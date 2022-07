Vitali on Veeran lemmikki

Uuraisten Kyynämöisillä Veera ja Kristiina Lähteenmäki suunnittelivat pitkään ja huolella lemmikkieläinten hankintaa. Karvaiset eläimet ohitettiin heti, sillä sekä äiti että tytär ovat allergisia. Valinta kohdistui sileäihoiseen pitkulaiseen olentoon, viljakäärmeeseen (Pantherophis guttatus).

Viljakäärme on erilainen ja mielenkiintoinen eläin. Se haettiin kasvattajan kotoa Tampereelta. Mukaan saatiin syntymätodistukset ja sukupuut, kuten isommillakin eläimillä. Käärmeestä tuli Kristiinan tyttären Veeran rakas lemmikki ja se sai nimekseen Vitali.

– Kun hakee lemmikin kasvattajalta, näkee sen alkuperän ja kokee, miten vastuullisesti se on kasvatettu lemmikiksi, niin tietää, minkä saa, kertoi Kristiina.



Viljakäärme on tarhakäärmeiden heimoon kuuluva pohjoisamerikkalainen käärmelaji ja taitaa olla maailman suosituin lemmikkikäärme. Se on kuristajakäärme, eikä sillä siten ole myrkkyhampaita.

Viljakäärmeellä esiintyy normaalin eli luonnonmukaisen lisäksi monia jalostettuja värimuotoja noin 70 erilaista ja Veeran käärme on pewter.

Viljakäärme elää keskimäärin 15–20-vuotiaaksi. Vitali on 10-vuotias naaras ja hyvävointinen, eli elinvuosia on oletettavasti monia jäljellä. Luonteeltaan Vitali on hyvin rauhallinen ja kiltti ja syö hyvin. Sen herkkua ovat hiiret ja viiriäisenmunat. Nahkansa se luo säännöllisesti.

Asumuksena Vitalilla on iso lajinmukainen terraario, jossa on mahdollisuus kiipeillä ja kaivautua piiloon pohjamateriaaliin.

Viljakäärme lisääntyy munista, joista vikkelät poikaset kuoriutuvat. Käärmekannan lisäämistä ei Lähteenmäellä suunnitella, vaan tyydytään yhteen käärmeeseen.

Tellervo Lehtoranta