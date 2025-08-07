Rauhankellot soivat tänään iltapäivällä

Kirkonkellot soivat tänään torstaina kello 16 kirkoissa eri puolilla maata. Rauhankelloja soitetaan muun muassa Jyväskylän eri kirkoissa ja Uuraisilla. Petäjävedellä soitetaan vanhan kirkon kelloja.
Kellonsoiton tarkoituksena on kutsua rukoilemaan rauhan saavuttamiseksi Lähi-itään sekä nostaa esiin kesän aikana entisestään vaikeutunutta humanitaarista tilannetta Gazassa.
– Kauniin kesän viettoa täällä Suomessakin on varjostanut tietoisuus Gazan inhimillisestä hädästä. Sotien keskellä suurimmat kärsijät ovat aina tavalliset ihmiset – mukaan lukien lapset. Kristillisen uskon ytimessä on niiden puolustaminen, jotka ovat heikoimmassa asemassa ja kärsivät maailmassa tapahtuvien vääryyksien vuoksi, toteaa yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen Jyväskylän seurakunnasta.
– Kirkonkellojen soiminen Jyväskylässä merkitsee yhteistä rukousta heidän puolestaan sekä viestiä kaikille niille, joilla on valta vaikuttaa Lähi-idän tilanteeseen ja lopettaa inhimillinen kärsimys, hän jatkaa.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kaikkien yhdeksän hiippakunnan piispat kutsuvat seurakuntia mahdollisuuksien mukaan osallistumaan rauhankellojen soittoon ja yhteiseen rukoukseen rauhan puolesta. Aloite rauhankellojen soittamisesta tuli Norjan kirkon piispoilta.
Suomen kirkon piispat vetosivat toukokuussa 2025 välittömän tulitauon saamiseksi Gazaan ja rauhan saavuttamiseksi Lähi-idän alueella.
Viimeviikkojen aikana niin juutalaisten, kristittyjen kuin muslimiyhteisöjen johtajat ovat vaatineet, että Lähi-idän alueen toimijat mahdollistaisivat avun pääsyn Gazaan. Samalla he ovat vaatineet tavoittelemaan rauhaa.