajoukoissaan on mukana myös uuraislaista väriä.

Matkaan mahtuu toki osuuksia, jotka ovat mahdottomia jalkaisin edetä ja ne osuudet onkin luvallista edetä käyttämällä lentokonetta tai laivaa. Näitä osuuksia ovat muun muassa meret.

Kuka sitten myöntää luvat maailmanympärikävelyn oikeaoppiseen suorittamiseen? Liekari haluaa suorittaa kävelyn niin sanotusti virallisesti ja sitä varten on tärkeää noudattaa Guinnessin maailmanennätys -instituution laatimia virallisia ohjeita. Laaditut säännöt ovat hyvinkin yksityiskohtaiset ja jopa tiukat. Muun muassa lepopäiviä matkan aikana saa kertyä tietty prosenttiosuus matkaan käytetystä ajasta, reitin tulee kulkea vähintään neljän maanosan kautta ja kahden, täsmälleen maapallon vastakkaisilla puolilla toisistaan olevan pisteen kautta.

Kävelijä aloitti urakkansa Madridista, Espanjasta ja on edennyt 136 vuorokauden aikana Espanjasta, Ranskan, Monacon, Italian ja Slovenian kautta Kroatiaan, jossa hän tapaa miesystäväänsä muutaman päivän ajan ja jatkaa jälleen matkaansa. Kilometrejä on ehtinyt kertyä liki 3000. Edessä on vielä yli kymmenkertainen määrä, joiden taivaltamiseen kuluu ennakkolaskelmien mukaan reilu neljä vuotta. Tavoitteena Liekarille on saada urakka päätökseen ennen 60-vuotispäiväänsä. Stressiä Taina ei asiasta kuitenkaan ota; jos matkassa kestää pidempään, niin sitten matkassa kestää pidempään. Stressin kanssa taivaltamalla hän ei halua edetä, vaan ennemmin ihmetellen maailmaa mieli avoimena ja uusia kokemuksia kokien.

Liekari ei ole ensimmäistä kertaa lenkkikengissä. Hän on nimittäin harrastanut runsaasti kestävyysurheilua, muun muassa vaeltamista ja pyöräilemistä. Pari vuotta sitten hän muun muassa käveli Espanjasta Suomeen, sitä ennen lämmittelyiksi kiersi Espanjan polkupyöräillen.

Maailman ympäri käveleminen ei ole halpaa. Jo pelkästään noin 50 matkan aikana kuluvaa lenkkikenkäparia muodostavat budjettiin ison loven, puhumattakaan yöpymisistä, vakuutuksista, ruoasta, juomasta, muista varusteista ja pakollisista menoista. Tätä varten Liekari on aloittanut yhteistyökumppaneiden etsimisen jo aloittaessaan retken suunnittelemisen.

Sponsoreiden etsintä on ollutkin ehkä yllättäen hyvin haasteellista ja tässä kohtaa Liekarin matkaan mukaan taustavoimaksi hyppäsi uuraislainen Pasi Haarala, joka on ollut Tainan matkassa mukana auttaen sponsoreiden etsimisessä. Toistaiseksi Haarala toimii harrastuspohjalta ja auttamisen halusta, mutta matkan edetessä tietysti toiveissa olisi saada managerin työstä myös korvausta.

– Olen seurannut Tainaa sosiaalisessa mediassa jo tuolta Espanja-Suomi -kävelyn ajoista alkaen ja jo tuolloin olin vaikuttunut hänen sisukkuudesta, positiivisuudesta ja päättäväisyydestään. Huomatessani somesta Tainan tarvitsevan ajan puutteen vuoksi apua sponsoreiden hankkimisessa, päätin tarjota omaa osaamistani hänelle ja pian olinkin osa hänen pientä, mutta ahkeraa tiimiä, pitkäaikaista varainhankintakokemusta salibandyjoukkueidensa puolesta omaava Haarala kertoo.

Toistaiseksi varainhankinta Liekarin matkalle on sujunut hitaasti edeten; muutamia rohkeita ja ennakkoluulottomia yhteistyökumppaneita on löytynyt, mutta suuri osa yrityksistä on toistaiseksi ollut melko varovaisia ja jopa epäileväisiä Liekarin projektia kohtaan. Usein vastauksena yhteistyökumppanuuskyselyihin on ollut ”todella mielenkiintoinen projekti, palataan asiaan, kun on kävelty hieman enemmän” -tyylinen vastaus.

– Luonnollisesti tämän tyylinen projekti on jotain täysin uutta, erilaista ja sellaista, johon yritykset eivät välttämättä joka päivä törmää. Onhan Liekaria ennen ainoastaan kahdeksan ihmistä koko maailmassa suorittanut tämän valtavan haasteen. Viime viikkoina, matkan edettyä jo noin 3000 kilometriä, on yrityksiltä saatu palaute ollut jo enemmän toiveita herättävää ja usko Tainaa kohtaan on kasvanut. Tämä on lupaava merkki, Haarala kertoo ja haluaa muistuttaa, että matkan edetessä ja Liekarin tunnettuuden ja seuraajamäärien lisääntyessä yhteistyökumppanuuksienkin hintaa tullaan luonnollisesti tarkistamaan.

– Suosittelenkin kaikkia hyppäämään Tainan matkaan nyt!, Haarala jatkaa yrityksille vinkaten.

