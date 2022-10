Vanheneminen on metka asia

Uuraisten seurakunta järjesti yhteiset syntymäpäiväjuhlat ikääntyneille tasavuosia täyttäville. Yli yhdeksänkymppisistä saivat kaikki kutsun.

– Ihanaa oli saada seurakunnasta onnittelukortti ja enkeliheijastin syntymäpäiväksi. Silloin ajattelin, että tässäkö tämä nyt on. Mutta sitten tuli kutsu vielä juhlaankin. Olipa hieno yllätys, kertoi Arja Oksanen, 70, parhaimpiinsa sonnustautuneena seurakuntakodilla.

Kirkkoon ja seurakuntakodille tuli useita kymmeniä juhlijoita, jotka saivat Marja Piesalan valmistamat täytekakkukahvit ja läksiäisiksi tummanpunaiset ruusut.

– Suomessa on 1,2 miljoonaa ikäihmistä ja yhtä monta elämäntarinaa. Ikäihmisillä on paljon annettavaa nuoremmille sukupolville ja heille kuuluu kiitos tämän päivän hyvinvoinnista, kertoi kirkkoherra Antti Toivio saarnaten päivän aiheesta Kristityn vapaus.

Kirkossa ja seurakuntakodilla lauloi nuorisokuoro Jonna-Mari Koikkalaisen johdolla ja Irja Seppänen luki päivän tekstejä. Nuorten kuorolaisten heleät äänet viehättivät kuulijoita suuresti.



Seurakuntakodin juhlassa samaan pöytään asettuivat Tuula Salminen, 75, ja hänen tätinsä Anna-Liisa Mieskonen, 85. Tuula ihmetteli, mihin kaikki vuodet ovat niin nopeasti hukkuneet. Hänellä on takanaan elämänmuutos, sillä puolison nukkuessa pois viereltä työmäärä puutarhassa lisääntyi valtavasti. Anna-Liisa taas on elokuun lapsia ja juhlat ovat takana. Hänkin asuu yksin, mutta on valoisalla mielellä ja on säilyttänyt kaikki saamansa onnittelukortit.



Jukka Haaparanta, 75, ei koe olevansa vanha, vaan ikääntynyt. Kesällä hänellä oli juhlat perheen kesken. Hän toivoo tulevaan elämään ennen kaikkea terveyttä. Vaimo Helena taas täyttää tammikuussa 70 ja suunnittelee jo juhlia, vaikka suku asuu kaukana Kuopiossa. Liisa Riihimäki, 75, kokee itsensä nuoreksi ja terveeksi ja hyväkuntoiseksi.

Vanhin juhlan osanottaja oli Aili Karala, 98.



– Poika tuli käymään ja lähdettiin yhdessä kirkkoon. Oma juhla on vielä edessäpäin, kertoi Aili.

Juhlapuhujana kuultiin Hannu Koskista, 75. Puheessaan hän sanoi vanhuutta metkaksi asiaksi ja kertoi vanhenemisen kuuluvan kasvu- ja kehityskauteen Kivana ja hyvänä elämänvaiheena. Hän siteerasi Matti Hännisen sanoja: ”Vanhuus on ihmeellinen tauti”. Koskinen patisti vanhuksia kertomaan tarinoita nuorille, sillä kertoja tulkitsee aina omaa elämäänsä ja omaa näkemystään elämisen ihmeestä. Kertomuksista huokuu kertojan paras mahdollinen elämä.

Juhlassa laulettiin toivevirsiä ja Antti Toivio ja Virpi Lapinoja lauloivat duona: Oi, kiitos sä Luojani armollinen. Juhlan juonsi Henna Parhiala.

Tellervo Lehtoranta