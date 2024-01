Voimaa kuin pienessä kylässä

Otsikon sanonta tulee väkisinkin mieleen, kun seuraa 28-vuotiaan Toni Saarisen maastavetoja Uuraisten kuntosalilla. Rautaa nousee niin paljon, että hän voitti voimanoston suomenmestaruuden sarjassa 66 kiloa viime syksynä.

Saavutuksen merkittävyyttä lisää, että hän on kilpailumielessä harrastanut lajia vasta noin vuoden. Ensimmäisissä penkkipunnerruskisoissaan hän sijoittua pronssille. Syksyllä sitten tuli SM.

– Laskin, että minulla on mahdollisuus voittoon ja niin sitten kävikin, Toni Saarinen sanoo.

Voimanosto on kolmesta eri nostomuodosta koostuva kilpailulaji, jossa lasketaan jokaisen nostomuodon maksimisuoritukset yhteen. Parhaimman yhteistuloksen saavuttanut kilpailija voittaa. Voimanoston kolme nostomuotoa ovat jalkakyykky, penkkipunnerrus ja maastaveto. Toni Saarisen suomenmestaruuteen oikeuttanut sarja oli 182,5, 115 ja 235, yhteistulos 532,50 kiloa.

Saarinen on lajissaan luonnonlahjakkuus.

– Aloitin punttisalilla käynnin kymmenisen vuotta sitten ja huomasin, että voimani kasvoivat nopeasti, mutta itse en kasvanut. Voima tarttui minuun ja huomasin pian olevani yhtä vahva kuin minua parikymmentä kiloa painavammat nostajat.

Kisakauden ulkopuolella Toni Saarinen painaa noin 72 kiloa. Kisapainoon hän keventyy hallitusti, sillä liian rajut dieetit verottavat voimaa.

– Viimeisessä kahdessa viikossa vedetään viimeiset kaksi kiloa pois. Parasta on kuitenkin pysytellä koko ajan lähellä kisapainoa.

Uuraisten kuntosali on Toni Saariselle kuin toinen koti. Hän voisi harjoitella myös kotona, mutta pitää mukavampana lähteä salille.

Lahjakkuuden lisäksi Saarisella on asenne kohdallaan ja hän nauttii harjoittelusta, joka sisältää samoja suorituksia kuin kisoissa, sekä tukiliikkeitä.

– Saan voimaa ja sisua lisää kilpailutilanteessa yleisön edessä, mutta jostain syystä olen usein sairastunut ennen kisoja esimerkiksi koronaan ja se on vienyt kiloja tuloksesta. Tämä Uuraisten kuntosali taas on kuin kotiin tulisi. Laitteet ovat minun harjoitteluuni aivan riittävät, ainoastaan painoja voisi olla vähän enemmän. Nautin harjoittelusta, jos joku asia ärsyttääkin, niin treenin jälkeen ärsyttää huomattavasti vähemmän. Voimanosto tekee minusta rauhallisen, mutta sisukkaan ihmisen, hän määrittelee.

Voimannosto ei ole Suomessa mikään aivan pieni laji. Harrastajia on tuhansia ja yhä enemmän myös naisia.

– 66-kiloisten sarjassa kilpailijoita on 40, sosiaalinen media on lisännyt lajin suosiota, Toni Saarinen kertoo.

Voimanoston lisäksi hän harrastaa kalastusta ja käy kolmivuorotöissä Valiolla.

– Suunnittelen treenit työvuorojen mukaan, yövuoron jälkeen ei treenata. Isoilta loukkaantumisilta olen onneksi säästynyt. Toisaalta minulla on niin aika korkea kipukynnys, että pistän pienet kirpaisut lihasjumien piikkiin

Toni Saarisen valmentaja on Toni Saarinen. Ainakin toistaiseksi parempaa ei ole tarvinnut lähteä etsimään.

– Oikean harjoittelutekniikan olen itse opiskellut. Katson paljon videoita youtubesta, luen kirjoja ja perehdyn asiaan. Olen aika jääräpää ja tunnen oman kroppani. Minulle sopii, että mahdollisista virheistä voin syyttää vain itseäni.

Voimaa voi kasvattaa myös laittomilla konstein. Toni Saarista ei haittaa puhua dopingista.

– On vain hyvä, että valvotaan ja minusta on hyvä huomata, että myös puhtaasti harjoittelemalla voi menestyä näin hyvin, hän sanoo.

Tämän vuoden suunnitelmissa on aluksi kilpailla 74 kilon painoluokassa. Seuraavat kisat ovat Äänekoskella.

– Haluan kokeilla paljonko nousee ilman dieettiä ja sitten päätän missä luokassa kilpailen SM-kisoissa. Tavoite on päästä Eurooppaan kisoihin ja saada sieltä mitali, se on aivan saavutettavissa.

Hanna Lahtinen