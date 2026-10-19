Jossain keskellä keskisuomalaista metsää

Seppo Pänkäläinen

Ollaan keskellä keskisuomalaista metsää. Sen tarkemmin ei paikkaa voi nimetä projektin luonteen vuoksi. Projektina on nimittäin eräopas ja yrittäjä Petteri Veijosen, 34, henkilökohtainen selviytymistarina ja tosi-tv-produktio.

-Koko haasteen ajan olen yötä päivää sellaisilla alustoilla kuin Kick, Twitch ja Youtube. Siis suoraa videolähetystä. Normaalisti livekamera on rinnassani kiinni, jolloin katsojat voivat seurata, mitä teen käsilläni.

Siis todellista tosi-tv:tä. Tosi-tv:stä hanke myös lähti. Veijonen, joka muun muassa vetää selviytymiskurssseja, haki Alone Suomi -tosi-tv-ohjelmaan mutta ei tullut valituksi. Niinpä hän päätti toteuttaa oman produktionsa.

Metsään Veijonen meni 14. syyskuuta. Hän siis tulee olleeksi erakkona jo yli kuukauden. Siitä, kauanko Veijonen aikoo jatkaa, mies ei puhu.

-Tavoite on mutta se pysyy salaisuutena.

Jotkin asiat kestoon vaikuttavat.

-Painoni on pudonnut lähes 13 kiloa ja se saa pudota korkeintaan 33,1 kiloa. Painoideksinä se tarkoittaa, että vakavan aliravitsemuksen rajana on 17. Keskeytysraja on siis bmi 17,5 painon pudottua 33,1 kiloa. En anna painon pudota vakavaan aliravitsemukseen, Veijonen kertoo.

Veijonen on huippu-urheilija. joka työkseen tekee muun muassa hiihtovaelluksia. Ultrajuoksu on hänelle elämäntapa. Ultrajuoksun hän joutui jättämään projektiin valmistautuessaan. Harrastus söi liikaa kaloreita ja energiaa.

-Tähän projektiin valmistauduin syömällä oikein ja käymällä kuntosalilla. Lihotin itseäni, koska tiesin, että metsän antimilla paino putoaa.

Veijonen on laatinut itselleen omat säännöt projektiin. Hän ei esimerkiksi saa pitää yhteyttä läheisiinsä.

-10 valinnaista varustetta valitsin 40 varusteen listasta, joka perustuu Alone USA:n listaan. 10 valinnaiseen varusteeseen olen valinnut puukon, sahan, suolaa, kipinäpuikon, kattilan, narua 80 metriä, vesipullon, metsästysjousen, makuupussin ja kalaverkon. Perusvarustukseen kuuluvat muun muassa kuvauskalusto ja vaatteet.

Ravinnokseen Veijonen saa käyttää vain luonnosta saatavia antimia.

Veijonen nukkuu pressukodassa makuupussissa. Hän on rakentanut itselleen suihkun: vettä kuumennetaan ja se laitetaan kuivapussiin, jossa on reikä. Vaatteet hän pesee järvessä.

-Eihän tämä ihan jokapäiväistä arjen hygieniatasoa vastaa mutta olen pärjännyt. Vihreät koivunlehdet pyykinpesussa edistävät hygienian säilymistä.

Vettä Veijonen saa löytämästään lähteestä ja ruokana ovat olleet marjat, sienet ja kalat.

-Päätin, että käytän metsän antimia, kuten marjoja ja sieniä niin kauan kuin haaste jatkuu. Siksi kerään ja säilön niitä, jotta voin käyttää niitä myös silloin kun niitä ei enää luonnosta löydy, Veijonen sanoo.

Ruutiaseilla metsästämistä Veijonen on harrastanut 14 vuotta. Nyt hänen metsästysvälineenään on metsästysjousi.

-Ajaytelin, että en kuluta alkuvaiheessa energiaa riistan etsimiseen, kun muuta ruokaa on tarjolla. Myöhemmin metsästäminen tulee ajankohtaiseksi. Täällä päin on kauriita, peuroja, jäniksiä ja riistalintuja.

Ja luvat ovat kunnossa niin metsästykseen kuin kalastukseenkin?

-Kyllä. Sulavesien aikaan olen kokenut verkot maalta käsin narua käyttämällä, jäiden tultua aion kalastaa avantojen kautta.

Vielä mikään ei ole saanut Veijosta miettimään projektin keskeyttämistä, vaikka kaikki ei olekaan mennyt ihan suunnitelmien mukaan.

-Olen nyt saanut systeemit toimimaan. Ei kaduta lähteminen tähän. Mutta on sanottava, että vähäisetkin vesisateet vetävät mielen matalaksi.

Ja kun pakkaset tulevat?

-Ei ole ongelma. Minulla on hyvä makuupussi, talvivaatteita, sukset ja jäänaskalit.

Ilmeisesti luonteesi puolesta sovellut tällaiseen? -Olen rauhallinen ja psyykkisesti vahva. Myös introvertti, viihdyn itsekseni. Tällainen opettaa keskittymään oleelliseen, Jyväskylässä vaimonsa kanssa asuva Veijonen sanoo.

Ja mitä vaatii sopeutuminen normiarkeen sitten, kun tämä on ohi?

-Alkaa fyysinen kuntoutus, ja alan käydä salilla. Kaikki mahdollisesti haasteen aikana syntyneet ravinnepuutostilat pitää saada pois.

Yhden tavoitteen Petteri Veijonen on jo saavuttanut. Hän myöntää, että projektin yhtenä tavoitteena on yrityksen somenäkyvyyden lisääminen ja se on toteutunut, kun seuraajia ja asiakkaita on tullut lisää. Mikäs sen tehokkaampaa markkinointia kuin elää siten kuin opettaa.