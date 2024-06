Kyynämöisillä taiteillaan ja nikkaroidaan

Uuraisilla kesän leirit painottuvat alkukesään ja leirimuistot alkavat olla tältä kesältä jo talletettu. Uuraisten kunnan ja 4H:n järjestämillä leireillä teemoina oli tänä vuonna liikunta, taide ja tieteeltä vivahtava puuhailu. Leirejä on järjestetty koulukeskuksella, Hirvasella ja Kyynämöisillä.

Kyynämöinen on perinteisesti ollut taidepainotteinen kylä ja kyläyhdistyksen toimesta siellä on taideleireilty vuosikymmeniä. Tänä kesänä leirin järjestämisestä vastasi Uuraisten kulttuuritoimi ja ohjaajana toimi taiteiden tohtori Asta Huutonen, apulaisohjaajanaan Martta Stenman.

Leirillä opittiin esimerkiksi se, että niin elämässä kuin taiteessakin on valoja ja varjoja ja että niillä saadaan teokseen syvyyttä ja erilaisia tunnelmia.

Leirillä opiskeltiin myös värioppia. Oli jännittävää nähdä, miten värejä yhdistämällä saatiin eri sävyjä – ja että kun laittoi tarpeeksi montaa väriä, niin kaikesta tuli lopulta ruskeaa.

Ja sitten oli se yksi vaikea kysymys, johon pohdittiin vastausta. Mitä on taide?

– Se tarkoittaa maalauksia ja piirustuksia, tai voi se olla lauluakin, leiriläiset miettivät, mutta otsat kurtistuvat siihen tapaan, että vaikea on täsmällistä vastausta antaa. Se todettiin, että taide on aika lailla ihmiselle tyypillistä toimintaa ja tärkeä osa toista vaikeasti määriteltävää sanaa, eli kulttuuria.

– Taide on vapautta ilmaista itseään, tiivisti opettaja Asta Huutonen.

Samaan aikaan toisaalla kylällä saha surisi ja vasarat paukkuivat . Kynkkälä kuntoon III on hankkeen nimi ja sehän tarkoittaa, että Kyynämöisten kylän ja koko Uuraisten kodikkaasta kokoontumispaikasta pidetään hyvää huolta. Se tarkoittaa myös mukavaa ja touhukasta yhdessäoloa, jota myös talkoiksi kutsutaan. Tällä kertaa erityisesti ahkeroi kylän biljardiporukka, sillä pistiväthän he samalla omaa pelisaliaan priimakuntoon. Aikataulu oli talkootyölle melkoisen tiukka, sillä heinäkuun alussa Kynkkälässä juhlitaan häitä ja silloin lattian pitää olla valmis.

Hankekuvauksen mukaan Kylätalo Kynkkälän käytettävyyttä ja taloudellisuutta parannetaan muutamilla toimenpiteillä. Ravintolasaliin hankitaan ilmalämpöpumppu paikalle asennettuna ja ravintolasalin lattiapinta tukirakenteineen ja alapohjan lämpöeristys uusitaan. Tämä tehdään pääosin talkootyönä. Lisäksi hankitaan viisi kappaletta taittopöytiä eri tilaisuuksien varapöydiksi. Toimenpiteistä hyötyvät talon käyttäjät, kuten kokousten ja tilaisuuksien järjestäjät sekä kerhojen osallistujat. Rahaa JyväsRiihi myönsi hankkeeseen reilut 6000 euroa, eli 55 prosenttia kustannuksista.

Vanha lattia ei ollut varsin huono sekään, mutta kylmä ja vetoisa. Nyt permanto on eristetty vanhan talon ehdoilla ja päälle rakennettu upouusi lattia koivulankusta. Mitään kosteuksia tai muita ikäviä yllätyksiä ei lattian alta löytynyt. Ainoastaan yksi siideripullo oli jostain raittiusseurantalon lattian alle eksynyt. Rakennusporukka jäi miettimään, minkä viestin he itse rakenteisiin piilottavat.

– Edellinen lattia kesti 92 vuotta ja tälle lupaamme saman verran ikää. Emme aio olla seuraavaa remonttia tekemässä, totesi Tarmo Jeskanen.

Hanna Lahtinen