Varsat kesälomalle Matomäen laitumille

Villisti kirmaten ravasi lauma nuoria tammavarsoja kesälaitumelle Uuraisten Höytiän Matomäen tilan rinnepellolle. Vihreä avara pelto sai yksivuotiaat hevoset riehakkaiksi ja omistajat katselivat ylpeinä hoidokkiensa kesäriemua.



Matomäen Hannu Veijonen on valmistanut nuorille hevosille kesälaitumen. Kooltaan se on viisi hehtaaria ja sitä ympäröi aita, joka on tehty muovinauhoista ja sähkölangasta. Sähkölankaa tarvittiin noin kilometrin verran. Aitauksen teossa ahersi kolme päivää talkoojoukko. Maapohja on osaksi vanhaa lehmälaidunta, käytetty viimeksi vuonna 1996. Laitumen takaosassa hevoset pääsevät metsän suojaan. Lisäaluettakin on hevosille luvassa ihan vierestä, kunhan siitä on kesällä tehty kuivaheinä. Sirojen eläinten iloa kerääntyi katsomaan hevosystävien joukko.



– Kyllä tällainen aita pitää varsat tallessa ja tällainen maasto ne tyytyväisinä, totesi alan veteraani Jukka Mononen.

Hevoslaitumen omistajalla on työtehtäviä aamusta alkaen. – Joka päivä kierretään laidun ja tarkastetaan, että aita on kunnossa, kuten hevosetkin, ja että juomavettä ja kivennäistä on tarpeeksi. Omistajien kanssa on tehty kirjallinen laidunsopimus. Siihen sain idean, kun kuulin, että tammalaitumista on puute, kertoi Hannu Veijonen, joka toimii myös nuohoojana.



Haikeana katseli Nella Åkerman Vehniältä hevosensa Light Queenin ravaamista. Reineksi kutsuttu varsa on noin vuoden ikäinen, kuten muutkin varsat. Siitä toivotaan ravihevosta, joksi se kasvaa runsaassa parissa vuodessa. Katsomassa hän lupasi käydä varsaansa kesän aikana.

Sisarukset Anna Mononen ja Kaisu Ahonen toivat laitumelle kaksi tammavarsaa. Anna talutti Varjelus-nimistä, joka oli joukon ainoa suomenhevonen ja Kaisu Siiriksi kutsuttua lämminveristä. Lea Linden Nokian Siurosta toi paikalle Rowan´s Ironhiden ja Tanja Soukan apumiehet Mission Impossiblen, jota kutsutaan Maissiksi sekä En Vie Beachin ja Sanna Rautiainen Saarijärvelta Sissin.

Varsat aloittivat heti laitumeen tutustumisen, hörppäsivät vettä isosta paljusta, nuoleskelivat kivennäismöykkyä ja viipyilivät metsikössä. Hauskaa näytti kaikilla olevan.

