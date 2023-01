Vuosi 2023 tuo ringeten Uuraisille

Alkanut talvi näyttää suotuisalta ulkojäälajien suhteen. Vuoden lopussa piipahdettiin plussalla sen verran, että pieniä taukoja luisteluun tuli, mutta nyt sääennusteet eteenpäin näyttävät ihanteellista luistelusäätä.

Tämä tarkoittaa Uuraisten lapsille loistavaa mahdollisuutta tutustua uuteen harrastukseen – ringetteen.

Tikkakosken Tikka on perinteinen vahva ringetteseura, jonka riveissä myös monia uuraislaisia on käynyt vuosien varrella pelaamassa. Tikalla on meneillään Jäälajit tutuksi Tikassa -hanke johon on saatu seuratukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeessa toisena lajina on parajääkiekko.

Tikan hankkeesta hyötyvät lähiseutujenkin seurat, myös uuraislaiset, sillä Uuraisten Urheilijat otti ringetterinkulasta kopin ja järjestää yhteistyössä Tikkakosken Tikan kanssa Luistelu- ja ringettekerhon kaikille yli 4-vuotiaille luistelusta kiinnostuneille. Aiempaa lajitaustaa ei tarvita ja mukaan ovat tervetulleita myös huoltajat. Ennakkoonkaan ei tarvitse ilmoittautua, vaan riittää kun saapuu Uuraisten keskusurheilukentän kaukalolle ensi viikon torstaina.

– Kerhon tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kokeilemaan ringetteä matalalla kynnyksellä. Jäällä pidetään hauskaa ja samalla opitaan luistelutaitoja. Ringeten avulla on myös solmittu elinikäisiä ystävyyssuhteita, joten uusia kavereitakin voi kentältä löytyä, kertoo Maare Hänninen Tikkakosken Tikasta.

Varusteiksi riittävät luistimet ja kypärä, sekä säähän sopiva vaatetus. Osallistujia ei vakuuteta seuran puolesta. Ohjaajana Uuraisten kerhossa toimii aluksi uuraislainen, pitkään ringetteä harrastanut Ella Ahonen ja taustajoukoissa vaikuttaa myös hänen isänsä Tomi Ahonen.

Kiira Kuusjärvi käy Tikkakosken Tikan ringettekoulua, jonka osallistujat ovat 4-9-vuotiaita. Hän on jo tosi taitava rinkulankuljettaja.



– Aloitin itse 7-vuotiaana. Äiti oli pelannut ringetteä ja siksi ehkä vei minutkin. Joukkueena toimiminen ja yhdessä onnistuminen ovat ringeten parhaita puolia, Ella Ahonen kertoo. Hän pelasi B-ikäluokkaan saakka itse ja on sen jälkeen toiminut valmentajana.

– Kannustaminen, tukeminen ja ihan vain läsnäoleminen näiden pienten kerhoissa on kaikkein tärkeintä. Ringettepiireissä ilmapiiri on yleensäkin tosi kannustava, Ella jatkaa.

Tikan hanke mahdollistaa Uuraisilla kolme kerhokertaa tammikuun torstai-iltoina. Tämän jälkeen toiminta jatkuu Uuraisten Urheilijoiden ylläpitämänä ja ohjaajana toimii Tikan riveissä ringeten C-tyttöjen SM-mestaruuden vuonna 2013 napannut Janita Flyktman. Edellytyksenä toiminnan jatkumiselle tietysti on, että kohtuullisen kokoinen ryhmä saadaan muodostettua, siksipä nyt ei kannata jättää tilaisuutta käyttämättä.

Ringetteä on Suomessa pelattu jo noin 40 vuotta ja tällä hetkellä Suomessa on noin 4000 harrastajaa. Se on iloinen ja vauhdikas taitolaji, eikä niin voimapainotteinen kuin jääkiekko. Taklauksia ei sallita, eikä paitsiota ole, sääntöihin on saatu vaikutteita mm. koripallosta. Ringette on kehitetty naisten ja tyttöjen jääpeliksi, mutta sopii mainiosti pojillekin.

Hanna Lahtinen