Villasukat johdattavat salatun maailman äärelle

Toivakan kirkko on saanut oman villasukkamallin, jonka Toivakan kirkon kattomaalausten 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ovat suunnitelleet toivakkalaistaustaiset Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala ja Piia Puttonen-Hannila.

Nyt 44-vuotias Piia Puttonen-Hannila vietti lapsuuden ja nuoruuden Toivakassa, lukion jälkeen opiskelut veivät asumaan Pohjanmaalle.

– Nyt asun puolison ja 14-vuotiaan pojan kanssa Jyväskylässä. Rakkaus käsitöihin ja etenkin lankoihin ja neulomiseen syttyi jo lapsena, kun Aili-mummoni opetti minut neulomaan ollessani 6-vuotias.

Hanna-Kaisan kanssa olemme olleet ystäviä lapsuudesta saakka, joten kaikenlaisia käsitöitäkin olemme ehtinnet yhdessä tehdä jo pitkään, Piia Puttonen-Hannila kertoo.

Muutamaa vuotta nuorempi Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala asuu tällä hetkellä Laukaassa. Idea Toivakan kirkko -sukkiin syntyikin viime keväänä Laukaan seurakunnan naisten neuleleirillä.

– Laukaan kirkko oli hieman aiemmin saanut omat kirkkosukkansa, joten tuumasimme, että kyllähän myös Toivakan kirkolla on oltava omat sukat, etenkin kun siellä on aivan ainutlaatuiset kattomaalaukset ja niillä hieno tarina. Ajankohtakin oli sopiva Pellervo Lukumiehen maalausten täyttäessä tänä vuonna 50 vuotta, Piia ja Hanna-Kaisa kertovat.



Sukkien suunnittelu aloitettiin keväällä värikartan suunnittelulla.

– Yhdessä ideoimme mitä elementtejä sukkiin valittiin kirkon valtavasta kirjosta. Kuvioiden, resorin ja silmukkamäärien suunnitteluun meni aikaa noin pari viikkoa, jonka jälkeen pääsimme koeneulomaan sukkaa. Meillä oli myös kesän aikana muutama muu koeneuloja, joilta pyysimme palautetta ohjeen luettavuudesta ja muista huomioista. Kesän aikana sukkaohje koki monta pientä muutosta ja ohje saatiin hiottua lopulliseen muotoonsa syyskuussa hieman ennen ohjeen julkaisua. Sukan suunnittelu, ideasta julkaisuun, kesti siis noin puoli vuotta. Yllättävän monta ja erilaista vaihetta tässä sukkaprojektissa oli, mutta erimielisyyksiä ei tämän prosessin aikana tullut, olimme hyvin yksimielisiä siitä, millaisen sukan halusimme suunnitella kaikkien toivakkalaisten iloksi, ystävykset kertovat.

Langaksi sukkaan valikoitui värikarttansa puolesta Kaupunkilangan Kivijalka. Valitut värit löytyvät pysyvästä perusvärikartasta ympäri vuoden. Sukkaan voi käyttää muitakin Aran-vahvuisia lankoja, jos sopivat värit löytyvät. Kaupunkilanka kuuluu Toivakassa K-Market Perälän valikoimiin.

Toivakan kirkko –sukkien malli henkii sekä ulkokuoren harmonista värimaailmaa että sisätilaa hallitsevan kuvakokonaisuuden värikkyyttä ja symbolien kirjoa. Sukan varressa näkyy kirkon julkisivu, nilkan kohdalta paljastuu puolestaan kristillisiä tunnuksia kuten risti, ankkuri, sydän ja kala. Jalkaterän punamustaan väriin kätkeytyvät kreikkalaiset kirjaimet alpha ja oomega sekä kallellaan oleva numero kahdeksan, matemaattinen ääretön. Näin sukat johdattelevat sen salatun maailman äärelle, jonka Pellervo Lukumies loihti Toivakan kirkon kattoon vuosina 1972-73.

Sukkasuunnittelijoilla on lämmin suhde Toivakan kirkkoon.

– Kirkko on vuosien aikana muodostunut rakkaaksi paikaksi. Kattomaalauksia katseltiin jo lapsena koululaisjumalanpalveluksissa. Kirkko on ollut osana monia perhejuhlia, niin surussa kuin ilossakin. Olen mennyt myös naimisiin Toivakan kirkossa vuonna 2005. Toivakan kirkossa on aina mukava ja kotoinen tunnelma ja sanonkin sitä kotikirkokseni, vaikka en enää Toivakan seurakunnan jäsen olekaan, Piia Puttonen-Hannila kertoo.

– Olen ylpeä voidessani sanoa, että olen kotoisin Toivakasta, jossa on näin kaunis ja ainutlaatuinen kirkko. Toivakan seurakunta on lämmin yhteisö, kesätoivakkalaisena yritän päästä osallistumaan tilaisuuksiin aina silloin tällöin. Pellervon taide puhuttelee meidän koko perhettä, teoksia löytyy kotoakin liki 20, jatkaa Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala.

Vaikka villasukat ovat perinteisesti kotoiluasuste, on niistä viime vuosina tullut yhä enemmän näyttävä ja persoonallinen osa pukeutumista melkein missä tahansa. Enää villasukkia ei piiloteta lahkeiden tai varsien suojiin, vaan niiden annetaan näkyä. Toivakan kirkko -sukat varmasti kääntävät päät, missä ikinä ne jalassa sitten vaeltaakin.

– Kaikki hetket ovat hyviä pitää näitä villasukkia. Tietysti, kun ulkona on pimeää ja kylmä vihmoo, niin silloinhan hyvä laittaa iloisen väriset sukat jalkaan. Toivomme kaikkien käsityön ystävien tarttuvan toimeen ja neulovan itselleen tai lähimmäiselleen sukat. Syksyn alettua ja iltojen pimetessä on oivallinen aika pistää puikot heilumaan ja valmistautua talveen tekemällä yhdessä villasukkataidetta. Tokihan olisi mukava nähdä sukkia seurakuntalaisten jalassa myös 1. adventin juhlamessussa, jolloin juhlistetaan Lukumiehen loihtimia kattomaalauksia, Piia ja Hanna-Kaisa toivovat. Näppäräsormisimmat ehtivät itselleen sellaiset vielä hyvin neuloa ennen joulukuun alkua.

Jos sukkien valmistamista ei kertakaikkiaan voi lopettaa, voi niiden avulla tehdä myös hyvää. Toivakan seurakunta nimittän ilomielin vastaanottaa sukkia, jolloin niistä saatu tuotto menee diakonian ja lähetyksen hyväksi.

Hanna Lahtinen