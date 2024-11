Putkilahden kuulumisia kesästä syksyyn

Kesäkuussa verryteltiin musiikkitapahtumien parissa.

Putkilahden koulupuiston kesä lähti vauhtiin musiikillisissa merkeissä 8.6. kun Helsingin yliopiston keskisuomalaisen osakunnan kuoro Metsoforte piti perinteisen ulkoilmakonsertin. Uutena kesätapahtumana toteutettiin 29.6. kyläpiknik- tapahtuma, jota vietettiin myös musiikin tahdissa. Tuolloin Ylisjärvestä nuotalla kalastetut, voissa paistetut kuoreet maistuivat yleisölle erinomaisesti.

Cafè Virranpuoti ja PopUp käsityöpuoti vauhditti heinäkuuta.

Kyläseuran Cafè Virranpuodilla ja käsityöläisten PopUp käsityöpuodilla on takanaan neljäs heinäkuu entisen kaupan kiinteistössä. Oona Heikkinen on ollut kesätöissä kahvilassa alusta alkaen ja oli nyt toista kesää kahvilatoiminnasta vastaava työntekijä. Oona kertoo havainneensa, että kahvila on kylällä tärkeä kohtaamispaikka. Vaikka asuisi samalla kylällä, ei välttämättä tapaa toisiaan muutoin. – Kahvila omalla laillaan herättää kylää henkiin, hän pohtii. Kahvilatoiminnan ohessa järjestettiin monenlaista toimintaa, esimerkiksi bingo, tikkakisa ja peräkonttikirppis.

Kahvila tarjosi kesätöitä yhteensä viidelle nuorelle. Korpilahden Osuuspankki ja OP-kesäduunikampanja on ollut tärkeä yhteityökumppani tarjoten nuorten palkkaukseen tukea. Oona kiittelee työkavereitaan Sannia, Sohvia, Annikaa ja Ainia suositellen kahvilaa kesätyöpaikaksi. ”Työyhteisö on mukava ja asiakkaatkin ovat hyvällä mielellä”- hän muistelee kesää.

Asiakkaina on kyläläisen ja kesäasukkaiden lisäksi myös ohikulkijoita ja matkailijoita. Erityisesti pyöräilijät ja moottoripyöräilijät tykkäävät pysähtyä Putkilahdessa. Paikallisten käsityöläisten PopUP puodista on lähtenyt mukaan tuliaisia ympäri maailmaa.

Putkilahden Ketterän perinteiset kesäkisat liikuttavat kaiken ikäisiä.

Putkilahden Ketterä- ry järjesti perinteiset kesäkisat 17.7. jolloin urheilukentälle kertyi innokas joukko juoksemaan, hyppimään, heittämään ja kahvittelemaan. Kesäkisat ovat olleet Elinan Ahtiaisen perheen kohokohta vuosien ajan, mukana olivat Aatu 10v, Iida 7v ja Eetu 6v.

– Elina kehuu tapahtumaa vuolaasti: ” Putkilahden Kesäkisat on aivan mahtava koko perheen hyvän mielen urheilutapahtuma matalalla kynnyksellä. Tämä lapsilähtöisempää ja houkuttelevampaa ei kilpaurheilu voi olla. Täällä saa turvallisesti kokeilla kisaamista ja on mahdollisuus tietää, mikä oma tulos oli. Ottelun kolmen lajin suorittamisessa ja oman vuoron odottamisessa vaaditaan lapsilta vähän sinnikkyyttä. Tekemisen myötä saa aitoja elämyksiä onnistumisesta, saa tehdä asioita luvan kanssa täysillä ja olla esillä. Kaikki osallistujat lopulta palkitaan, hienoa että talkoohenkeä löytyy ikätasoisten palkintojen hankintaan. Mitalit ovat todella hienot”.

Elina tuntee työnsä puolesta urheilutoimintaa hyvin, hän työskentelee lajipäällikkönä Suomen Paralympiakomiteassa. ”Tällaisia matalan kynnyksen maksuttomia tapahtumia nykyään ei juuri ole. Myös aikuiset saavat heittäytyä kännykänheiton ja tikkakisan parissa, onnistua tai epäonnistua. Saa olla kannustusjoukoissakin. Esimerkiksi yhteinen alkulämmittely on ollut hauska ja osallistava. Korostaisin myös sitä, että urheilussa ei tarvitse olla aina huippuolosuhteet ollakseen hyvä tapahtuma. Putkilahdessa on helppo osallistua oman toimintakykynsä mukaisesti, vaikka sitten lettujen syöntiin”, Elina toteaa.

Kesäkisatulokset ovat nähtävissä osoitteessa: https://kettera.putkilahti.fi/kesakisat.php

Koulupuistossa harrastetaan syksyn hämärtyessä.

Kyläseura ylläpitää Koulupuiston kiinteistöjä, eli Putkilahden entisen kyläkoulun rakennuksia, kyläläisten käytössä. Syksyllä on investoitu uuteen ilmalämpöpumppuun Jyväs-Riihen Leader- hankerahoituksen turvin

Kylätalon tiloissa pidetään juhlia, kursseja ja erilaista kansalaistoimintaa. Kansalaisopiston jumppa on torstaisin. Suosittuja on myös kansalaisopiston käsityökurssit. Tämän syksyn Ompeluksia- kurssin osallistujat kiittelivät, että tilavissa ja valoisissa luokissa on hyvä työskennellä käsitöiden parissa.

Ompeluksia- kurssilla tehtiin erilaista vaatteiden ”tuunaamista”, asusteita ja kodin tekstiilejä. Kurssin opettajan Sirpa Lahtisen opissa oli turvallista uskaltautua myös vaateompeluun. Kurssilaiset toivovat kovasti, että ompelukurssi saisi keväällä jatkoa.

Koulupuistossa on myös vakituisia asukkaita vuokralla. Kylätalon yläkerrassa on yksi vuokra-asunto vapaana. Se voisi soveltua hyvin esimerkiksi kesäasunnoksi jollekin, joka haluaisi vaikkapa harrastaa palstaviljelyä koulupuiston puutarhassa.

Katsetta tulevaan.

Paikallisilla käsityöläisillä onkin ollut nyt syksy aikaa täydentää varastoja, Kesän PopUp saa jatkoa Joulu-PopUpista 6.-14.12. Virranpuodilla. Kyläseura tarjoaa syyskokouksen yhteydessä su 24.11. kiitoskeiton kylän väelle, jotka ovat olleet mukana kyläseuran toiminnan ja tapahtumien mahdollistamisessa tavalla tai toisella. Seurakunta järjestää kauneimmat joululaulut koulupuistossa 4.12.

Kyläseuran toimintaa ja tapahtumia on helppo seurata yhdistyksen uusilta nettisivuilta putkilahdenkyla.seura.info. Erityisen tärkeä asia on käynnistyvä Putkilahti-Päijänne vesistönkunnostushanke, joka tulee olemaan suuri yhteinen ponnistus paikkakunnalla.

Katri Ruth

Putkilahden kyläseura ry puheenjohtaja