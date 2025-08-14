Petäjävesi elää -viikolla riittää menoa ja meininkiä

Nyt jo kolmatta kertaa vapaaehtoisvoimin järjestettävä Petäjävesi Elää! -tapahtumakokonaisuus täyttää jälleen paikkakunnan monipuolisilla tapahtumilla ensi viikon ajaksi. Tässä koosteessa kerrotaan viikon tapahtumat torstaihin saakka. Tapahtumaviikon kooste perjantaista sunnuntaihin julkaistaan ensi viikon Petäjävesi-lehdessä.

Tapahtumaviikko käynnistyy jo tulevana sunnuntaina 17.8., kun kello 12–15 Taidepiknik kokoaa entisen kässäkoulun piha-alueelle taiteen tekemisestä kiinnostuneet. Tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita, eikä aiempaa kokemusta vaadita. Kello 15 eteenpäin alkaa taidenäyttelyn pystytys ja käsityökoulun aulaan kootaan näyttely, johon kaikki paikalliset taiteentekijät voivat tuoda töitään esille viikoksi pientä vuokraa vastaan. Tuotto ohjataan Petäjäveden lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemiseen.

Sunnuntaina vietetään myös Taidetila Toinilan ELONKEHRÄ-syysnäyttelyn avajaisia kello 16–18. Näyttely on avoinna 18.8.–14.9.2025 ja se juhlistaa Jyväskylän taiteilijaseuran 80 juhlavuotta tuoden esille seuran puheenjohtajina toimineita taiteilijoita. Tapahtumaviikolla näyttely on avoinna maanantaina ja tiistaina 10–14, keskiviikkona 12–16, torstaina 14–18, perjantaina 15–19, lauantaina 16–20 ja sunnuntaina 12–16.

Myös Petäjäveden kirkko on avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten tapahtumaviikolla joka päivä maanantaista sunnuntaihin kello 15–19, lauantaina pidennetty aukiolo kello 20 saakka.

Maanantaina 18.8. kello 13–15 K-Market Porkkanan pihassa on tarjolla keittoa SPR Petäjäveden soppatykistä. Maanantaina kello 14.15–16 alkaa myös Nuorten betoniveistospaja Toinilassa, joka jatkuu samaan kellonaikaan tiistaina ja perjantaina. Maanantaina 18.8. kello 17.30 kirkonkylän jääkiekkokaukalolla Pettuveen välkyin murre -kisailu. Kilpailu on siis leikkimielinen, toko-tyyppinen kisailu koirille. Ilmoittautuminen paikan päällä. Omalla vastuulla, rokotukset kunnossa.

Tiistaina 19.8. kello 17.30–19.30 Aamumaan leikkikentällä järjestetään Syyskauden avaus lapsiperheille. Tapahtumassa on muun muassa lasten oma vilttikirppis, kivaa ajanviettoa ja grillimökissä tulet omia eväitä varten, esiintymään saapuu Lastenteatteri Loihu.

Tällä kertaa erityisesti keskiviikko 20.8. on tapahtumantäyteinen ja ympäri kylän tapahtuu vaikka mitä. Kello 9–11 ja 15.30–17.30 Keuruu ja Petäjävesi liikkuu -hanke järjestää Petäjävesi-lehden tiloissa Inbody-kehonkoostumusmittauksia. Mittaus on maksuton ja paikalle voi tulla non-stop-periaatteella. Mittaus ja nopea palautteenanto kestää noin 10 minuuttia. Ennen mittausta on suositeltavaa olla pari tuntia syömättä ja juomatta. Mittausta ei voi tehdä henkilöille, jotka ovat raskaana tai joilla on sydämentahdistin.

Kello 15–18 Puupiippolassa pidetään ovet avoinna ja Kintauden verstaalla on nähtävillä ja hankittavissa Puupiippolan sekä Kipinätaiteen tuotteita.

Iltasella Petäjäveden Luonto ry järjestää opastetun luontoretken Tampinkierrokselle. Parituntiselle retkelle lähdetään kello 17 kimppakyydeillä Petäjävesi-lehden toimituksen edestä. Luontopolku kiertelee varsin helppokulkuisessa kangasmaastossa ja soilla on pitkospuut. Teerijärvensuolla on tehty kansainvälisesti merkittävää teeren soidintutkimusta, ja luontoyhdistys on kunnostanut suolla olevan Teerikojun hiljattain. Teerijärven rannalla on laavu nuotiopaikkoineen. Mukaan voi varata säähän sopivat varusteet, riittävästi juomavettä sekä nuotioeväät evästaukoa varten.

Keskiviikkoiltana kello 17–20 Auditorio Miilussa, Masuunissa ja yläkoulun/lukion pihalla järjestetään Tammenlehvä tukikonsertti, jossa esiintyy Ilmavoimien Big Band. Tapahtumassa on lisäksi mukana kirjailija Mikko Porvali, Rintamakirjeet -draamallinen esitys Eewert Salmi, ekoammuntaa, Heinähatun munkkikahvit ja Petäjävesi ennen -elokuvaesitys. Myös Tammenlehvän perinneliitto Ry esittäytyy ja laulaja Mikael Happonen esittää Tammenlehvä-kappaleen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja paikan on päällä keräys, jonka tuotot ohjataan Tammenlehvän perinneliitto Ry:n Petäjäveden osaston toiminnan tukemiseen.

Tukikonsertin ohessa kello 16–18 Petäjävesi-Seura tallentaa viime sotien aikaisia rintamakirjeitä Petäjäveden kirjastossa osana Petäjäveden Tammenlevän perinnetoimikunnan työtä, jolla vaalitaan sotien veteraanien muistoa.

Kello 18–19 Petäjäveden seurakunta järjestää Hiljaisuuden polun nuotiopaikalla Nuotiomessun, jonka jälkeen on mahdollisuus makkaranpaistoon.

Kello 18 Vanhalla Asemamakasiinilla Petäjäveden teatterin esitys Prinsessa ja puoli valtakuntaa, joka on Päivi Hirven käsikirjoittama ja Minna Tuomasen ohjaama fantastinen satunäytelmä kaikenikäisille katsojille. Esitys myös torstaina kello 18. Liput kannattaa varata ennakkoon Whatsapilla tai soittamalla kello 16–18 numeroon 040 5312457. Varaus myös sähköpostilla: petajavedenteatteri@gmail.com.

Torstaina 21.8. kello 10–17 vietetään uuden Heinähatun virallisia avajaisia.