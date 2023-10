Vanhustenviikon satoa Toivakassa

Toivakan kuntosali Topakassa kuntoiltiin viime viikon maanantaina vanhustenviikon nimissä ohjatusti.

Toivakan vt. kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander opasti paikalle saapuneita ikäihmisiä kuntolaitteiden käytössä. Soivakan kuntosalilaitteet ovat ns. rajoitetun toimintakyvyn laitteita. Siellä ei siis ole esimerkiksi painonnostolaitteita.



Esperi Hoivakoti Soivakka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille sekä muistisairaille Toivakassa. Vakituisen tehostetun palveluasumisen ohella palveluvalikoimaan kuuluu myös lyhytaikainen asumispalvelu, joka on hyvä ratkaisu esimerkiksi sairaalasta kuntoutumisen ja jolloin kuntosali laitteineneen on suureksi avuksi.

Kuntosali Topakka on avoinna kaikille toivakkalaisille ikäihmisille maanantai- ja keskiviikkoiltapäivisin.

Seurakuntakodilla tiistaina pidetyssä Senioripäivän tapahtumassa esiintyivät eskarilaiset laulaen mm. hauskan laulun kasviksista. Esikoululaisten lauluryhmää ohjasi Minna Kuosmanen Tarja Suomalaisen ollessa avustamassa. Senioripäivään otti osaa 50–70 osallistujaa.

Miehet ovat innolla mukana bingon pelaamisessa. Alakuvassa bingo-pelin vetäjät Elina Sarlund ja Satu Korhonen. Palkintoa on valitsemassa Mirja Heinonen.

Perjantaina oli Hoivakoti Soivakassa vanhustenviikon ulkohartaus. Hartauden pitivät helluntaiseurakunnan Paula ja Veijo Heinonen. Laulupainotteisessa hartaudessa kuultiin monia kauniita lauluja. Puheosuudessaan Veijo luki Psalmin 8 säkeitä ”Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen…” Vaikka sää oli varsin viileä, Soivakan asukkaat pitivät hartaudesta.

Soivakan ulkohartauden jälkeen oli lämmittelyjumpan vuoro. Sen ohjasi Susanna Liljander. Tuolijumppana toteutettuna jumppahetkeen pääsivät kaikki mukaan. Varsin iloisesti ja reippaasti monet kädet ja jalat toistivat Liljanderin esimerkkiä. Lämminkin tuli hartaudessa vietetyn paikallaan olon jälkeen. Tuolijumpan jälkeen olikin grillimakkaroiden vuoro.

Veikko Ripatti