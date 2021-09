Vanhustyöhön etsitään vapaaehtoisia avustajia, myös koulutusta tarjolla Toivakassa

Toivakan kunnan sosiaalisessa mediassa oleva Voi hyvin Toivakka -sivusto on suunnattu kaiken ikäisille ja siinä julkaistaan erilaisia hyvinvointiin liittyviä arkeen sopivia aiheita.

Tiistaina sivusto kertoi Esperi Hoivakoti Soivakan pihamaalla tapahtuvasta ikäihmisten ulkoilutapahtumasta. Ohjelmassa oli pullakahvit, hartiahierontaa, toimintapisteitä, jumppatuokio sekä infoa vapaaehtoistoiminnasta. Tapahtuman järjestivät Toivakan kunta ja Hoivakoti Soivakka sekä Toivakan kotihoito.

Vapaaehtoistyön merkitys kasvaa nyt entisestään. Ikäihmisten määrä kasvaa ja toiminnallinen arki sekä yhteisöön kuuluminen on tärkeä osa onnellista elämää, mutta se ei onnistu kaikilta enää omin avuin. Nyt on mahdollisuus lähteä mukaan tähän tärkeään tehtävään. Tervetulosanat Soivakan ulkoilutapahtumassa lausui yksikönjohtaja Päivi Pitko.

– Vietämme nyt ikäihmisten ulkoilupäivää. Olemme kutsuneet vieraaksemme toivakkalaisia ikäihmisiä ja sellaisia henkilöitä, jotka voisivat alkaa työmme tueksi vapaaehtoisina auttajina. Vapaaehtoistyöhön voi ilmoittautua Toivakan kotihoitoon tai minulle. Sen ei tarvitse olla säännöllistä, voi käydä vaikka vain pari kertaa vuodessa. Voi leipoa, tehdä käsitöitä, lukea, ulkoilla, tai tuoda vaikka eläinkaverin vieraaksi. Olette tervetulleita, totesi Pitko.



Toivakan kunnan edustajana tehtäväpöytien äärellä hyöri vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen. Hän myös ohjasi ulkoiluväen lämmittelyjumpan pyörteisiin. Hoivakoti Soivakan yhtenä virikevastaavana toimiva lähihoitaja Jenni Partanen kiinnitti vieraiden huomion siihen, miksi vapaaehtoisia avustajia tarvitaan.

– Arkemme muodostuu pitkälti hoitajien osalta hoitotoimenpiteistä. Meillä on toki myös paljon viriketoimintaa. Mielellämme järjestämme asukkaillemme kädentaitoa ylläpitäviä töitä ja mahdollisimman paljon ulkoliikuntaa ja sisällä tapahtuvaa voimistelua. Tähän kutsumme mukaan vapaaehtoisia toivakkalaisia sekä miehiä että naisia. Nuorille haluaisin sanoa, että hoivatyössä oleva tekee arvokasta työtä. Ei kannata pelätä hoitajakoulutukseen lähtemistä, sillä opintopaikan lisäksi tukea oppimiseen saa myös yksiköistämme. Lähtekää nuoret rohkeasti mukaan hoitoalan koulutukseen.

Jenni Partanen kannusti vapaaehtoisia mukaan.



Soivakan pihalla liikuntaa harrastettiin pallopelein. Aivotyötä ja muistia sai testata Satu Paalasen pöydän ääressä. Siinä piti painaa mieleensä pöydällä olevia tavaroita ja sitten kääntää hetkeksi pöydälle selkänsä. Satu nappasi jonkun tarvikkeen pois ja sitten osallistuja sai muistella aiemmin näkemäänsä ja kertoa mikä tavara pöydältä oli kadonnut.



Hieroja Taina Huovilainen antoi hartiahierontaa sitä kaipaaville. Kaarina Lukumies oli tullut Viisarimäestä mukaan. Hän istahti ensimmäisenä hierojan tuoliin ja sai hartiahieronnan.

– Vähän kippeetä teki, mutta varmasti oli samalla hyväksi; Kaarina tuumi.

Soivakka sai ulkoilutapahtumassaan useita ystäviä, jotka ehkä haluavat tulla auttamaan.

Näille ja entisillekin auttajille on tulossa myös koulutusta, sillä Toivakan kirjastosalissa järjestetään 6.10. ja 20.10. koulutus teemalla Ulkoiluystäväksi iäkkäälle. Opastusta jakaa Ikäinstituutin kouluttaja Tiina Ahonen. Mukaan maksuttomaan koulutukseen voi tulla vaikka ilmoittautumisaika onkin jo ohi.

Veikko Ripatti