Sote-kyyteihin muutoksia

Tiina Lamminaho

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalvelujen tilausnumero muuttuu helmikuun alusta lähtien. Jatkossa kuljetuspalvelupäätöksen saaneet asiakkaat tilavat kuljetuksen Taksi Helsingiltä.

– Kuljetus tulee tilata vähintään puolitoista tuntia ennen toivottua lähtöaikaa. Aiemmin tilauksen on voinut tehdä tuntia ennen toivottua lähtöaikaa, mutta autojen saatavuuden ja kyytien yhdistelyn takia otamme nyt käyttöön myös muualla käytössä olevan puolentoista tunnin ennakointiajan, logistiikkapäällikkö Sari Hyötyläinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta kertoo.

– Taustalla on Keski-Suomen hyvinvointialueen taloudellinen tilanne ja valtionvarainministeriön asettama arviointimenettely, joka edellyttää kaikilla palvelualueilla toimia talouden sopeuttamiseksi.

Kyytien yhdistelyä, ja sitä kautta kustannustehokkuutta, pyritään lisäämään myös muutoksella toivetaksi-käytäntöön. Kuljetuspalveluun oikeutetut asiakkaat ovat voineet käyttää toivetaksia eli sopia ensin haluamansa taksin kanssa kyydistä ja tilata sitten kyseisen taksin välityspalvelun kautta. Nyt toivetaksin voi tilata, jos kyydissä on samansuuntaisella reitillä vähintään kaksi matkaoikeuden saanutta asiakasta, yksin matkustamiseen toivetaksia voi käyttää edelleen yöaikaan iltayhdeksän ja aamukuuden välillä.

Maaliskuusta 2023 lähtien Keski-Suomen hyvinvointialueen sote-kyytejä ovat välittäneet Keskustaksi Oy ja Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskus Oy. Taksi Helsingille kuljetusten välitys- ja kuljetuspalvelut siirtyvät ensimmäinen helmikuuta.

– Sopimus on tällä hetkellä väliaikainen, koska asia on markkinaoikeuden käsittelyssä, Hyötyläinen toteaa.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sote-kyytejä ovat muun muassa vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja erityishuoltolain perusteella myönnettävät kuljetukset, esimerkiksi ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden asiointi- ja virkistysmatkat. Kuljetuspalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät sairauden, vamman tai ikääntymisen takia pysty käyttämään julkista liikennettä asiointimatkoillaan. Kuljetuspalveluita haetaan joko vammaispalveluista tai ikääntyneiden asiakasohjauksesta, matkojen määrä kuukaudessa määritellään yksilöllisesti. Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämää kuljetuspalvelua käyttää säännöllisesti noin 7000 henkilöä.

– Meillä on järjestämisvastuu, ja seuraamme myös palvelun toteutumista. Jos saamme palautetta, katsomme jokaisen tapauksen erikseen, Hyötylainen sanoo.

– Muutoksista olemme tiedottaneet asiakkaitamme; nykyisissä tilausnumeroissa pyörii nauhoitteet, jotka ohjaavat soittamaan uuteen numeroon ja olemme myös lähettäneet muutoksesta kertovan tekstiviestin kaikille niille asiakkaillemme, joiden puhelinnumero meillä on.

Sote-kyytien omavastuuseen ei tule muutoksia, hyvinvointialue laskuttaa kuljetusten omavastuut asiakkailta jälkikäteen kuten aikaisemminkin.

Sote-kyytejä ei voi käyttää Kelan korvaamiin matkoihin, eli esimerkiksi lääkärikäynteihin. Kela-takseja Keski-Suomessa välittävät edelleen Taksi Helsinki Oy ja Menevä Oy, Taksi Helsingin välittämät sote-kyydit tilataan eri numerosta kuin Kela-kyydit.

Taksi Helsinki tekee yhteistyötä paikallisten taksiyritysten kanssa. Sari Hyötyläisen tietojen mukaan suurin osa takseista, jotka ovat ajaneet sote-kyytejä Keski-Suomessa aiemmin, lähtevät mukaan myös Taksi Helsingin sote-kyytivälitykseen.

Sote-kyydit tilataan nyt puhelimella numerosta 014 211040, tekstiviestillä numerosta 045 73980493 tai SOTE Kyyti -sovelluksella. Kela-taksin tilausnumerot Keski-Suomessa ovat Taksi Helsinki 0800 414608 ja Menevä 0800 02183.