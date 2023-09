Yrittäjän takia kannattaa keittää kunnon kahvit

Ei minua varten tarvii keittää, tuumaa suomalainen, mutta salaa toivoo, että jos kuitenkin keitettäisiin ne kahvit ja istuttaisiin alas juttelemaan. Kahvipöydässä syntyvät usein ne parhaat ideat ja kuppi kuumaa ihan livenä on kuitenkin ihan muuta kuin teamsit ja muut monessa asiassa ihan käytännölliset verkkokohtaamiset.

Toivakan kunta on jo vuosia säännöllisen epäsäännöllisesti keitellyt kahvit ja kattanut aamupalaa kuntansa yrittäjille Toivakkatalolla, niin myös viime keskiviikkoaamuna. Pöydät täyttyivätkin oikein kiitettävästi yrittäjistä ja puheen pulputuksesta.

– Minulle on tosi tärkeää työssäni rohkaista ja kannustaa yrittäjiä. Toivon, että tietoa löytyy helposti ja että Toivakan kunnasta välittyy mahdollisimman yrittäjämyönteinen kuva niin ulospäin kuin kunnan yrittäjille, joista jokainen on meille tosi tärkeä, työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjonen sanoo.

Tällä kertaa ensimmäiset hörpyt otettiin varsin kulturellisti, kun emeritus-näyttelijäohjaaja Mikko Kauranen lausui Kalle Väänäsen Siivo tyttö -runon tervetuliaistoivotuksena vt. kunnanjohtaja Touko Aallolle.



Kun sotesektori siirtyi vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueelle, tarkasteltiin Toivakassa kunnalle jääneitä tehtäviä kokonaisvaltaisesti ja uudistavasti. Tarkastelun tuloksena Toivakka profiloitui entistä enemmän palveluorganisaatioksi.

Erityisesti yrittäjää koskevia palveluja ovat hallinto-, elinkeino- ja maaseutupalvelut, sekä kuntaympäristöpalvelut. Pienessä kunnassa toimenkuvat ovat laajat.

– Henkilöinä tämä tarkoittaa pääasiassa minua, viestintä- ja markkinointisuunnittelija Nina-Maria Heinosta ja vt. kunnanjohtaja Touko Aaltoa. Marjonen yksinkertaistaa.

– Tupu, Hupu ja Lupu, lisää kolmikon tuorein jäsen Aalto.

Arja Marjonen kertoi Toivakan yrittäjille tehdystä tyytyväisyyskyselystä, johon tällä kertaa oli vastattu kiitettävän aktiivisesti.

– Vuoden alusta alkoi uusi yrityspalvelusetelikäytäntö, joka koetaan vastauksissa tärkeäksi. Palvelua on toistaiseksi kuitenkin käytetty aika vähän ja siihen budjetoitua rahaa on vielä käyttämättä, nyt olisi hyvä hetki pistää hakemusta vireille, Marjonen muistuttaa.

Yrityspalvelusetelin avulla paikalliset yrittäjät voivat hankkia tukea toimintansa kehittämiseen. Tuki on harkinnanvaraista ja sidottu kunnan määrärahoihin. Palveluseteliä voidaan käyttää mm. omistajavaihdokseen, kehittämiseen, osaamisen vahvistamiseen sekä työvoiman lisäämiseen. Yrityspalveluseteli ei ole tarkoitettu yrityksen perustoimintaan kuten laitehankintoihin, palkkamenoihin tai muihin toimintakuluihin.

Palveluseteliä hakevan yrityksen kotipaikan tulee olla Toivakassa ja yrityksellä tulee olla y-tunnus. Tukea voi saada yhden kerran vuoden aikana. Tuki myönnetään kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Tukea ei myönnetä hankintaan, johon on saatu julkista tukea.

Kaikki palvelut on koottu Yrityspalveluoppaaseen, joka löytyy kunnan kotisivuilta. Myös yrityspalvelusetelin hakemuslomake löytyy sieltä.

Martti Herman Pistolla on tassu pystyssä.

Toivakkalaisyrityksille on tarjolla myös ylikunnallisia yrityspalveluja kuten Gradian hallinnoima Keski-Suomen Yritysidea, sekä leader-rahoitusta jakava Maaseutukehitys, jonka toiminnanjohtaja Tiina Seppälä onkin seuraavilla aamukahveilla vieraana kertomassa uuden hankekauden kuvioista. Uutta on esimerkiksi enemmän polkumainen tapa hakea rahoitusta yritykselle.

Viisarimäen yritysalue kiinnostaa, vaikka vielä ei yritysrakentamista alueella näy. Alue on kuitenkin oikeasti monella tapaa, esimerkiksi logistisesti ja rakentamisen kannalta, niin hyvä, että ennemmin tai myöhemmin kiinnostus väistämättä konkretisoituu.

Touko Aalto on sujuvasti hypännyt kyytiin yritysvierailuille, joita onkin tehty tiuhaan tahtiin viime aikoina. Tarkoitus on kiertää kaikki Toivakan yritykset.

– Oma johtamisen ideologiani on palveleva johtaminen, haluan auttaa ja tukea muita onnistumaan ja luoda edellytyksiä onnistumiselle. Vain yrittäjien onnistumisen kautta myös kunta pystyy menestymään. Jotta voi auttaa, pitää tietää ja tuntea yritykset. Pienen kunnan vahvuus on yhteen hitsautuminen, jonka kautta voimme olla samaan aikaan vahvoja ja ketteriä. Matalalla kynnyksellä yhteyden pitäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki tieto ei suinkaan asu täällä Toivakkatalolla, vaan yrittäjiä kuuntelemalla oppii paljon ja yhdessä voimme kehittää entistä yrittäjäystävällisempää Toivakkaa, Touko Aalto sanoo ja vinkkaa, että myös tulevaisuustyöpaja on tulossa.

Hanna Lahtinen