Väyrynen kuntakierroksella Toivakassa

Muuramelainen kansanedustaja Ville Väyrynen (kok) on kuntakierroksella vaalipiirissään Keski-Suomessa. Viime torstaina hän vieraili Toivakassa. Yksi kohde oli Toivakan terveysasema, jossa hänen kanssaan vierailivat vs kunnanjohtaja Touko Aalto, kunnanvaltuston puheenjohtaja Sinikka Jäntti ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen.

– Meillä on täällä tällä hetkellä etälääkäri ja erittäin pätevät sairaanhoitajat paikan päällä, se on yllättävän toimiva yhdistelmä, Sinikka Jäntti kuvaili terveysaseman tilannetta.

Hyvinvointialue hakee vielä olomuotoaan, Ville Väyrynen on toiminut Keski-Suomen aluevaltuustossa, mutta juuri luopunut siitä, koska kansanedustajuuden seurauksena aikataulujen yhteensovittaminen tehtävien välillä on käynyt mahdottomaksi.

– Oli mielenkiintoista olla mukana rakennusvaiheessa ja uskon että tämä kevät on jännittävä, kun palveluverkon ja palvelustrategian rakentaminen kunnolla käynnistyy taloudellisesti hyvin haastavassa tilanteessa, hän toteaa.

Hyvinvointialueella on valmisteilla tilaverkkoselvitys, joka kertoo kiinteistöjen toiminnallisen ja teknisen kunnon ja niiden vaikutukset tilojen käytettävyyteen ja mahdollisiin investointitarpeisiin. Fyysisten toimipisteiden taloudelliset vaikutukset ja muutokset arvioidaan vuosille 2025–2030. Hyvinvointialueen palveluverkkotyössä määritellään sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavainen palveluverkko tuleville vuosille.

– Toivakan viesti hyvinvointialueen suuntaan on, että me ei kaivata kuuta taivaalta, vain hyvät, toimivat ja saavutettavat peruspalvelut. Olen luottavaisin mielin, että ne meillä säilyvät, Touko Aalto sanoo.

Toivakalla on myös jo pian kuuden vuoden kokemus yksityisestä sektorista palveluntuottajana. Esperi hoitokoti Soivakka on täyttänyt odotukset ja ylikin, vaikka ennakkoon pelättiin uutta vaihtoehtoa.

– Työssäni seurakunnassa saan usein kuulla, miten hyvin Soivakassa hoidetaan ihminen hänen elämänsä loppuun saakka ja kuinka kauniisti myös omaiset huomioidaan, Sinikka Jäntti kertoo.

– Hoivapuolella ei Suomessa ole mitään mahdollisuutta toimia ilman yksityissektoria, siksi hyvien ja toimivien kumppanuuksien löytäminen on tärkeää, Ville Väyrynen lisää.

Toivakan tulevaisuus näyttää kokonaisuudessaan nyt valoisalta.

– Meidän väestörakenne on tosi nuorekas, paljon lapsiperheitä ja uskon, että kun teemme tätä uuden kasvun ohjelmaa, niin entistä useampi lapsiperhe valitsee Toivakan kotikunnakseen. Meillä on tarjota toimivat peruspalvelut, kruununjalokivenä koulupalvelut, paljon harrastusmahdollisuuksia, sekä pienen kunnan yhteisöllisyys, Touko Aalto luettelee.

– Kasvu Keski-Suomessa pitääkin tapahtua nykytilanteessa muuttoliikkeen kautta. Syntyvyys on maakunnassa vuodesta 2009 laskenut noin 40 prosenttia, Ville Väyrynen lisää.

Kasvu tuo mukanaan toki myös positiivisia haasteita. – Päiväkodit on jo nyt ihan täynnä, Heidi Hakkarainen kertoo.

Nykyistä kansanedustaja Väyrystä ja entistä kansanedustaja Touko Aaltoa yhdistää tapa tehdä työtä jalkautumalla.

– Itse tykkäsin kiertää kaikki kesätapahtumat ja kunnat ja Ville tekee nyt sitä ihan samaa, Aalto on huomannut.

– Kiertäminen ja ihmisten tapaaminen on paitsi mukavaa, myös äärimmäisen hyödyllistä. En oikein ymmärrä, miten tätä työtä muuten voisi tehdäkään. Voi lukea sivutolkulla muistioita ja silti ei saa aitoa kuvaa alueen todellisuudesta, Väyrynen toteaa ja lisää, että hänelle on tärkeää myös toimia yhä kirurgina sairaala Novassa.

– Saan valtavan määrän tietoa suoraan työelämästä, jonka voin suoraan välittää esimerkiksi eduskunnan sotevaliokuntaan. Se on minusta paljon hyödyllisempää, kuin että menisin puku päällä keskussairaalaan juomaan posliinikupista kahvia ja kuuntelemaan miten sairaalassa menee, hän toteaa.

Touko Aalto näkee, että kansanedustajuustausta antaa hänelle itselleen tiettyjä edellytyksiä käydä oikeanlaista dialogia valtiovallan suuntaan. – Iso hyöty on siitäkin, että Touko on toiminut luottamushenkilönä, hän osaa sanoittaa asiat meille hyvin, Heidi Hakkarainen lisää.

Hanna Lahtinen