Värikäs tie taksiyrittäjäksi Toivakkaan

Kari Jokinen on tehnyt jo uran, josta useimmat vain haaveilevat. Metallialan yritys JoKaMet on hänen perustamansa ja kohtuullisen kokoiseksi kasvattamansa. JoKaMetin ja osaomistuksensa Ääne-Metallista hän myi vuonna 2017 ja viitisen vuotta hän on asustellut pääasiallisesti Thaimaassa vaimonsa Niraphonin ja tyttärensä Freyan kanssa. Kesiä on vietetty Rutalahden mökillä. Elämä oli oikein mallillaan ja Jokinen ajatteli, että sekä Suomen talvet että työelämä olivat hänen kohdallaan taakse jäänyttä elämää. Mutta kun tyttären kouluunlähtö lähestyi, alkoi ajatus suomalaisen koulutuksen pariin siirtymisestä kiehtoa yhä enemmän.

– Freya oli Thaimaassa yhden vuoden koulussa, siellä kun mennään kouluun viisivuotiaana. Kokemus oli sellainen, että halusimme antaa lapsellemme kunnon koulutuksen ja se on parhaimmin mahdollista Suomessa, hän kertoo.

Freya aloitti eskarin puolitoista vuotta sitten Toivakassa ja sai heti paljon kavereita. Rutalahdesta matkaa oli kuitenkin sen verran, että kun Riihikujalla oli Mannisten talo sopivasti myynnissä, se ostettiin ja asetuttiin Toivakkaan. Rutalahden mökistä on nyttemmin luovuttu.



Suomeen palatessa Kari Jokisen päiviin tuli vähän liikaa aikaa ilman mielekästä tekemistä.

Aluksi hän ajatteli taksin hankkimista vain pientä toimintaa varten, että kesällä ajelisi Letkaliiteriltä väkeä kotiin, mutta sitten sopivasti eteen sattui myytävä taksi sopimuskyyteineen ja pian Jokinen huomasi olevansa täysipäiväinen taksiyrittäjä.

– Taksi 62 Jyväskylä on nyt yritykseni nimi ja arkisin päivät täyttyvät koulukyydeistä. Vien lapsia erityiskoulu Onervaan Jyväskylään ja kaukaisimmat haen Jämsänkoskelta. Se tarkoittaa herätystä aamulla 4.20 ja noin 500 ajokilometriä päivässä, mutta tykkään kovasti.

Virtaa riittää vielä viikonloppuajoihin Toivakassakin, joihin häntä kannusti Toivakan toinen taksiyrittäjä.

– Toivakkalaiset ovat ottaneet tosi hyvin vastaan ja pistän toivakkalaiset asiakkaat etusijalle, vaikka ajoja olisi Jyväskylässä enemmän, Jokinen kertoo. Nykyään hänellä on jo yksi työntekijäkin. Myös vammaispalveluajoja hän alkaa tehdä maaliskuusta alkaen.

Sosiaaliselle miehelle taksin ajaminen on erityisen sopiva ammatti.

– Tykkään rupatella ihmisten kanssa ja se, että on niin erilaisia asiakkaita, on vain mukavaa, hän sanoo.

Vaikka vuoden 2018 taksiuudistus toi kevennyksiä alalle, ei kuskiksi ihan helpolla pääse.

– Ensinnäkin tarvitaan taksiyrittäjäkoulutus ja siihen liittyvän kokeen hyväksytty suorittaminen, taksinajajan kortti, sekä tähän taksiin vielä JY-koulutusta muutama päivä, hän kertoo. Jokisen mersu ei ole mikään ihan perusauto, vaan melkoisen luksukkaasti varusteltu.

Sopimuskyytien vuoksi markkinointia ei ole toistaiseksi tarvinnut juurikaan tehdä, vaan puskaradio on toiminut kiitettävästi ja numero on siirtynyt asiakkaille kotoisasti käyntikortilla.

– Me ollaan tällaisia uusia toivakkalaisia, jotka lomilla lennähtävät Thaimaan lämpöön, kaikki on juuri nyt aika hyvin, Kari Jokinen tuumaa.

Hanna Lahtinen