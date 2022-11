Yhteisöillä on asiaa!

Toivakan kunta järjesti paikallisille yhteisöille ja yhdistyksille keskustelutilaisuuden viime torstaina koulukeskuksen ruokalassa. Paikalle saapuivat yleensäkin aktiivisesti toimivat yhdistykset tai yhteisöt, kuten Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys, MLL:n Toivakan paikallisyhdistys, Eläkeliiton Toivakan yhdistys, Toivakan Rivakka, Toivakan seurakunta sekä Vanhustentukiyhdistys. Kunnanvaltuuston edustajana kuulijaksi oli saapunut Varja Oksanen. Katriina Markkanen johti kokoontumista.

Uutena toimijana mukana oli vanhempaintoimikunta, joka haluaa olla opettajien oikeana kätenä.

– Meidän kautta voi myös pitää yhteyttä kouluun, mikäli vanhempien oma rohkeus ei riitä suoraan kontaktiin. Suunnitteilla on hiihtolomatapahtuma yhdessä koulun kanssa. Olemme myös ottaneet kantaa esiintyneisiin epäkohtiin, kuten siihen, että lapset tai nuoret ovat syyllistyneet näpistelyihin. Näillä näkymin olemme luomassa yhteistyötä kauppiaiden ja poliisin kanssa. Yhteistyötä on myös yrittäjien ja motoristien kanssa, kertoi Heidi Hokkanen vanhempaintoimikunnasta.

Toivakan seurakunnan nuorisotyöntekijä Minna-Mari Kivimäki kertoi kirkon remontin valmistuneen. Kivimäki kutsui kaikkia mukaan katselemaan partiolaisten perinteistä itsenäisyyspäivän marssia Vanhalta Pappilalta seurakuntakodille. Tällöin Toivakantien varrella loistavat kynttilälyhdyt ja saa kuulla partiolaisten reippaita iskulauseita. Marssin lopuksi on mehutarjoilu ja partiolaisten iltakirkko. Kiviniemi toivoisi aikuisia lisää partiolaisten kanssa puuhailemaan.

Tulossa on myös sunnuntaina 4.12. kirkossa merkittävä Toivakan kirkon 140-vuotisjuhlamessu. Toisen adventtisunnuntain Juhlamessussa saarnaa Lapuan piispa Matti Salomäki. Mukana ovat myös seurakunnan työntekijät sekä Tuulantei-lauluryhmä.

Susanna Kuivalainen MLL:stä kertoi, että he iloitsevat uusista tiloista Vakkari-nuorisotalolta.

– Kaikille tarkoitetut keskiviikon Olkkari-illat ovat suosittuja. Nyt haluamme aktivoida vielä lisää sukupolvien välistä toimintaa, kertoi Kuivalainen.

Toivakan-Joutsan 4H yhdistyksen Kirsi Ilmonen kertoi heidän kerhojensa pyörivän säännöllisesti. Hän edusti myös Nisulan kyläseuraa, joka toimii aktiivisesti ja jossa valmistaudutaan jo Kauneimpiin joululauluihin.

Toivakan vanhustentukiyhdistyksestä Jaana Lamberg kertoi, että yhdistys täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

– Perjantaina 2.12. vietämme Vanhassa pappilassa Puurojuhlaa yhdessä Vanhustentukiyhdistyksen ohjelmatoimikunnan, Toivakan Sotaveteraanien, SPR:n ja Toivakan Pitäjäseuran kanssa. Tällöin mukana on pianoa soittamassa ja laulamassa musiikinohjaaja Jaana Eloranta sekä puhumassa kirkkoherra Panu Partanen. Järjestämme myös keittolounaspäiviä Kotisillan kerhohuoneessa.

Eläkeliiton Toivakan yhdistys järjestää monenmoista toimintaa ja sen järjestämät retket ovat suosiossa. Yhdistyksessä on noin 250 jäsentä.

– Meillä on torstaikerhot eri teemoila, kuten Nuku hyvin. Lisäksi kuntosalivuoro on yhdistyksemme käytössä. Syyskauden päättää retki Taulumäen kirkkoon Saija Tuupaisen ja Teemu Roivaisen Joulunrauhaa -kirkkokonserttiin kertoi Anneli Nieminen.

Urheiluseura Toivakan Rivakan talvikauden toiminta keskittyy sisätiloissa kunto- ja liikuntasalille. Aikuisten lentopallo ja lasten salibandypelit ovat suosittuja.

– Talvisin järjestämme ulkoliikuntaa hiihdon merkeissä Toivakan urheilukentän maastoissa ja luistelijoille toimintaa jääkiekkokaukalolla. Mukana meillä on ulkopuolisia ohjaajia, mutta heitä voisi olla enemmänkin, kertoi Rivakan puheenjohtaja Jenni Ruohonen.

Kunnasta paikalla olivat viestintä- ja markkinointisuunnittelija Nina-Maria Heinonen, kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin sijainen Kati Markkanen ja tekninen johtaja Jari Lämsä.

Paljon keskusteluaikaa saivat sekä frisbeegolfradan laajentaminen sekä kansalaisaloitteena tullut koirapuiston saaminen Toivakkaan.

– Koirapuistoa on kaavailtu perustettavaksi urheilukentän kohdalle Palosentien toisella puolella olevalle pellolle. Frisbeegolfradan kohdalla yksi esitys on, että sen laajentamiseksi yrityksistä kukin voisivat ottaa osaa jonkun väylän hoitoon, tekninen johtaja Jari Lämsä kertoi.

– Kunnassa tehdään nyt ensi vuoden budjettia. Siihen uusi hyvinvointialue tuo paljon muutoksia. Tulevaisuudessa mennään eteenpäin kolmen palvelun suunnitelmalla, joita ovat hallintopalvelut, kuntaympäristöpalvelut ja sivistys- ja hyvinvointipalvelut, kertoi Lämsä.

Myös kunnan vanhat kiinteistöt puhuttivat. Vanhan, nyt varastona toimivan puukoulun säilyttäminen sai kannatusta varsinkin, kun siellä ei suurempia mikrobiongelmia ole havaittu.

– Sitä ei ole aiottu kunnostaa, mutta ainahan asioita voidaan uudelleen pohtia, mikäli euroja löytyy. Järjestöjen kannalta tarkasteluun nousee tilojen iltakäytön edelleen mahdollistaminen sekä huonokuntoisimman rakennuskannan tulevaisuus. Pohdinnan alla olevia kiinteistöjä ovat osa vanhaa virastotaloa, kansalaisopistorakennus, puukoulu sekä ns. yritystalo, jossa 4H toimii.

Kalenterin kanssa alkaa vireässä kunnassa olla ongelmia, sillä päällekkäisyyksiä tahtoo olla ja jonkinlainen ratkaisu asiaan pitäisi kehitää. Yksi tärkeä kalenterimerkintä on 10.12., silloin on tärkeän ja perinteisen tapahtuman aika. – Joulumyyjäisten myyntipaikkoja voi varailla Toivakkatalolta minulta, muistutti Katriina Markkanen.

Veikko Ripatti