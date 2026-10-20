Petäjäveden Kintauden tonteista virtuaalinen näyttely

Maarit Nurminen

Kintauden alueen uusien rakennuspaikkojen markkinointi on käynnistymässä. Kunnan tietohallintopäällikkö Petteri Salenius rakentaa työkalua, jonka avulla tonteista kiinnostuneet mahdolliset ostajat pääsevät tutustumaan alueeseen.

Kunnanjohtaja Markku Rautiainen sanoo, että virtuaalisen tonttiesittelyn rakentamiseen menee aikaa vielä pari kuukautta.

-Nyt olisi maanomistajien hyvä aika ilmoittaa rakennuspaikkansa mukaan virtuaaliseen tonttiesittelyyn. Rakennuspaikat voi ilmoittaa suoraan minulle tai maankäyttöön, Rautiainen sanoo.

Kintauden alueelta maata omistava Kari Räihä on jo ilmoittanut rakennuspaikkoja virtuaaliseen esittelyyn.

-Kannustan muitakin maanomistajia lähtemään rohkeasti mukaan. Tämä on tärkeä asia niin Kintauden alueen kehittämisen kuin koko kunnankin kannalta, Räihä sanoo.

Virtuaalisessa tonttiesittelyssä rakennuspaikoista kiinnostunut pääsee tutustumaan rakennuspaikkoihin monipuolisesti. Ohjelmassa voi muun muassa mallata taloa tontille ja tutkia ilmansuuntia.

-Kunta tulee markkinoimaan aluetta ja virtuaalista mahdollisuutta tutustua rakennuspaikkoihin. Kunta vastaa markkinoinnin kuluista, Rautiainen kertoo.

Palvalahti-Kintaus osayleiskaavassa on tällä hetkellä tarjolla yli 200 rakennuspaikkaa.